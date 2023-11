Legendární Modano se dočká stejné pocty jako Nowitzki, u haly v Dallasu bude mít sochu

Bývalý hokejový kanonýr Mike Modano (53) se dočká další velké pocty od Dallasu Stars. Klub, jehož barvy dlouho hájil, odhalí 16. března před utkáním proti Los Angeles nejproduktivnějšímu Američanovi v historii NHL sochu. Klub o tom informoval na webu.

Socha má stát na Victory Plaza přímo před halou American Airlines Center. Stejně byl koncem minulého roku oceněn bývalý německý basketbalista Dirk Nowitzki, jenž v sezoně 2010/11 získal s Mavericks titul v NBA.

"Člověk má vždy pocit, že už je se vším konec, ale pak přijde zase něco dalšího. Vyřazený dres, uvedení do Síně slávy, teď tohle... Hodně to pro mě znamená. I proto, že tam budu s Dirkem. Je to dobrý kamarád a skvělý člověk, který toho pro každého z nás a tohle město hodně udělal," uvedl Modano.

"Beru to s pokorou jako velkou poctu. Zařadím se k hráčům, jako jsou Gordie Howe, Stan Nikita, Bobby Hull, Luc Robitaille, Wayne Gretzky... A moc to pro mě znamená právě v tomhle městě, kde jsem prožil tolik nezapomenutelných momentů. Je to něco neskutečného," dodal Modano.

Modano a jeho kariérní statistiky v NHL. Livesport

Dallas vyřadil na jeho počest číslo devět v březnu 2014. Ještě téhož roku v listopadu Modano vstoupil do Síně slávy. Suverénně nejproduktivnější hráč historie Stars a držitel řady klubových rekordů odehrál v NHL včetně jedné sezony v Detroitu 1499 zápasů základní části a připsal si 1374 bodů za 561 branek a 813 asistencí. V play off přidal ve 176 duelech 146 bodů (58+88).

V roce 1999 vyhrál Modano s Dallasem dosud jediný Stanley Cup v jeho historii.