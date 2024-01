Klapka se dočkal pozvánky do prvního týmu Calgary. Nejlepší den v mém životě, říká nadšeně

Klapka se dočkal pozvánky do prvního týmu Calgary. Nejlepší den v mém životě, říká nadšeně

Adam Klapka (23) se ve čtvrtek dočkal pozvánky do prvního týmu Calgary Flames z farmářského celku Wranglers z AHL. Může tak debutovat v NHL. Do domácího duelu v noci na pátek proti Torontu, který Flames prohráli 3:4, odchovanec pražské Slavie nezasáhl a zůstal jen na tribuně.

Klapka v přípravě před sezonou odehrál za Flames čtyři zápasy a připsal si asistenci. Kádr opustil až při posledním škrtu. Předloni zasáhl do dvou přípravných duelů. Předtím v květnu po své první sezoně v extralize v dresu Liberce uzavřel 203 centimetrů měřící a 104 kilogramů vážící Klapka s Calgary jako nedraftovaný volný hráč dvouletou dvoucestnou smlouvu.

Příležitost od Flames si užívá. "Je to něco, o čem jsme snil od té doby, co jsem začal s hokejem. Můžu říct, že to byl nejlepší den v mém životě. Celý život jsem o tom snil," řekl Klapka v rozhovoru s novináři ve videu, který klub zveřejnil na svém webu.

V této sezoně AHL si připsal v 33 zápasech 21 bodů (10+11). V té minulé nasbíral v 60 duelech základní části 25 bodů (13+12). O pozvánce se dozvěděl po tréninku na farmě. "Byl to skvělý pocit," řekl Klapka. O radost se podělil s blízkými. "Volal jsem rodičům a přítelkyni. Bylo to pro ně hodně emotivní. Prošli se mnou celou tu cestu, táta se mnou vstávat v pět ráno a bral mě na tréninky. Byl tam se mnou na nich asi pětkrát týdně. Bylo to pro něj úžasné," uvedl Klapka.

V úvodu ročníku 2021/22 ještě nastupoval převážně na farmě Liberce v prvoligových Benátkách nad Jizerou, ale postupně se prosadil do extraligové kádru. V základní části sehrál 44 zápasů a připsal si 18 bodů (6+12). V 10 duelech play off nasbíral čtyři body (1+3).

"Je to pro mě všechno nové. Před dvěma roky jsem se předtím, než jsem šel na stadion doma v Česku, koukal na sestřihy z NHL a teď s těmi hráči sedím v šatně. Je to pro mě opravdu výjimečný okamžik," komentoval svůj raketový vzestup.

Do Liberce odešel ze Slavie v roce 2018 a vedle juniorky hrál i za Benátky, za které během tří sezon nastoupil do 68 utkání a nasbíral 24 bodů (16+8). V sezoně 2020/21 a v části té předešlé působil v celku Tri-City Storm v americké juniorské USHL, kde v 57 duelech základní části zaznamenal 25 bodů (15+10) a ve třech zápasech v play off si připsal dvě asistence. V reprezentaci debutoval předloni v přípravě před MS v Tampere a Helsinkách, ve čtyřech duelech vstřelil jednu branku.