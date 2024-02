Týden v NHL: Na otráveného Kučerova bučeli, hokej na OH bude mít podle Šmída jinou dynamiku

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Tentokrát ale specifický, protože dění v populární zámořské soutěži narušilo prestižní Utkání hvězd. I tak se podíváme, kdo sbíral body, který gólman zářil a co se objevilo na sociálních sítích. K dění se samozřejmě vyjádřil také expert Livesport Zpráv a dlouholetý hráč zámořské soutěže Ladislav Šmíd. To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL. Znovu také s atraktivní soutěží.

Nejproduktivnější hráč

První tři rubriky tentokrát netřeba tolik natahovat, než došlo na exhibiční Utkání hvězd odehrálo se totiž jen šest zápasů. Během nich tři hráči dokázali nasbírat tři body, celkově nejlepší čísla z nich měl ottawský kapitán Brady Tkachuk. Ze dvanácti střel dvě skončily brankou, další gól navíc připravil a Senators v obou případech vyhráli. Tkachuk také popáté v kariéře pokořil hranici 20 branek v sezoně. Aktuálně je rozjetý na 38.

Brankář týdne

Joonas Korpisalo šel do klece Ottawy v pondělí až na startu druhé třetiny, když Nashville vedl 3:0. I díky jeho 17 zákrokům kanadský klub nakonec vyhrál 4:3. Fin si následně vysloužil nominaci do další bitvy proti Detroitu, kterou druhý nejslabší tým Východní konference vyhrál 3:2. Korpisalo v obou utkáních pochytal 40 střeleckých pokusů a udržel si průměr 1,14 gólu na zápas. Na poslední postupové místo do play off aktuálně mužstvu chybí 14 bodů.

Čech týdne

Českých hokejistů zasáhlo do hry jen pět, kromě výtečného Davida Ritticha zaujal především obránce Jan Rutta ze San Jose. Proti Anaheimu nebodoval, proti Seattlu ale potřetí v sezoně skóroval, uspěl s trefou do odkryté klece.

V tu chvíli navíc bodoval v pátém zápase v řadě a bylo vidět, že Sharks jeho formu využívají. Na ledě strávil ve dvou zápasech průměrně 22 minut a 45 vteřin.

Highlight týdne

Prestiž Utkání hvězd není v posledních letech taková, jako když ligu hrávali Mario Lemieux, Teemu Selänne či Nicklas Lidström. Důvodů je nejspíš více, neustále se měnící systém hry, omluvenky mnoha hráčů... Přesto přistoupit k němu tak laxně a otráveně, jako to ukázal během dovednostních soutěží lídr bodování Nikita Kučerov, by se nemělo.

Lídr Tampy Bay si probruslil mezi překážkami, puk doslova odevzdal do branky a vyslechl si bučení torontského publika. "Já vím, že tam třeba nechcete být, ale zároveň nechcete být suspendován vedením soutěže za neúčast, ale jste hráčem s kontraktem na 76 milionů dolarů, tak by bylo fajn, se aspoň trochu tvářit, že máte sakra zájem," okomentoval situaci na sociální síti X populární hokejový youtuber Steve Glynn.

Statistika týdne

Na začátku ročníku vyhráli Los Angeles Kings 11 venkovních utkání v řadě a vytvořili nový rekord NHL. Jenže kalifornskému týmu se brzy přestalo dařit, od 28. prosince nikdo v lize nevyhrál tak málo zápasů (pouhé tři ze 17 možných), a tak na lavičce skončil zkušený trenér Todd McLellan. Mužstvo vedl pátou sezonu, dočasně ho nahradil Jim Hiller.

Aktuální forma mužstva. Livesport

Ze sociálních sítí

Legendární švédský brankář Henrik Lundqvist, který naposledy NHL chytal v roce 2020, znovu oblékl výstroj a dres New York Rangers. Naskočil totiž do utkání veteránů proti rivalům z Islanders. A brzy zjistil, že některé hokejové tradice se prostě nemění. Když vstupoval jako první na led, někdejší útočník a vyhlášený vtipálek Steve Kasper zastavil zbytek týmu a Švéda nechal odjet nováčkovské kolečko.

Fotografie týdne

Slavný zpěvák a torontský rodák Justin Bieber nemohl u hokejové exhibice ve své domovině chybět. Objevil se také na střídačce u nakonec vítězného Matthewsova týmu a ukázal, jak hokej stále miluje.

Bieber na střídačce, přihlíží Auston Matthews a Vincent Trocheck. Profimedia

Pohled Ladislava Šmída

"Hráči NHL se vrací na olympiádu, a to je prostě super. Viděl jsem, jaký ohlas to u nich mělo během Utkání hvězd, kde se to oznámilo a každý to přivítal. Turnaj bez těch největších hvězd jsem kritizoval už mnoho let dozadu, na olympiádu prostě ti nejlepší sportovci na světě patří, a to nemluvím jen o hokeji. Okamžitě to bude mít jiný nádech a dynamiku, nejen proto, že hokej tam je asi nejpopulárnějším sportem. Rozhodně je dobře, že NHL, IIHF a MOV se konečně dohodly.

Hrát o Stanley Cup je samozřejmě něco jedinečného, ale v kabině bývá vždy několik různých národností. Když se hraje o medaile na mezinárodní scéně hráči na to nahlíží zase jinak. Já jsem měl to štěstí, že jsem hráče NHL na olympiádě ještě zažil, bylo to v roce 2014 v Soči a nikdy na to nezapomenu. Být na ledě se lvíčkem na prsou, bojovat za svoji zemi s rodiči v hledišti, to byla skvělá zkušenost. Také proto, že táta – narozdíl ode mě – olympijskou medaili má. Přál bych všem hokejistům, aby si to zkusili."