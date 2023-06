Příběh hokejového jackpotu z Las Vegas. Za pouhých šest let z nuly ke Stanley Cupu

Pavel Křiklan

V Torontu čekají 56 let. V Montrealu 30. Fanoušci v obou hokejových mekkách nesou těžce, že jejich klubům, které v roce 1917 stály u zrodu NHL, Stanley Cup takovou dobu uniká. Naopak v Las Vegas, jež slavnou ligu doplnilo teprve před šesti lety, a tým složilo z odložených hráčů, které už jinde nechtěli, se může po příštím zápase slavit. Golden Knights vedou nad Floridou ve finále play off 3:1 na zápasy. Rozhodnuto může být už v noci na středu.

Z třicítky hráčů, které si vedení po jednom vybralo z nechráněných hokejistů svých budoucích soupeřů, zbyla po třech letech desítka. A dnes už jsou jen tři – obránce Brayden McNabb a útočníci William Carrier s Jonathanem Marchessaultem. Právě jeho příběh je zajímavý, a to nejen proto, že svůj klub táhne a s 24 body vede produktivitu celého play off. Vegas si jej totiž při draftu vytáhli… z Floridy. A Marchessault se ve finále proti bývalému klubu v úvodních třech zápasech pokaždé trefil a ve čtvrtém pomohl asistencí k vítěznému gólu.

Z týmu Panthers přitom ve zmíněném draftu připadal v úvahu třeba Jaromír Jágr, ideální lídr pro nový tým. Marchessault měl za sebou 30gólovou sezonu, byl nejlepším střelcem týmu, jenže ve 27 letech to byl teprve jeho druhý rok v NHL. Management v něm neviděl budoucnost. "Myslel jsem, že si mě Florida nechá. Zklamalo mě to," vyznal se dnes 32letý forvard během série proti bývalému zaměstnavateli.

V Las Vegas je o finále zájem, páté finále tu začne ve středu ve dvě v noci našeho času. @GoldenKnights

Vegas Golden Knights (zeměpisný přídomek Las nepoužívá, protože v USA jsou zkrátka zvyklí říkat jen Vegas) je mimořádně úspěšným projektem. Finále Stanley Cupu hráli už ve své první sezoně v lize. Majitel Bill Foley, potomek texaských rančerů a bývalý právník, jenž je mimochodem majitelem anglického Bournemouthu a od letošního ledna má významný podíl i ve francouzském Lorientu, roztočil ruletu správným směrem.

Za prvé – podařilo se mu přesvědčit lidi, že stojí za to chodit mezi palmami pod tropickým sluncem na hokej. Golden Knights mají svou halu pro 18.000 diváků neustále plnou. Hokejový tým se stal jednou z atrakcí města, kde dosud místo červeného světla oznamující gól blikaly neony kasin a barevné výherní automaty.

A ještě nikdy tam nesídlil profesionální sportovní klub. Zkušenému byznysmenovi pomáhal na začátku v roli konzultanta odborník nejpovolanější – nejslavnější hokejista všech dob Wayne Gretzky, který měl navíc zkušenost z podobně nehokejové destinace z působení v Los Angeles.

Nej posila? Generální manažer

Foleymu se v roce 2015 povedlo během pouhých tří měsíců dosáhnout jím stanovené hranice 13.000 prodaných celosezonních permanentek. Vedení NHL dorazila k plánovanému rozšíření soutěže také nabídka z Québeku, kde vznikly plány na resuscitaci dřívějších Nordiques, nicméně přednost nakonec dostalo město hazardu v Mohavské poušti.

Původně se měl tým jmenoval Las Vegas Black Knights na počest Foleyho alma mater ve vojenské akademii West Point (Army Black Knights), jenže plán narazil na problémy s právy. A tak se nakonec vybíralo mezi jmény Desert Knights (Pouštní rytíři), Silver Knights (Stříbrní rytíři) a Golden Knights (Zlatí rytíři).

Tu největší posilu podepsal klub ještě před samotným draftem, kdy se mu povedlo získat generálního manažera George McPheeho. Ten si udělal jméno hlavně ve Washingtonu. Pro klub získal Jágra či Alexandra Ovečkina a položil základy týmu, s nímž Capitals získali v roce 2018 Stanley Cup. Ironií osudu se jim to povedlo právě na úkor Vegas (4:1 na zápasy), kteří ve své první sezoně udivili všechny a málem dotáhli senzaci do úplného konce.

Teď jsou vrcholu ještě blíž. Od triumfu je dělí jediná výhra. Obdivuhodné, jak všechno jde podle plánu majitele. Ten v létě 2017, ještě předtím, než měl jediné jméno na soupisce nového týmu, prohlásil: "Cíle? Postup do play off do tří let, Stanley Cup do šesti. Žádné výmluvy. Tenhle plán považuju za velmi zdrženlivý." Nyní je to přesně šest let od vstupu Vegas do NHL…