Třetí Stanley Cup, ač ve finále neodehrál ani minutu. Tenhle je pro dcerku, smál se Kessel

Tomáš Rambousek

Ve finálové sérii neodehrál ani jeden zápas. Stejně si však v dresu Golden Knights dojel pro Stanley Cup a znovu ho zvedl nad hlavu, stejně jako před šesti, respektive sedmi lety. Phil Kessel (35) dobyl hokejový grál už potřetí. Tentokrát pro něj byla oslava o něco speciálnější, protože u ní byla i jeho malá dcera.

Pro Ironmana NHL a chlapa, který zažil v hokejových arenách skoro všechno, to byla sladká odměna za vytrvalost i pokoru. Ač je mu už 35 let, vzal s nadhledem roli náhradníka, dennodenně docházel do kabiny, dřel společně s parťáky. Byl vždycky připravený a na oslavy vyjel v bruslích i dresu.

"Jsem za tuhle chvíli šťastný, na tohle se nezapomíná. Když jsem vyhrál první dva Stanley Cupy, tak tady ještě dcerka nebyla. Takže speciální je to hlavně pro ni. Doufám, že to fotíte, a budeme mít dost obrázků na památku. Je to úžasné, nebo ne?" rozněžnil se obrovitý a zarostlý Kessel, když objímal dlouholetou partnerku Sandru Pereirovou, která za ním na led přišla v náručí s patnáctiměsíčním děvčátkem.

Jeho kariéra přitom začala hodně nepříjemně, hned v první sezoně mu diagnostikovali rakovinu varlat. Včas ji však dokázal vyléčit a od té doby se baví hokejem.

Nikdy nevíte, kdy dostanete šanci

I když… Na to, že sedí jen na tribuně, nebyl zrovna zvyklý. Vždyť v základní části odehrál potřinácté v řadě všechna utkání. Teď ale 18 zápasů v kuse chyběl. "Podívejte, hrál jsem celou sezonu, každý zápas, a znal jsem svou roli a jak se věci mají. A evidentně jsme to zvládli, byli jsme dobrá parta," vysvětloval Kessel věci ze zákulisí. V play off dostal na jeho postu přednost William Carrier. Když ovšem Kanaďan nemohl nastoupit, nahrazoval ho na ledě právě zkušený kolega.

Na to, že ve svých 35 letech propadl na hranu sestavy, si nestěžoval. "Víte co? Nikdy nevíte, kdy dostanete šanci vyhrát. Já čekal na první finále 10 let… A když u toho pak znovu můžete být, tak si toho vážíte," vyprávěl.

Také letos nastoupil do všech utkání základní části. Livesport

Vzkaz do Toronta

A neodpustil si ani rýpnutí do týmu, který ho jako nepotřebného poslal do světa, tedy přesněji řečeno do Pittsburghu. Právě tam hned po příchodu slavil Kessel dvakrát za sebou velký triumf.

"Když jsem byl tam u vás v Torontu, říkali mi, že bych těžko mohl něco vyhrát. A teď mám tři prsteny. Pamatujete si to, ne?" smál se, když si povídal s Elliottem Friedmanem, uznávaným reportérem zpravodajského kanálu The Sporting News, který z Toronta pochází.

Ve Vegas byla kabina za Kesselovu přítomnost rozhodně ráda. "Je to neskutečný člověk! Jeden z mých nejoblíbenějších spoluhráčů, se kterými jsem kdy hrál," říkal Mark Stone, který korunoval vítězný zápas hattrickem. "Klidně se mohl naštvat a odejít, chápali bychom to. Ale on stejně chodil na led každý den s úsměvem na tváři. Dělal s námi všechno, co by vás jen mohlo napadnout. Je to fakt profesionál," vysekl poklonu svému o čtyři roky staršímu a o dva Stanley Cupy úspěšnějšímu spoluhráči kapitán Vegas Golden Knights.

Bude hrát dál?

Phil Kessel je nyní nechráněným volným hráčem a je velmi pravděpodobné, že se bude zase stěhovat. "Ale pořád jsem ready, chci hrát," říká odhodlaně.

Pokud naskočí do nové sezony od prvního zápasu, zase vylepší rekord celé NHL v počtu po sobě jdoucích zápasů, do kterých nastoupil. Dnes je na čísle 1064 a jako jediný v historii nechyběl v 1000 a více zápasech v řadě.

