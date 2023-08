Klidně sundám i McDavida. Jsem takový dinosaurus, směje se válečník Gudas

Je zástupcem "staré hokejové školy". V době, kdy nejen NHL sází na rychlost, dravost a techniku, je Radko Gudas (33) dle vlastních slov dinosaurem, vyznávajícím tvrdou fyzickou hru a libujícím si v populárních bitkách. Nejen o tom hovoří elitní český obránce v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

V NHL působíte už deset let, hokej za tu dobu prošel velkou proměnou. Jakým směrem se podle vás bude nejslavnější liga světa ubírat v příštích letech?

"Myslím, že to bude ještě mnohem rychlejší, mnohem techničtější. Možná vymizí i bitky. Třeba v juniorce už je minulou sezonu zakázali. Myslím si, že od toho hokej pomalu upouští. Tolik už nejsou ani v AHL. Nechci říct, že hokej upustí od tvrdosti, ale vyloženě od pěstních potyček možná ano."

A co na takovou proměnu hokeje říkáte?

"Je mi z toho úzko. Rád bych viděl nějaké bitky nebo šarvátky v highlightech. Pořád ale existují kanály na YouTube a Twitteru, takže se srážky nebo bitky dají sledovat i na jiných platformách než v televizi. Pamatuju si, když jsem vstával v neděli ráno v sedm hodin na NHL Power Week. Přesně v 7:15 tam ukazovali všechno. Nejen ty nejhezčí góly, ale i srážky, hity. Dnes je to jiné než před deseti, dvanácti lety a zní to trošku, jako že liga měkne. Já si myslím, že až zase tak měkké to není, protože přece jenom hráči zrychlují a srážky jsou o to tvrdší. Chráničů navíc taky ubývá, nebo jsou menší, lehčí a plastovější, takže ono to pořád bolí. Tvrdost v hokeji bude vždycky. Hraje se mezi mantinely a v rychlém tempu."

Zatím je tvrdá hra stále tématem. Mizí však bitkaři a hráčů podobného ražení, jako jste vy, je čím dál tím méně. Začínáte si připadat jako ohrožený druh?

"Ano, jsem takový dinosaurus. Ale zase na druhou stranu v play off, když jsem koukal na ostatní zápasy, tak většinou čtvrtá lajna a třetí obrana takhle hrály a v zápasech byly hodně znát. I ve finále čtvrtá formace Vegas určovala veškerou hru a tempo, takže pořád si myslím, že důraz a tvrdost jsou důležitými aspekt hry, nicméně už ne tolik."

A čím to je, že právě v play off rozhodují třetí, čtvrté lajny?

"Nevím. Všichni se asi soustředí na první, druhou lajnu, protože tam jsou nejšikovnější kluci a vědí, že jim život fyzickou hrou můžou otrávit. Začne se hrát trošku víc do těla, na každém souboji najednou záleží, každý puk u mantinelu je důležitý a právě třetí, čtvrtá lajna hraje většinou celou sezonu tímto způsobem, je na takový styl play off hokeje zvyklá. Pro týmy, které mají tyto lajny silné, je to pak velká výhoda."

Váš bývalý parťák z Floridy Brendan Montour nedávno řekl, že jste absolutní válečník. Prý si nasadíte rukavice, helmu a jdete prostě do války a je vám úplně jedno, kdo proti vám stojí. Je vůbec někdo v současné NHL, koho se zkrátka nesmíte dotknout?

"To nevím, jestli tam někdo takový je. Necítím, že by tam byl někdo, koho se nesmím dotknout.

To znamená, že kdyby proti vám jel McDavid a vy ho měl ideálně najetého, tak ho prostě sundáte?

"No jasně, je to prostě pro každého stejné. Potom za mnou může někdo přijet, že se chce poprat nebo něco takového, ale přesně to je na té hře skvělé, že můžete potkat kohokoliv."