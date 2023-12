Týden v NHL: V bráně majitel stavební firmy, Toronto se vracelo z šatny a podivný rekord Capitals

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Hned trojice útočníků dosáhla na sedm bodů. Jack Eichel z Vegas to zvládl ve čtyřech zápasech, Jack Hughes z New Jersey ve třech a Mathew Barzal z New York Islanders dokonce pouze ve dvou. Hvězda klubu nejprve brala gól a dvě nahrávky během prohry 4:5 s Devils, následně Barzal v prodloužení rozhodl duel proti Carolině (5:4p) a ještě v něm na tři góly nahrál. Dvě branky dal mimochodem z pouhých pěti střel.

Třetí zápas Islanders v týdnu musel kvůli nemoci vynechat, i bez opory ale New York zvládl v sobotu porazit Floridu 4:3. Barzal je s 23 body (7+16) nejproduktivnějším hráčem mužstva v tomto ročníku.

Brankář týdne

Zdá se, že Karel Vejmelka aktuálně přišel o pozici brankářské jedničky Arizony. Ve třech zápasech týdne ho nahradil Connor Ingram, všechny je vyhrál, inkasoval jen pět branek a jeho průměr se dostal na 1,63 gólu na zápas. Navíc zvládl na jeden také nahrát. Vejmelka má v sezoně jen dvě vítězství, naproti tomu Ingram jich má deset a dělí se o šesté místo v celé NHL.

Čech týdne

Ve středu Boston nestačil na Columbus a nedařilo se ani Davidu Pastrňákovi. V dalších dvou zápasech už byl znovu ve výtečné formě. Pod výhru 3:0 nad San Jose se podepsal dvěma nahrávkami a proti Torontu (4:3p) jednou skóroval a dvakrát asistoval. Díky pěti bodům byl tedy nejproduktivnějším Čechem, a to v neděli proti Blue Jackets znovu vyšel naprázdno. Nikdo mu nemohl konkurovat ani osmnácti střeleckými pokusy.

Highlight týdne

V úterý hrála Florida na ledě Toronta a utkání dospělo až k nájezdům. V páté sérii po kličce uspěl hostující forvard Evan Rodrigues, Panthers šli slavit, domáci zklamaně mířili do šaten. Ale za chvíli se z nich vrátili zpět na led, rozhodčí totiž na opakovaném záběru zjistili, že Rodrigues dostal kotouč do sítě Josepha Wolla až díky takřka neviditelné dorážce. A ta je při samostatném nájezdu neplatná.

Nájezdy tedy pokračovaly a hned v následující sérii je pro kanadský klub rozhodl útočník Noah Gregor. "Tohle bylo nešťastné," kroutil hlavou po utkání Rodrigues. Podstatně šťastnější byl brankář vítězů Woll. "Nic takového jsem nikdy nezažil, ale rozhodně to bylo dobré rozhodnutí," řekl pro NHL.com.

Statistika týdne

Parádní paradox předvedli hokejisté Washington Capitals. Od 29. října až do 30. listopadu nedokázali vstřelil ani jeden gól v přesilové hře a neuspěli tak v početní výhodě v dlouhých 12 zápasech v řadě. To se jim nikdy v historii ještě nestalo.

Jenže zároveň měl klub během té doby bilanci 8-3-1 a průměrně inkasoval jen 2,17 branky na zápas. Sérii protrhl ve 13. utkání zásahem v přesile proti Anaheimu Tom Wilson.

Ze sociálních sítí

EBUG – tedy emergency back-up goaltender je brankář, který musí nečekaně do akce ve chvíli, kdy je týmová jednička či dvojka na poslední chvíli indisponována a není čas povolat brankáře z farmy. To se stalo ve pondělí v Calgary, kam přijel šampion z Vegas. Jednička Jacob Markström byla mimo hru, do klece šel Daniel Vladař a Flames narychlo podepsali dvaatřicetiletého Dustyho Nickela, majitele stavební firmy, který naposledy chytal ostrý zápas před jedenácti lety. A to v hodně amatérské soutěži.

Na střídačce se usmíval zhruba až do páté minuty utkání, to útočník William Carrier v plné rychlosti srazil Vladaře, a ten se dlouze zvedal. "Hodně věcí se mi v tu chvíli honilo hlavou, nevěděl jsem, co si mám myslet, ale doufal jsem, že se zvedne," řekl pro Calgary Sun s úsměvem Nickel, který nakonec na led nemusel a užil si jako divák výhru Calgary 2:1 v prodloužení.

Fotografie týdne

Tristan Jarry se v pátek stal čtrnáctým gólmanem historie a prvním brankářem Pittsburghu, který dokázal vstřelit gól. Přesným zásahem do prázdné brány přes celé hřiště pečetil výhru 4:2 nad Tampou Bay, a to jen zhruba dva týdny poté, co se stejná věc podařila jeho parťákovi Alexi Nedeljkovicovi v barvách farmářského Wilkes-Barre.

Takhle se raduje brankář, který k výhře přispěl gólem. Profimedia

Pohled Ladislava Šmída

V týdnu mě zaujal trenér Philadelphie John Tortorella, který se rozhodl po úvodním střídání proti New Jersey posadit jednoho ze svých nejlepších hráčů Joela Farabeeho a už ho nepustil na led. Ani mě to nepřekvapuje a počítám, že to bylo kvůli něčemu, co už Farabeemu dříve vytýkal. U Tortse to není nic nového, když se mu něco nelíbí, klidně svého nejlepšího hráče ani nepustí do zápasu. Je to zkrátka náročný trenér, který je z krátkodobého hlediska schopen z týmu vytřískat úplně všechno, ale z dlouhodobého nevím, jak to hráči budou snášet.

Osobně Tortorellu hodně respektuji, hodně toho odtrénoval, hokeji opravdu rozumí a když něco řekne, tak si za tím stojí. Občas to jsou názory tak trochu bez filtru, co se masám nelíbí, ale on je prostě ze staré školy. Pamatuji si dobře, když byla v roce 2014 bitka mezi Calgary, za které jsem hrál a Vancouverem, který Tortorella trénoval. On pak skoro vletěl do naší kabiny! Je prostě členem týmu a klidně by za něj i umřel.