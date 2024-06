Edmonton odvrátil druhý mečbol Floridy a zdramatizoval finále Stanley Cupu. McDavid zapsal 2+2

Hokejisté Edmontonu ve finále Stanley Cupu odvrátili druhý mečbol Floridy a po vítězství 5:3 na jejím ledě v sérii prohrávají už pouze 2:3 na zápasy. Důležitou výhru řídil Connor McDavid (27), jenž se blýskl čtyřmi body za dva góly a dvě asistence.

Edmonton na Floridu odletěl povzbuzený vysokým domácím vítězstvím 8:1 a skvělé rozpoložení potvrdil i na ledě Panthers. Oilers v šesté minutě poslal do vedení Connor Brown, jenž v oslabení vystihl na obranné modré čáře nahrávku Brandona Montoura a v samostatném úniku skvělým bekhendovým blafákem poslal hosty do vedení.

V úvodu druhé třetiny Oilers odskočili do tříbrankového náskoku. V přesilovce nejprve udeřil nejlepší střelec vyřazovacích bojů Zach Hyman, jenž v pátém zápase finále ukončil čekání na gól, a v čase 25:00 zvýšil na 3:0 McDavid.

Kapitán Edmontonu se svým druhým bodem v zápase dostal na hranici 40 bodů v play off, kterou dosud překonali jen Wayne Gretzky (1985, 1988 a 1993) a Mario Lemieux (1991). "Bez Connora bychom tu nebyli. Hraje skvěle a je jednoznačně naším nejdůležitějším hráčem," řekl Hyman.

"Takový úvod zápasu je prostě nepřijatelný. Neměli jsme špatný start, ale pak se to celé rozsypalo. Inkasovali jsme v přesilovce a pak i v oslabení. Ve zbytku zápasu nám nezbývalo než dotahovat," posteskl si nejproduktivnější hráč Floridy Matthew Tkachuk.

Panthers ve zbytku zápasu převzali iniciativu a stupňovali tlak. Tkachuk snížil na 1:3, na jeho přesný zásah ale odpověděl veterán Corey Perry. Na jeho gólu měl velkou zásluhu McDavid, který převzal puk v obranném pásmu a svým tradičním způsobem projel celou obranou Floridy. Na hranici brankoviště předal puk zkušenému Kanaďanovi a ten z bezprostřední blízkosti zvýšil na 4:1.

"Často si sjíždím pro puky hluboko k naší brance a snažím se je zavážet do útočného pásma. Věděl jsem, že Mikkola za sebou měl dlouhé střídání, tak jsem toho zkusil využít a vydal jsem se do pásma přes jeho stranu. Vyšlo to a Corey na zadní tyči odvedl skvělou práci," uvedl McDavid.

Domácí hokejisty inkasovaný gól nakopl a obraz hry se výrazně změnil. Díky trefám Evana Rodriguese a Olivera Ekmana-Larssona se dostali se na dostřel, poslední slovo ale měl McDavid. Gólem do prázdné branky pečetil výhru 5:3 a jako první hokejista v historii odehrál ve finále Stanley Cupu dva čtyřbodové zápasy po sobě.

"Když jsme ve zdánlivě bezvýchodné situaci, hraje nejlíp. Prostě vezme celý tým na záda a dotáhne ho k vítězství," chválil McDavida Perry. "Opět prokázal, proč je nejlepší hráč na světě," dodal vítěz Stanley Cupu z roku 2007.

Edmonton udělal další krok k tomu, aby jako druhý tým v historii otočil finálovou sérii ze stavu 0:3. Stále však musí zvládnout dva zápasy.

"Hodně lidí nás odepisovalo. Ať už v průběhu základní části nebo v play off. Kluky to nikdy nerozhodilo. Věří si a právě proto jsou tady, ve finále Stanley Cupu. K šestému zápasu v Edmontonu můžeme vyrazit s úsměvem," uvedl trenér Oilers Kris Knoblauch.

