Nečas vstřelil v NHL první hattrick, stihl ho jako nejrychlejší Čech v historii

Martin Nečas (25) vstřelil v zámořské NHL svůj první hattrick. Útočník Caroliny se třikrát v krátkém sledu – bez jediné vteřiny za pouhých 15 minut – prosadil během první třetiny do sítě Colorada, zapsal se do historie organizace Hurricanes a pomohl domácím k vítězství 5:2. Rodák z Nového Města na Moravě potřeboval ke svému představení pouhé tři střely, po nichž vylepšil svou sezonní bilanci na 16 branek a 18 nahrávek.

Nečas se svého prvního hattricku ve slavné soutěži dočkal ve 330. zápase. "Byla to docela dlouhá doba, ale doufal jsem, že se mi to jednou povede. Jsem rád, že jsme skvělý start zápasu přetavili ve výhru. Je skvělé dát hattrick a radovat se ze dvou bodů do tabulky," řekl český útočník pro web NHL.com.

"Je to talentovaný hokejista. V úvodu sezony se mu bodově příliš nedařilo, ale bylo jasné, že je jen otázka času, kdy to přijde. Když má hráč takovou kvalitu jako Martin, musí přijít zápasy, v nichž exploduje," chválil českého útočníka trenér Hurricanes Rod Brind’Amour.

Nečas dostal Hurricanes do vedení v čase 1:52, když přebruslil obránce soupeře a střelou zápěstím poprvé překonal brankáře Alexandra Georgijeva. Druhou trefu si rodák z Nového Města na Moravě schoval na sedmou minutu (6:25), zatímco hattrick zkompletoval o 10 minut později. Na kostce svítilo 16:51, když na ledovou plochu PNC Areny v Raleigh začaly létat čepice.

"Teuvo (Teravainen) mi to udělal snadné. Našel mě v ideální pozici. Při druhém to byla pěkná přihrávka od Burnsieho (Burns). Máme tady několik dobrých hráčů, takže chcete mít kolem sebe prostor a být vždy připravení," okomentoval Nečas své gólové představení.

Dvojnásobný extraligový mistr s brněnskou Kometou zaznamenal vůbec nejrychlejší český hattrick od začátku zápasu (v základní části NHL) – o 30 vteřin překonal Bobbyho Holíka, zatímco 58 sekund nadělil Jaromíru Jágrovi. To však není jediný zápis do historie, Nečas totiž nastřílel druhý čistý hattrick v první třetině v klubové historii (jako první to dokázal v roce 2007 Corry Stillman).

Nečas, který v úvodu ledna zmeškal pět zápasů kvůli zranění v horní části těla, od svého návratu na led nasbíral osm bodů za šest branek a dvě asistence. S 34 body se bývalý hráč brněnské Komety dělí o třetí místo v týmové produktivitě. Mezi krajany je rovněž třetí.

Boston v souboji dvou nejlepších týmů ligy nedovolil Vancouveru ani jeden gól a vyhrál jednoznačně 4:0. Na výhře měli zásadní podíl Pavel Zacha s Davidem Pastrňákem, kteří se v úvodu druhé třetiny postarali o třetí a čtvrtou branku Bruins.

V čase 20:34 se po souhře české dvojice prosadil Morgan Geekie, jenž byl posledním hráčem Bostonu, který se v nepřehledné situaci před brankou dotkl puku. Jen o 15 vteřin později to bylo 4:0. Pastrňák posunul puk k Jamesi van Riemsdykovi, ten našel Zachu a šestadvacetiletý rodák z Brna svým 12. gólem v ročníku zvýšil už na rozdíl čtyř branek.

Bruins vyhráli osmý z posledních 10 duelů a bodově se dotáhli na Canucks. V čele konferencí mají oba týmy shodně 73 bodů a disponují pětibodovým náskokem na nejbližší pronásledovatele.

Prvním čistým kontem v sezoně pomohl Bostonu k výhře Linus Ullmark. Švédský gólman zneškodnil 17 střel a udržel sedmou nulu v základní části NHL v kariéře. "Kluci v obraně odehráli skvělý zápas. Po nevydařeném zápase s Calgary (1:4) jsme si v kabině něco řekli a všichni si to vzali k srdci. Od začátku jsme na ledě létali," ocenil týmový výkon Ullmark.

Výborný návrat po zranění prožívá co do osobních statistik také Ondřej Palát. Útočník New Jersey ve čtyřech zápasech zaznamenal tři góly a dvě asistence. Proti Calgary rodák z Frýdku-Místku v 16. minutě zakončil přečíslení dva na jednoho a otevřel skóre zápasu. Ve třetím dějství pak v pádu tečoval střelu Colina Millera a brankou na 3:4 se postaral o dramatický závěr. V něm ale Devils srovnat nedokázali a prohráli třetí z posledních čtyř zápasů.

"Je to frustrující. Nedokázali jsme navázat na povedený vstup do zápasu a ve druhé třetině jsme soupeře pustili do vedení. Ve třetí části jsme jen dotahovali, k ničemu to ale nevedlo. Musíme se z toho oklepat a hrát víc trpělivě, to nám momentálně chybí," uvedl dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Tampou Bay.

Porážku neodvrátil ani Vítek Vaněček, jenž zlikvidoval 25 střel. Podruhé po více než dvouměsíční pauze se v sestavě Devils představil útočník Tomáš Nosek. Ve čtvrté formaci odehrál přes deset minut a nebodoval.

Ani jeden gól ve čtvrtečním programu nedostal také Karel Vejmelka. Brankář Arizony naskočil do zápasu proti Vegas ve 13. minutě za stavu 1:3 a pochytal všech 28 střel Golden Knights. Coyotes i přes jeho vydařený výkon prohráli 2:3 a na výhru čekají již čtyři zápasy.

