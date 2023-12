Pastrňák byl poprvé v kariéře vyloučen do konce zápasu, ošklivě narazil soupeře na hrazení

Nula gólů, žádná asistence a navrch vyloučení do konce zápasu. David Pastrňák (27) si vystoupení proti New York Rangers za rámeček nedá. Elitní český střelec byl vůbec poprvé ve své bohaté kariéře v NHL poslán do sprch, když ve druhé třetině ošklivě narazil na hrazení obránce domácích Ryana Lindgrena (25). Autorovi 41 kanadských bodů z aktuální sezony (17+24) hrozí i stop na několik dalších zápasů.

Trenér Bruins Jim Montgomery s rozhodnutím sudích příliš spokojený nebyl. "Překvapilo mě to. Viděl jsem to jako zákrok na dvě minuty," řekl Montgomery po zápase, v němž Bruins ztratili jednogólový náskok a padli 1:2 v prodloužení. Obě branky Rangers dal Vincent Trocheck.

Nejproduktivnější Čech v NHL se poroučel předčasně pod sprchu vůbec poprvé ve své bohaté kariéře, zatímco atakovaný Lindgren odkráčel do útrob TD Garden.

Pastrňák, který zůstal podeváté v této sezoně bez bodu, byl však už jednou v minulosti suspendovám dodatečně – v roce 2016 po hitu na jiného obránce Rangers stál dva zápasy.