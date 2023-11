Týden v NHL: Selänne a Kariya zase spolu, Hronkova bomba a Šmíd o trenérské změně

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

NHL zažívá éru špičkových ofenzivních obránců, před pár týdny rubriku ovládl Quinn Hughes z Vancouveru, tentokrát to je Cale Makar z Colorada. Opora Avalanche ve třech utkáních jednou skórovala a dodala ještě sedm asistencí. Tři branky připravil jak proti Anaheimu, tak Dallasu. K tomu navíc přidal pět kladných bodů a desetkrát vystřelil.

Stihl také překonat hranici 200 asistencí v NHL, a to za pouhých 254 utkání. Jde o nový ligový rekord.

Brankář týdne

Alexandar Georgijev z Colorada zapsal v týdnu tři výhry, Cam Talbot z Los Angeles zase ve dvou zápasech jen dvakrát inkasoval, žádný z nich za sebou ale nemá takový příběh, jako Alex Nedeljkovic z Pittsburghu. Americký gólman, který skončil třetí v hlasování o nováčka roku v roce 2021, se od té doby trápí. Pittsburgh ho poslal na farmu do Wilkes-Barre, kde v pátek vstřelil gól. Už svůj druhý v lize!

Penguins ho obratem povolali do prvního týmu, kde v neděli naskočil proti aktuálním šampionům z Vegas a díky 38 zákrokům a výhře 3:0 zapsal první výhru a čisté konto v nových barvách. "Tenhle týden byl trochu chaotický, hodně jsem toho nacestoval, ale byla to zábava," řekl po prvním shutoutu od dubna 2022 Nedeljkovic pro nhl.com.

Čech týdne

Jen dva zápasy stačily na to, aby se David Pastrňák stal nejproduktivnějším Čechem týdne. Pod výhry 5:2 nad Buffalem a Montrealem se podepsal nejprve gólem a dvěma asistencemi a následně třemi nahrávkami.

Proti Canadiens přitom útočník Bostonu odehrál jen 13 minut a 13 vteřin, to pro něj bylo zdaleka nejméně v sezoně. Jeho jediný gól v týdnu byl vítězný. V kanadském bodování celé NHL mu patří čtvrté místo.

Highlight týdne

1. března ho jeho do té doby jediný zaměstnavatel Detroit vyměnil do Vancouveru. Za kanadský klub Filip Hronek odehrál jen čtyři zápasy, jednou nahrával a zamířil na marodku. Nový ročník odstartoval reprezentant ve velkém stylu, ale gól tam ne a ne spadnout. Počkat si musel až na 15. listopadu proti New York Islanders, ale stálo to za to.

Bomba do Sorokinovy sítě je aktuálně nejtvrdší střelou ročníku, puk letěl rychlostí 173,64 km/h. Hronek také vyrovnal 40 let starý český rekord Jiřího Bubly, když bodoval v 11 zápasech v řadě. V bodování obránců jsou před ním v lize jen spoluhráč Quinn Hughes a Cale Makar s Victorem Hedmanem.

Statistika týdne

Ve světě hokeje nemá takové jméno jako Rick Nash, Artěmij Panarin či jiné velké tváře ze zhruba třiadvacetileté historie Columbus Blue Jackets, ale od soboty je hodně tučně zapsán do kronik mužstva z Ohia. Současný kapitán Boone Jenner totiž oddehrál 675. zápas v barvách týmu, a to před ním ještě nikdo nedokázal.

Jennera mohla mrzet maximálně porážka 3:4 s Washingtonem, kterou neodvrátila ani jeho asistence na úvodní gól utkání.

Ze sociálních sítí

Současní vládci NHL hokejisté Vegas Golden Knights navštívili na začátku týdne v Bílém domě prezidenta Spojených států Joea Bidena, který šampiony, jak je každoroční tradicí, přivítal. A když už hokejisté ve Washingtonu byli, vše oglosoval žurnalista Pete Blackburn a do osmdesátiletého státníka si rýpl. Stejně jako do Washington Capitals, kteří mají v týmu veterány Alexandra Ovečkina (38), Maxe Paciorettyho (34), Nicklase Bäckströma (35) či T.J. Oshieho (36). "Myslím, že Biden by byl na soupisce Capitals až tak čtvrtý nejstarší hráč," napsal na sociální síti X.

Fotografie týdne

Srdce milovníků NHL z přelomu tisíciletí muselo zaplesat na startu týdne, když do Anaheimu přijelo San Jose. Slavnostního vhazování se totiž účastnilo trio, které za Ducks tehdy zářilo. Šlo o dva členy Hokejové síně slávy v Torontu útočníky Teemu Selänneho a Paula Kariyu a gólmana Guye Heberta. Všichni tři se také zvládli zvěčnit. A minimálně oba elitní střelci ani tolik nezestárli.

Pohled Ladislava Šmída

"Edmonton odvolal trenéra Jaye Woodcrofta, což se po špatném vstupu do sezony asi dalo trochu čekat. Na hráče i na vedení byl z nejvyšších pater tlak. Osobně si nemyslím, že Woodcroft byl špatný trenér, naopak si myslím, že je velmi dobrý. Ale u Oilers se před sezonou změnil defenzivní systém, a ten zatím týmu úplně nesedí. Nemyslím si ale, že by ztratil mužstvo, jak se řešilo v médiích. Spíš šlo o impuls. Těžko vinit při těchto změnách trenéry, to hráči jsou na ledě. Ale občas je dobré do toho podobně sáhnout. Uvidíme, co ukáže nový trenér Kris Knoblauch, zatím to Edmontonu celkem šlo a já doufám, že tenhle zůstane u týmu déle. Chce to získat stabilitu. Pamatuji si na své časy v klubu, během osmi let jsem měl šest trenérů, a to je prostě moc. Aktuálně je tým kvalitní, nevidím důvod, proč by se Edmonton ještě nemohl oklepat. Sezona je dlouhá."