Faksa v NHL vystřelil Dallasu postup a přiblížil Hertlův příjezd na MS, skóroval i Nečas

Radek Faksa (30), který se po zranění vrátil zpátky do sestavy Dallasu, svým gólem na začátku třetí třetiny rozhodl rozhodující sedmý zápas série 1. kola play off proti Vegas (2:1), čímž zároveň výrazně zvýšil šance na to, že by na světový šampionát do Prahy mohl dorazit Tomáš Hertl (30), který hájí barvy Golden Knights. To Martin Nečas (25) s Carolinou již rozehrál sérii 2. kola proti NY Rangers a ačkoliv se stejně jako Faksa gólově prosadil, na víc než porážku 3:4 to nestačilo.

Do utkání vstoupil lépe Dallas, když Wyatt Johnson v 15. minutě vystihl špatnou rozehrávku Shea Theodora, nabruslil si mezi kruhy a nekompromisně zakončil nad lapačku bezmocného Adina Hilla. Nic s tím nenadělal ani Tomáš Hertl, který se snažil zaváhání svého spoluhráče na poslední chvíli zachránit.

Druhá třetina přinesla srovnání z hole Bretta Howdena, který na hranici brankoviště zakončil skvělou spolupráci Mikea Amadia a Williama Karlssona.

Pak už ovšem přišla velká chvíle Radka Faksy. Český útočník, jenž vynechal předchozí čtyři duely kvůli zranění, ve 41. minutě poslal Dallas opět do vedení – tentokrát do rozhodujícího pro celou sérii. Hráč, pro kterého to byl v letošním play off vůbec první bod, obdržel na pravém kruhu přihrávku od Craiga Smitha a nekompromisně poslal bekhendem puk do šibenice.

Vítězná trefa Radka Faksy

Vítězná branka Radka Faksy v sedmém zápase 1. kola play off proti Vegas. nhl.com

"Mám strašnou radost. Je to největší gól mé dosavadní kariéry. Po každém předzápasovém rozbruslení hraju se synem hokej a slíbil jsem mu, že dnes dám gól. Už se těším, až mu ráno ukážu video s gólem," říkal v pozápasovém rozhovoru nadšený Faksa.

"Trenéři nám opakují, že naše čtvrtá lajna musí být lepší než ta soupeřova. Proto nás ostatně vyřadili z play off loni. Letos se to obrátilo. To, že dokáží zahrát všechny lajny je strašně důležité a tyhle drobnosti často rozhodují," dodal.

"Chtěl jsem v té sérii uspět," řekl trenér Dallasu Peter DeBoer, jenž v letech 2020 až 2022 působil na lavičce Golden Knights. "Celý rok jsme bojovali o to, abychom měli co nejlepší výchozí pozici do play off, a nakonec jsme v prvním kole schytali obhájce Stanley Cupu, který podle mého od loňska ještě posílil. Kluci to po úvodních prohrách rozbalili a hráli skvěle," konstatoval pětapadesátiletý kouč.

Dallas tak v dalším kole čeká náročná série proti Coloradu, které si poradilo s Winnipegem 4:1 na zápasy. Pro Hertla, který během sezony přestoupil ze San Jose do Vegas, naopak sezona v NHL skončila. Pokud ale projde zdravotní prohlídkou, není vyloučen jeho příjezd na MS do Česka.

Vítězové základní části Rangers vyhráli i pátý duel v letošním play off, proti Hurricanes byl v Madison Square Garden strůjcem úspěchu autor dvou gólů a asistence Mika Zibanejad. "Chtěli jsme dobře odstartovat. Měli jsme dost času na odpočinek a myslím, že to na našem výkonu bylo znát. Všichni jsme se těšili na zápas a úvod zápasu jsme odehráli opravdu skvěle," řekl švédský centr, jenž všechny tři své body zaznamenal v první třetině, kterou Rangers vyhráli 3:1.

Po bezbrankové druhé části snížil Nečas v úvodu třetí třetiny po přímočaré akci a nezištné přihrávce Jordana Martinooka mezi obránce. Český útočník sám před brankářem procedil puk mezi betony Igora Šesťorkina. Brzy ale znovu zvýšil Artěmij Panarin a Seth Jarvis stihl už jenom skóre zkorigovat.

Gól Martina Nečase

Gólová trefa Martina Nečase v zápase proti NY Rangers (3:4) nhl.com

"První třetina rozhodla. Celý rok mluvíme o tom, že potřebujeme chytit začátek zápasu a nesmíme dostávat góly v oslabení. Dnes se nám nepovedlo ani jedno. Po dvaceti minutách jsme prohrávali 1:3 a dva góly jsme dostali v početní nevýhodě," litoval nevydařeného startu do série kapitán Caroliny Jordan Staal.