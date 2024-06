MacKinnon se poprvé v kariéře stal nejužitečnějším hráčem NHL. Pastrňák ve druhém All-Star týmu

Kanadský útočník Nathan MacKinnon (28) z Colorada získal poprvé v kariéře Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL i Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle Hráčské asociace NHLPA. Byl tak hlavní postavou slavnostního vyhlášení vítězů pěti hlavních individuálních cen za uplynulou sezonu zámořské ligy v Las Vegas. Český útočník David Pastrňák (28) z Bostonu figuruje na pozici pravého křídla druhého All Star týmu.

Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře obdržel Connor Hellebuyck z Winnipegu. James Norris Memorial Trophy pro nejlepšího obránce získal další Američan Quinn Hughes z Vancouveru. Nejlepším nováčkem za minulou sezonu a držitelem Calder Memorial Trophy byl vyhlášen osmnáctiletý kanadský útočník Connor Bedard z Chicaga, jednička loňského draftu.

Osmadvacetiletý centr MacKinnon, který je po celou dosavadní kariéru v NHL věrný barvám Avalanche a v roce 2022 s nimi slavil zisk Stanley Cupu, dosáhl na nejprestižnější individuální cenu s velkým náskokem. V hlasování členů Asociace profesionálních hokejových novinářů získal 1740 bodů, zatímco zbývající finalisté Nikita Kučerov z Tampy Bay 1269 a Connor McDavid z Edmontonu, jenž loni uspěl již potřetí, 845 bodů. Pastrňák byl osmý se 41 body.

Hartovu trofej získal MacKinnon na čtvrtý pokus, co se dostal mezi trojici finalistů. Po sezoně 2017/18 byl druhý za Taylorem Hallem z New Jersey, v ročníku 2019/20 si to zopakoval, když se před něho dostal Leon Draisaitl z Edmontonu. O rok později byl třetí, když vedle vítězného McDavida skončil před ním také Auston Matthews z Toronta, vítěz Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce minulé sezony.

"Myslím, že když už se dostanete až sem (mezi finalisty), tak vážně chcete vyhrát. Už jsem byl párkrát nominovaný, ale nikdy jsem se nedostal ani blízko k tomu, abych vyhrál. I když v roce 2018 jsem si myslel, že nějaká šance je. Stejně tak jsem si to myslel i letos, ale nevěděl jsem, co se stane. Connor a 'Kuch' měli neuvěřitelnou sezonu, oba se dostali na sto asistencí... Chtěl jsem si to tady hlavně pořádně užít. A že jsem nakonec vyhrál, to je opravdu něco," prohlásil MacKinnon.

Jednička draftu z roku 2013 MacKinnon pokořil v základní části podruhé za sebou stobodovou hranici. Odehrál všech 82 zápasů a nové osobní maximum posunul na vynikajících 140 bodů za 51 gólů a 89 nahrávek. Nechal tak za sebou již pětinásobného vítěze bodování McDavida (132 bodů), lepší byl jen vítěz Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL Nikita Kučerov z Tampy Bay se 144 body (44+100).

MacKinnon, člen vítězného týmu z mistrovství světa v Praze 2015, se vedle jiného blýskl i sérií 35 domácích zápasů od začátku sezony, v nichž dokázal bodovat. Připsal si během ní 77 bodů (29+48). Delší takovou šňůru měl v historii NHL na kontě jen legendární Wayne Gretzky se 40 zápasy v dresu Los Angeles během ročníku 1988/89. V 11 duelech play off nastřádal tahoun ofenzivy Avalanche 14 bodů (4+10).

"Za těch 11 let (v NHL) mi všichni ti různí spoluhráči pomohli k tomu, abych se stal tím, kým jsem dnes. Nestalo se to teď za jednu sezonu. Nebylo to něco, co by přišlo mávnutím kouzelného proutku. Je opravdu spousta lidí, kterým byl za to mohl poděkovat. A nějakou dobu by to trvalo, než bych je vyjmenoval," řekl MacKinnon.

V dějinách Avalanche je třetím hráčem po Peteru Forsbergovi (2002/03) a současném týmovém prezidentovi Joeovi Sakicovi (2000/01), který Hartovu trofej získal. Sakic byl také dosud jediným hokejistou Colorada, jenž se zapsal mezi vítěze Ted Lindsay Award. Podařilo se mu to rovněž v sezoně 2000/01.

"Pokaždé, když jste ve stejné společnosti jako Joe, je to cool," pochvaloval si MacKinnon. "Navíc je dneska přímo tady. Je zábavné prožívat tolik věcí v kariéře stejně jako on. On je vážně legenda, jeden z mých nejoblíbenějších hráčů z dob, kdy jsem vyrůstal. Je to super," dodal.

Telefonicky mu gratulovali vedle jiných Gretzky a také Sidney Crosby. Gretzky vyhrál Hartovu trofej osmkrát, Ted Lindsay Award pětkrát. Crosbyho součet je 2+3.

"Každý z hráčů, kteří byli mými idoly, má na těchto trofejích své jméno. Být součástí této společnosti je neskutečné. Je to opravdu mimořádná věc. A když se pak na vašem telefonu objeví jméno Wayne Gretzky, to je tedy něco. Vždyť na těch trofejích je jeho jméno napsané asi stokrát," řekl MacKinnon.

Členem prvního All Star týmu se stal poprvé. V elitní sestavě ho doplňují Hellebuyck v brance, beci Roman Josi (Nashville) s Quinnem Hughesem a v útoku Kučerov s Artěmijem Panarinem z New York Rangers.

Pastrňák, který se stal na konci další velmi povedené sezony v květnu v Praze poprvé v kariéře mistrem světa a dal vítězný gól ve finále proti Švýcarsku, byl členem prvního All Star týmu NHL v letech 2020 a 2023, letos je poprvé ve druhém výběru.