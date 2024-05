Týden v NHL: Komentátor Bostonu pod palbou pruhované kritiky, Pastrňák napodobil Volka

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden, další po startu vyřazovacích bojů. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Až do sedmého utkání šla série mezi Dallasem a posledními šampiony z Vegas a pod postup mužstva z Texasu se výrazně podepsal dvacetiletý útočník Wyatt Johnston. Ve čtyřech zápasech přidal stejný počet bodů (2+2), navíc pálil co to šlo. Zapsal patnáct střeleckých pokusů.

Brankář týdne

Když se Vancouveru zranil veledůležitý Thatcher Demko, nebylo v kabině veselo. Ale Casey DeSmith ho zastoupil velmi slušně. Jenže po třetím utkání série už nebyl k dispozici ani tento náhradník a do klece musel Arturs Silovs, Lotyš, který měl dosud na kontě jen devět utkání v základní části.

Svou roli zvládl nadmíru dobře, nejprve se podepsal pod výhru 4:3 v prodloužení, následně sice Canucks prohráli 1:2, ale v šesté bitvě Silovs zazářil a vychytal nulu a postup. Teprve posedmé v historii NHL se tak stalo, že sérii vyhrál klub, který do utkání od začátku nasadil tři různé brankáře. Silovs je také nejmladším brankářem klubové historie, který ve vyřazovací části dokázal udržet nulu.

Čech týdne

David Pastrňák zatím nemá v play off ideální formu, dokonce se dočkal kritiky od trenéra Jima Montgomeryho, který od své superstar žádal víc. Lídr Bostonu se zmátořil v ideální chvíli, v sedmém utkání proti Torontu rozhodl prodloužení a po výhře 2:1 poslal Bruins do dalšího kola bojů o Stanley Cup. Šlo o jeho jediný bod ve třech zápasech a jediný úspěšný střelecký pokus ze dvanácti.

Pastrňák se mimochodem stal teprve druhým českým hráčem historie, který v NHL dokázal vstřelit gól v prodloužení sedmého utkání. Tím prvním byl v roce 1993 David Volek.

Highlight týdne

V Bostonu ho milují, ale jinde umí komentátor Jack Edwards slušně pít krev. Jeho práce mnohdy jasně ukazuje, komu fandí a občas se zkušený harcovník nebojí ani překročit hranici. Když Bruins v jednom z utkání proti Torontu chtěli po skončení třetiny po rozhodčím Stevu Kozarim vysvětlení určité situace, Edwards ho kvůli jeho brzkému odchodu do šaten označil za sraba. A vysloužilým sudím se to vůbec nelíbilo.

"Pamatuju si, když jsem Jacka Edwardse potkal v hledišti ještě předtím, než se stal komentátorem. Seděl vedle mě ve staré Boston Garden a nadával na sudího, jako kdyby toho o jeho práci věděl opravdu hodně. Nevěděl. A neví doteď," napsal na sociální síti X bývalý rozhodčí Paul Stewart. A nebyl sám.

"Nazvat Steva Kozariho srabem je odporné. Už jen proto, že tři týdny zpátky byl po střetu s hráčem odvezen z ledu na nosítkách. Před rokem se podobně trefoval do Pata Maroona. Tohle je smutné, Jacku," napsal další kdysi uznávaný muž v pruhovaném Tim Peel.

Statistika týdne

Ne jen hráči si pro sebe musí získávat veškerou pozornost. Lou Lamoriello se v lize pohybuje dlouhá léta, generálního manažera dělal u New Jersey Devils poprvé už v roce 1988. Aktuálně vede New York Islanders a ačkoliv jejich putování vyřazovacími boji skončilo brzy, jedenaosmdesátiletý stratég stihl jeden milník. Žádný generální manažer v lize nevedl tým do tolika bitev jako právě on.

Ze sociálních sítí

Poznáte ještě toho šedivého chlapíka? Každý fanoušek Vancouveru by rozhodně měl. Jde o Trevora Lindena, dvojku draftu z roku 1988 a bývalého dlouholetého kapitána mužstva, který byl mimo jiné jediným kanadským hráčem, který dokázal v Naganu prostřelit Dominika Haška. S kariérou skončil už před šestnácti lety, na svůj milovaný klub ale nezapomíná.

Fotografie týdne

Toronto se snažilo, v sérii s Bostonem prohrávalo 1:3 a srovnalo na 3:3. Statečně bojovalo se zraněními klíčových hráčů Austona Matthewse a Williama Nylandera, ale nakonec to znovu nestačilo. Slavný klub vypadl v prvním kole posedmé z posledních osmi sezon.

Smutní hráči Leafs už mají po sezoně. Profimedia

Pohled Ladislava Šmída

"V neděli skončila nádherná sedmizápasová série mezi Bostonem a Torontem. Kloubouk dolů před Leafs, čekal jsem, že Boston to zavře dřív. Nejsem vyloženě jejich velkým fanouškem, ale i když jejich klíčoví hráči byli zranění, tak se tým semknul a mohlo to vlastně dopadnout jakkoliv. Už bylo i jedno, jestli byl v brance Joseph Woll nebo Ilja Samsonov, oba chytali opravdu dobře. Bylo to nakonec o jediném gólu, který dal Pasta.

Ačkoliv mu celá série úplně nesedla, dokonce ho kritizoval trenér Jim Montgomery, ale takhle se prostě chovají rozdíloví hráči. Zvednou se a dají důležitý gól. Toronto je známé tím, že dává hodně gólů, ale play off je jiná soutěž, hraje se nadoraz a ani góloví hráči nemají na ledě tolik prostoru. Bojuje se o každý centimetr ledu.

Boston čeká Florida a nebude to snadné. Myslel jsem si, že Tampa tým Panthers v prvním kole trochu potrápí, ale vlastně to tak nebylo. Je to ten stejný tým jako před rokem, ale ještě lepší než byl před rokem. A to byli ve finále... Nemají moc slabin, skvělé útoky, výtečná obrana a opravdu dobrý brankář."