Hronek se Vancouveru upsal na osm let, je nejlépe placeným českým obráncem v historii NHL

Filip Hronek (26) bude i nadále hrát v NHL za Vancouver. Český obránce po životní sezoně s Canucks podepsal novou osmiletou smlouvu s průměrným ročním příjmem 7,25 milionů dolarů.

Hronek, který se mohl v červenci stát chráněným volným hráčem, si díky dohodě výrazně polepšil, když dosud pobíral 4,4 milionu dolarů ročně. Navíc se stal nejlépe placeným českým obráncem v historii ligy. Prvenství převzal po Romanu Hamrlíkovi, jenž v Montrealu v letech 2007 až 2011 bral ročně 5,5 milionu.

"Filip do naší obrany skvěle zapadl a přinesl nám sílu a stabilitu na pravé straně," uvedl generální manažer Vancouveru Patrik Allvin. "Jeho bruslení, defenzivní činnost a tvořivost jsou přesně to, co od hráče první obranné dvojice chcete," dodal.

Hronek do Vancouveru přišel loni v březnu z Detroitu, v jehož barvách v roce 2018 v zámořské lize debutoval. Za Canucks v základní části minulého ročníku odehrál 81 zápasů a ziskem 48 bodů za pět branek a 43 asistencí si stanovil nové osobní maximum.

Celkem má má v NHL na kontě v základní části 390 zápasů s bilancí 35 gólů a 170 přihrávek. Ve 13 utkáních play off bronzový medailista z předloňského mistrovství světa přidal jednu branku a asistenci.