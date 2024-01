Legendární Roy se vrací do NHL, bývalý gólman se stal novým trenérem NY Islanders

Vedení New York Islanders se kvůli neuspokojivým výsledkům rozhodlo pro změnu na trenérském postu. Propustilo Lanea Lamberta (59), který vedl mužstvo od ročníku 2022/23 a nahradilo ho Patrickem Royem (58). Bývalý legendární brankář naposledy v NHL trénoval v sezoně 2015/16, to vedl Colorado Avalanche.

NHL má za sebou zhruba polovinu sezony a New York Islanders patří k těm, kteří by rozhodně v tabulce měli být na lepších pozicích. Ale zatím není nic ztraceno, se 49 body ztrácí na poslední postupovou pozici do play off jen dva body. Proto se generální manažer Lou Lamoriello rozhodl jednat.

Poté, co klub vyhrál jen dvě utkání z posledních deseti, propustil Lamberta a nahradil ho Royem. Bývalý brankář dosud v NHL vedl jen Colorado, v posledních pěti sezonách byl koučem a generálním manažerem Quebec Remparts v juniorské QMJHL.

Lambert tak končí u Islanders s bilancí 61-46-20, Roye čeká premiéra na lavičce v neděli, kdy na led New Yorku přijedou Dallas Stars.