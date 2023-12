Mrázek exceloval proti Anaheimu. Hertl potvrdil střeleckou formu a podílel se na velkém obratu

Petr Mrázek (31) zastavil v českém brankářském souboji všech 37 střel Anaheimu, dovedl Chicago k výhře 1:0 a připsal si v NHL nulu poprvé od dubna 2021. Na druhé straně kryl Lukáš Dostál (23) 24 střel. Hokejisté San Jose i díky dvěma trefám Tomáše Hertla (30) otočili v Detroitu skóre z 0:4 a zvítězili 6:5 v prodloužení. Obrat podpořil dvěma asistencemi i Jan Rutta (33). David Kämpf (28) pomohl gólem k výhře Toronta 4:3 na ledě Ottawy. New Jersey i s přispěním branky Ondřeje Paláta (32) zvítězilo 2:1 v Seattlu.

Mrázek, první hvězda zápasu, se už v úvodu blýskl zákrokem, když se stačil včas přemístit proti dorážce Alexe Killorna do odkryté branky. Nejvíce práce měl v prostřední části, v níž zneškodnil 18 střel a zblízka si na něj nepřišel ani Ryan Strome. Duel českých brankářů rozhodl v polovině zápasu Philipp Kurashev, který překonal Dostála v přesilové hře střelou bez přípravy z mezikruží. "Odehráli jsme skvělý zápas. Zejména speciální týmy a Petr," podotkl Kurashev.

Český gólman vychytal předchozí čisté konto ještě v dresu Caroliny v dubnu 2021 na konci základní části. V následujících dvou sezonách nepřidal v Torontu a Chicagu žádné. "Už uběhlo hodně času, ani si nepamatuju, kdy jsem měl poslední nulu," přiznal Mrázek. "Je to příjemný pocit. Chytil jsem se v úvodu několika zásahy a cítil se v brance pohodlněji", doplnil po své 25. nule v kariéře NHL.

První gól padl v Detroitu až v polovině utkání, ale domácí vedli ve 34. minutě už 4:0. Tři branky vstřelili během 49 sekund, dvě z nich dal Michael Rasmussen.

San Jose se rychle vzpamatovalo a ještě ve druhé třetině vyrovnalo. Obrat odstartoval Hertl po Ruttově přihrávce gólem v oslabení, když v přečíslení dva na jednoho vzal zakončení na sebe a střelou z pravého kruhu snížil. Ještě při hře ve čtyřech na něj navázali Fabian Zetterlund, jehož do úniku vyslal Rutty, a dvěma trefami Nico Sturm.

Detroitu zajistil vedení Dylan Larkin v 54. minutě, ale Hertl při hře bez gólmana vyrovnal ve druhém utkání za sebou. Minule se při risku San Jose prosadil dokonce dvakrát a zkompletoval tím hattrick. Tentokrát český centr doklepl do branky nepřesnou střelu od modré čáry, po níž se k němu puk odrazil od zadního mantinelu k pravé tyčce, a poslal zápas do prodloužení. Obrat završil v 61. minutě Mikael Granlund.

"Po pár špatných odrazech jsme prohrávali 0:4, ale nikdy se nevzdáváme a to se nám v poslední době vyplácí. Odehráli jsme skvělých (závěrečných) 27 minut," řekl Hertl, který je nejproduktivnějším hráčem týmu (9+14).

San Jose pokazilo premiérový zápas Patricka Kanea za Detroit. Zkušený útočník podstoupil v červnu operaci kyčle a odehrál první utkání od 1. května. "Cítím se dobře. Je jen otázkou času, než se dostanu do herního rytmu a než pochopím herní systém," řekl trojnásobný vítěz Stanley Cupu Kane, který ve třetí třetině trefil tyč.

Další zápasy

Kämpf se prosadil důrazem na brankovišti a poslal ve 38. minutě Toronto do vedení 2:1. Český útočník skóroval v sezoně podruhé. Ottawě nebyla nic platná střelecká převaha 41:22, neujala se ani žádná ze dvou střel jejího útočníka Dominika Kubalíka.

Palát otevřel na konci první třetiny skóre, když na hranici brankoviště usměrnil prudký pas do sítě. "Skvělá přihrávka. Trefila mě do brusle, měl jsem štěstí," přiznal Palát, který skóroval potřetí v posledních šesti zápasech. Seattle vyrovnal ve 28. minutě, prosadil se Tye Kartye. Souboj rozhodl slovenský obránce Šimon Nemec. Dvojka loňského draftu udeřila střelou z mezikruží a připsala si tím svůj premiérový gól v NHL. Vítek Vaněček plnil roli náhradního gólmana New Jersey.

Martin Nečas přihrál na jednu branku Caroliny, která vedla v Calgary od 9. minuty až do začátku třetí třetiny 2:0, ale prohrála 2:3. Nejproduktivnější český hráč v soutěži David Pastrňák vyšel podruhé za sebou bodově naprázdno a s Bostonem podlehl doma Buffalu 1:3.

Los Angeles vytvořilo po výsledku 4:0 v Montrealu nový rekord v NHL, když vyhrálo venku úvodních jedenáct zápasů sezony. Zápis do historie řídili třemi body Quinton Byfield (2+1) a Anže Kopitar (0+3), zatímco Cam Talbot zneškodnil 24 střel.

Alexandr Ovečkin si připsal asistenci při prohře Washingtonu s Dallasem 4:5 po nájezdech a jako 16. hráč v historii soutěže pokořil hranici 1500 bodů (827+673). Všechny je nasbíral v jednom klubu, stejně jako před ním pouze Steve Yzerman (1755, Detroit), Mario Lemieux (1723, Pittsburgh), Joe Sakic (1641, Colorado/Quebec) a Sidney Crosby (1529, Pittsburgh).

Další výsledky zápasů NHL