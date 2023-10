Mrázek v NHL jako první zastavil úřadující šampiony, Palát shodil rukavice

Hokejisté Chicaga připravili v NHL první porážku Vegas, i díky osmnácti zákrokům Petra Mrázka (31) zvítězili na ledě obhájce Stanleyova poháru 4:3. Vítek Vaněček (27) podpořil 23 zásahy výhru New Jersey 5:4 nad Buffalem. Jeho spoluhráč Ondřej Palát (32) na sebe upozornil rolí mstitele a připsal si sedmnáct trestných minut.

Z českých gólmanů se v pátečním programu NHL neradoval z výhry jen Karel Vejmelka. Ačkoli s Arizonou vedl nad Los Angeles v deváté minutě už 4:1, tak Coyotes prohráli 4:5. Filip Hronek asistoval u rozdílové branky Vancouveru, který doma roznesl St. Louis 5:0. Do sestavy poražených se podruhé za sebou nevešel Jakub Vrána.

Hokejisté Vegas přitom začali velmi dobře, v čase 3:52 vedli už 2:0. Mrázka překonali Pavel Dorofejev z rychlého protiútoku a William Karlsson tečí. Chicago se ale z šoku rychle vzpamatovalo a ještě v úvodní třetině smazalo manko brankami Ryana Donata a Connora Bedarda. Na začátku třetí třetiny otočil skóre Taylor Raddysh, ale Shea Theodore vyrovnal v 52. minutě trefou z pravého kruhu. Zápas rozhodl Philipp Kurashev v přesilovce čtyři na tři.

"První gól nás nastartoval," pochvaloval si trenér Chicaga Luke Richardson. Jeho protějšek Bruce Cassidy si naopak posteskl, že jeho Golden Knights neměli den. "Celý zápas jsme si nerozuměli s pukem. Většinu utkání jsme nepodali výkon na úrovni NHL a dohnalo nás to. Ale to se někdy stává." Mrázek nechytal poprvé v sezoně s úspěšností nad 90 procent, ale připsal si druhou výhru v pěti startech.

Vaněček také brzy inkasoval. V sedmé minutě jej překonal z brejku JJ Peterka a ještě v úvodní třetině i Tage Thompson, který si položil českého gólmana kličkou na led a zasunul puk do prázdné branky. Efektním manévrem upravil na 2:1 pro Buffalo. New Jersey otočilo na 3:2 a vedlo i 4:3, ale hosté vždy odpověděli. Rasmus Dahlin vyrovnal od modré čáry a z těžkého úhlu Vaněčka zaskočil Dylan Cozens. Zápas rozhodl v 55. minutě Erik Haula, který se v utkání trefil dvakrát.

"Dali jsme hodně gólů, to je vždy dobré znamení," těšilo Vaněčka, který si připsal třetí výhru ve čtvrtém startu od úvodní minuty. "Nějaké detaily můžou být lepší, ale zvítězili jsme, a to je nejdůležitější," doplnil.

Ondřej Palát potřetí v řadě nebodoval, do statistik se zapsal v 16. minutě jinak. Obránce Buffala Connor Clifton trefil při hitu kapitána New Jersey Nico Hischiera do tváře a srazil jej na led. Za zákrok jej rozhodčí vyloučili na pět minut plus do konce zápasu, švýcarský hráč z preventivních důvodů nenastoupil do třetí třetiny.

K celému incidentu měl nejblíže Palát, který se vrhl na Cliftona. I když vzduchem nelétaly pěsti a oba se jen zápasnicky drželi, tak dostali trest za bitku. Český hráč obdržel kromě toho i dvě minuty za vyprovokování rvačky a osobní trest. Celkově si tak připsal 17 trestných minut.

"Tohle musíte udělat. Jasně, šlo o Nica, ale nezáleží na tom, kdo to je. Takový zákrok nemůžete nechat bez povšimnutí," schvaloval Palátovu reakci Haula.

Vejmelka vstupoval do utkání s úspěšností 94,2 procenta a ve třech startech v sezoně od začátku zápasu inkasoval dohromady pět branek. Český gólman dlouho odolával tlaku Los Angeles, v zápase kryl 36 střel a s Arizonou držel vedení 4:1 až do 37. minuty. Při obratu jej dvakrát překonal od modré čáry Drew Doughty, který zápas rozhodl v čase 58:01.

Další zápasy

San Jose nevstřelilo podruhé za sebou ani gól a prohrálo i osmý zápas sezony, když podlehlo v Carolině 0:3. Všechny branky domácích vstřelil Teuvo Teräväinen a Antti Raanta kryl všech dvacet střel. Jejich spoluhráč Martin Nečas, který řídil výhru týmu o den dříve třemi body (2+1), vyšel naprázdno. Na druhé straně byli Filip Zadina a Jan Rutta na ledě u dvou inkasovaných branek.

Vancouver nasměroval k výhře obránce Quinn Hughes, který vstřelil první dvě branky zápasu. Na první mu přihrál podél útočné modré čáry Hronek. Mimo sestavu St. Louis zůstal opět Vrána, který sice nasbíral v pěti zápasech tři body, ale trenér Craig Berube uvedl, že od něj očekává lepší výkony.

Tabulka NHL