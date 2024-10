Příprava NHL: Lauko se zaskvěl gólem a asistencí, Pastrňák a Brabenec v roli nahrávačů

Jakub Lauko (24) si v přípravném zápase proti Chicagu výrazně řekl o místo v základní sestavě Minnesoty. Na vysoké výhře 7:2 se podílel gólem a asistencí, přičemž mu na to stačilo pouhých osm minut. Přestože je David Pastrňák (28) především střelec, v utkání proti Philadelphii, které Boston ovládl v poměru 4:1, se převtělil do role nahrávače a připravil pro své spoluhráče dva góly. Stejnou bilancí se může pochlubit i Jakub Brabenec (21), který byl u triumfu Vegas 6:1 na ledě Colorada. Povedený duel má za sebou i Jakub Zbořil (27), jenž si připsal proti NY Rangers dva body (1+1).

Pro Lauka, který byl v létě vyměněn z Bostonu do Minnesoty, to byl již čtvrtý přípravný duel do kterého zasáhl. A stejně jako v předchozích případech byl na ledě hodně vidět. Byl to právě on, kdo byl u prvních dvou branek Wild a pomohl tak nastartovat obrat.

Před prvním gólem Minnesoty na 1:1 se mu podařilo vystihnout nepřesnou rozehrávku v obranném pásmu soupeře a v úniku se bekhendovou střelou pokusil překonat gólmana, který sice koutouč zastavil, na dorážku Fredericka Gaudreaua už ale nestačil. Na začátku 25. minuty už se radoval sám Lauko, který využil skvělé práce svých spoluhráčů při napadání, najel si do pozice mezi kruhy a střelou z první nedal gólmanovi Chicaga šanci zasáhnout.

Český útočník na ledě strávil pouze 8 minut a 10 sekund, přesto čtyřikrát ohrozil branku Blackhawks a připsal si i jeden hit. Celková bilance Lauka v přípravných duelech nyní činí (3+1). Čtyřmi body za gól a tři asistence se v utkání blýskla největší hvězda domácího celku Kirill Kaprizov.

Do druhého přípravného zápasu naskočili i Pastrňák se Zachou a na rozdíl od předchozího duelu se mohli radovat z vítězství i kanadských bodů. Boston rozhodl o své výhře až v závěrečné třetině, kterou ovládl v poměru 3:0, přičemž dvě branky padly do prázdné klece.

Oba čeští útočníci si připsali asistenci u vítězného gólu ve 48. minutě, kdy během přesilové hry po krásné souhře připravili puk pro Tylera Johnsona, jenž neměl se zakončením už velkou práci. Pastrňák si následně připsal i druhou nahrávku, když během závěrečného tlaku Flyers vystihl nepřesnou nahrávku, získal koutouč a předložil ho Charliemu Coyleovi, který ho poslal do opuštěné klece.

Další zápasy NHL

O svou šanci v prvním týmu zdatně bojuje také Brabenec, který odehrál skvělý zápas proti Coloradu. Na výhře 6:1 se podílel dvěma nahrávkami – pokaždé u gólu Zacha Astona-Reeseho. Celkem na ledě strávil 17 minut a 38 sekund, jednou vystřelil a připsal si dva kladné body. Za Vegas hrál i jeho krajan Matyáš Šapovaliv, jenž nastoupil v první formaci mezi Keeganem Kolesarem a Tannerem Pearsonem, bodově se však během 14 minut na ledě neprosadil.

Výraznou stopu v nočních zápasech zanechal také Jakub Zbořil, jenž si v dresu New Jersey připsal gól a asistenci proti NY Rangers, přesto to stačilo jen na porážku 4:5. V barvách Devils odehrál 14 minut i Matyáš Melovský, připsal si však dva záporné body.

Za zmínku stojí i zápas mezi Montrealem a Ottawou do kterého zasáhl také útočník Jan Jeník. V utkání, které Senators vyhráli 4:3, rozhodčí rozdali 79 trestných minut. Nejvíce emocí způsobil ošklivým zákrokem na Tima Stützleho obránce Arber Xhekaj, který po zásluze duel nedohrál.

