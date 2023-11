Nečas rozhodl podeváté prodloužení v NHL, výhru trefil i Zohorna. Pavel prožil úspěšný debut

Martin Nečas (24) si v zámoří už zase ukradl všechnu pozornost pro sebe. Minimálně tedy v Raleigh, kde hraje domácí zápasy Carolina. Hurricanes totiž díky trefě českého útočníka zapsali druhou výhru v prodloužení za sebou, když po skalpu New York Islanders zdolali na svém ledě Buffalo (3:2p). Vítěznou branku zaznamenal také Radim Zohorna (27), jenž rozhodl o úspěchu Pittsburghu v duelu s Anaheimem (2:0). Z českých gólmanů zasáhl do úterního programu jen Vítek Vaněček (27), který neodvrátil 26 zákroky prohru New Jersey 3:6 v Coloradu. Na straně vítězů debutoval v soutěži Ondřej Pavel (23).

Nečas ukončil prodloužení po devadesáti sekundách. Český útočník si sjel před branku a usměrnil do sítě přihrávku Sebastiana Aha. Nečas skóroval v prodloužení za Hurricanes podeváté v kariéře a v klubové historii je lepší pouze Aho (10).

Zohorna nahodil puk ve třinácté minutě ze záporného úhlu do brankoviště a gólman John Gibson si jej srazil betony do vlastní sítě. Český útočník si připsal třetí trefu v sezoně v sedmi odehraných utkáních. Výhru zpečetil Sidney Crosby při závěrečném risku Anaheimu bez brankáře.

New Jersey po asistenci Ondřeje Paláta vyrovnalo ve 36. minutě na 3:3. Poslední třetinu ale ovládlo Colorado, na jehož vítězství se podíleli třemi body Mikko Rantanen (2+1) a Cale Makar (0+3). Pavel při své premiéře odehrál sedm minut a zaznamenal jeden záporný bod do statistiky +/-. Vaněček, který si připsal v předchozích čtyřech startech pokaždé výhru, inkasoval pětkrát. Zbývající gól padl do prázdné branky.

