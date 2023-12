Druhá trefa v sezoně. Faksa načal gólový účet Dallasu, těsnou výhru ale slavila Florida

Radek Faksa (29) neodvrátil v NHL svou druhou brankou v sezoně prohru hokejistů Dallasu 4:5 na ledě Floridy. Vítězství domácích řídil Evan Rodrigues (30), který v utkání nasbíral čtyři body za dva góly a dvě přihrávky. Ve středu zazářil i Zach Hyman (31), jenž se podílel hattrickem na vítězství Edmontonu 6:1 nad Carolinou. V dresu poražených vyšel naprázdno Martin Nečas (24).

Od první Faksovy trefy v ročníku už uplynul skoro měsíc. Český útočník se tentokrát opřel mezi kruhy do přihrávky od zadního mantinelu a vyrovnal ve 14. minutě na 1:1. Florida kontrovala a vypracovala si na přelomu první a druhé třetiny vedení 3:1. Dallas smazal ztrátu v úvodu poslední části, ale za 37 sekund od vyrovnání vrátil domácím vedení Aleksander Barkov a na 5:3 zvýšil Rodrigues.

"I za stavu 1:3 jsme cítili, že jsme v zápase a že máme šanci. Zatlačili jsme je, vyrovnali, ale možná jsme se tím uspokojili," uvedl Jevgenij Dadonov, autor gólu na 3:3. Dallas už zápas jen zdramatizoval trefou Thomase Harleyho. "Mají vynikající tým a chtěli jsme k zápasu přistoupit, jako by šlo už o play off. To se povedlo, odvedli jsme dobrou práci," pochvaloval si Rodrigues.

St. Louis vedlo doma nad Vegas po úvodní třetině 3:1. Lídr soutěže ale otočil skóre třemi góly v pasáži od 30. do 33. minuty a vyhrál 6:3. Do sestavy poražených se nevešel počtvrté v řadě Jakub Vrána. Český útočník má na kontě v sezoně jen šest bodů (2+4) ze 17 utkání. Ve svých posledních dvou startech si navíc připsal dohromady čtyři záporné body ve statistice +/-.

"Na začátku sezony by mě nenapadlo, že se to vyvine takhle," uvedl Vrána před pár dny ke své pozici náhradníka. "Snažím se zůstat pozitivní a užívat si každý den na ledě. Pracuju na sobě, snažím se v tréninku získat sebevědomí a čekám na šanci. To je vše, co můžu v této situaci dělat," doplnil.

Edmonton směřoval k vítězství od začátku. Už po 41 sekudách hry vedl o dva góly a ve zbytku úvodní třetiny zvýšil Hyman dvěma trefami na 4:0. Pátý gól přidal ve 23. minutě Warren Foegele. Čestný úspěch Caroliny vstřelil v čase 47:05 Jordan Staal a připravil o čisté konto Stuarta Skinnera, který kryl 39 střel. Poslední slovo měl ale Hyman, který zkompletoval hattrick a pronikl v tabulce střelců do elitní desítky.

"Nefungovalo nám nic, rychle jsme prohrávali. Takový výkon jsem u týmu ještě nezažil, nemám slov. Je nepřijatelné, co jsme předvedli. Naši nejlepší hráči musí ukázat více. Viděli jsme na druhé straně, jak to vypadá, když lídři táhnou tým," zlobil se trenér Caroliny Rod Brind'Amour. Na mysli měl Connora McDavida, který přihrál na tři góly a v posledních sedmi zápasech nasbíral devatenáct bodů (4+15).

Lídr produktivity Nikita Kučerov pomohl gólem a přihrávkou k výhře Tampy Bay 3:1 nad Pittsburghem. Brankáři Andreji Vasilevskému scházelo jen 53 sekund, aby vychytal druhou nulu za sebou. O čisté konto se připravil sám chybnou rozehrávkou.

