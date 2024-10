Duely Buffala s New Jersey v pražské O2 areně otevřou v pátek od 19 a v sobotu od 16 hodin nový ročník NHL. Nejlepší liga světa svěří své soutěžní zápasy české metropoli popáté a poprvé po dvou letech po duelech San Jose s Nashvillem. V Severní Americe se ještě v úterý hraje přípravný zápas Tampy Bay s Nashvillem, který byl odložený kvůli hurikánu Helene, prvními ostrými duely tam budou v noci na středu souboje Seattlu se St. Louis, obhájce Stanleyova poháru Floridy s Bostonem a Utahu s Chicagem.

V barvách New Jersey se představí útočník Ondřej Palát, dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru s Tampou Bay z let 2020 a 2021 a letošní mistr světa z Prahy. "Určitě je to další splněný sen, ať už to je Stanley Cup, zlatá medaile... Tohle je zase další krok v kariéře, na který budu vzpomínat, že se to nepovede každému. Těším se, je to úžasné," řekl Palát novinářům.

Další forvardi Lukáš Rousek a Jiří Kulich z Buffala stále čekají, jestli dostanou šanci se také v rodné zemi dostat do hry. Trénují v pátém útoku mimo sestavu. "Zatím s námi nikdo nemluvil. Soustředíme se na tréninky, děláme všechno na sto procent a věříme, že ta šance prostě přijde," uvedl Rousek, který za Sabres odehrál 17 utkání a připsal si čtyři body za gól a tři asistence.

"Je to těžké, ale musím být furt trpělivý. Makat, bojovat o to a věřit, nic víc pro to udělat nemůžu. Je to samozřejmě krásné být zase tady zpátky, ale hezčí by bylo hrát. Uvidíme, jak to všechno bude," řekl 20letý Kulich, jenž zatím dostal příležitost v jediném utkání NHL v minulé sezoně.

Dosud v Praze nastoupilo v zápasech NHL 11 českých hokejistů. Při premiéře 4. a 5. října 2008 se podíleli na shodných výhrách New York Rangers nad Tampou Bay 2:1 obránce Michal Rozsíval s útočníkem Petrem Průchou. Na straně poražených byli útočníci Václav Prospal s Radimem Vrbatou.

O dva roky později 9. října zářil Vrbata opět v O2 areně v dresu Phoenixu (předchůdce Arizony) a pomohl dvěma góly a asistencí k výhře nad Bostonem 5:3. Jeho spoluhráčem byl i Průcha a také další útočník Martin Hanzal. V týmu Bruins působil centr David Krejčí, který po asistenci z úvodního prohraného duelu pomohl dvěma přihrávkami o den později v odvetě k výhře 3:0.

V dalším duelu v O2 areně se Jakub Voráček radoval 4. října 2019 s Philadelphií z výhry 4:3 nad Chicagem, za které nastoupili David Kämpf a Dominik Kubalík. V roce 2020 se měl vrátit Boston v duelu s Nashvillem, ale kvůli pandemii koronaviru a odkladu sezony se NHL dostala do Evropy až předloni. San Jose s Radimem Šimkem a Tomášem Hertlem 7. října podlehlo Nashvillu 1:4 a o den později 2:3. Na starém kontinentu se uskuteční v této sezoně ještě zápasy Dallasu s obhájcem trofeje Floridou (1. a 2. listopadu v Tampere).

Základní část NHL, v níž se odehraje 1312 zápasů, skončí 17. dubna. Pak bude jasno o 16 účastnících play off. Odehrají se i dva zápasy pod širým nebem: 31. prosince přivítá Chicago ve Winter Classic St. Louis na domovském stadionu baseballistů Cubs Wrigley Field. V sobotu 1. března bude Columbus v rámci Stadium Series hostit Detroit na Ohio Stadium, kde hraje americký fotbal tým Ohio State University.

Od 10. do 21. února se NHL přeruší kvůli Turnaji čtyř zemí. V Montrealu a Bostonu se představí celky Kanady, Finska, Švédska a USA složené výhradně z hráčů NHL. Nový podnik, který nabídne sedm zápasů, nahradí Utkání hvězd NHL.