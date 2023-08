Na kapitána bych se asi necítil. McDavid? Ještěže hrajeme týmový sport, smeká Pastrňák

Jen pět hráčů pobírá v NHL vyšší plat a žádné z křídel nebylo v uplynulé sezoně lepší. David Pastrňák (27) už zkrátka neodmyslitelně patří mezi hokejovou elitu. Havířovský rodák, který v zámoří naskočí do jubilejní 10. sezony v dresu Boston Bruins, se v rozhovoru pro Livesport Zprávy rozpovídal o vlivu parťáka Davida Krejčího (37), důležitosti humoru i volbě kapitána.

O Baníku a fandění

"Těžko hodnotit zápas. Já jsem celý zápas fandil, takže jsem toho fotbalu moc neviděl. Moc jsem si to užil. Baví mě to. Už odmala jsem chodil vždycky do kotle jak na hokej, tak i na nějaké fotbaly. Nejlepší obrázek to pro mě asi není, ale jak říkám, já to miluju si zafandit a moc mě to bavilo. Aspoň jsem letos udržel tričko na sobě."

David Pastrňák o Baníku a fandění. Livesport

O volbě kapitána

"Popravdě bych se na to asi úplně necítil. Přece jen po Bergeronovi a Chárovi... Uvidíme, jak to bude. Třeba budeme pár let bez kapitána, čemuž bych se vůbec nebránil, a někdo třeba vyroste do takové role.

Útočník Bostonu promluvil i o roli kapitána. Livesport

O konci Krejčího a Bergerona

Odešli dva centři, kteří tahali tým na zádech 10 let. Určitě to bude velká ztráta a asi nám bude chvíli trvat, než se z toho otřepeme."

O McDavidovi

"Je neskutečný. Neskutečné, co předvádí. Je úplně jako z jiné planety, odskočený od všech hráčů. Můžeme být rádi, že hrajeme týmový sport a nějak se dá uhlídat. Kdyby hrál individuální sport, tak by to bylo neskutečný, protože je opravdu neuvěřitelný, jak moc odskočený je. Třeba střelu z jedničky moc dobrou nemá, ale vůbec mu to vadit nemusí, protože v rychlosti onetimer vůbec nepotřebuje. On se vždycky hýbe..."

Český reprezentant hovořil také o McDavidovi a jeho kvalitách. Livesport

O fórech a dobré náladě

"Když jsem v pohodě, tak mi to vždycky pomůže i ve hře. Snažím se být vždycky pozitivní a trošku vtipkovat. Jakmile bych se začal soustředit až moc, tak by to nebylo dobrý. S Krejčou toho máme spoustu... Když jsme měli pauzu před All-Star víkendem, asi dva, tři dny volna, v tom čase můžete vyjet na dovolenou a odpočinout si, tak jsme se s Krejčou domluvili, že budeme na stejném hotelu. Manželky, ani jeho děti to nevěděly, potkali jsme se jakoby náhodně. Strávili jsme spolu celý víkend. Super zábava, odpočinuli jsme si. Holky to zjistily asi loni, o tři, čtyři roky později. Naplánovali jsme si to, ale ony to vůbec nevěděly."