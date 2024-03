Pettersson prodloužil, Vancouver mu bude vyplácet průměrně přes 11 milionů dolarů

Hvězdný švédský hokejový útočník Elias Pettersson (25) podepsal novou lukrativní osmiletou smlouvu s Vancouverem a v NHL bude i nadále oblékat dres kanadského klubu. Podle zámořských médií by měl celkem vydělat 92,8 milionu dolarů, ročně si průměrně přijde na 11,6 milionu. Nová smlouva začne platit od příští sezony a jen čtyři hráči v kanadsko-americké soutěži budou lépe placeni.

"Je to velmi důležitý podpis pro Vancouver Canucks. Elias je jedním z nejlepších hráčů NHL a patří mezi klíčové postavy naší organizace. Víme také, že to nejlepší má teprve před sebou," uvedl generální manažer Patrik Allvin. Zámořská média přitom v minulých dnech informovala o tom, že Canucks jednají o Petterssonově výměně. Ve hře byl údajně jeho přesun do Caroliny a součástí výměny měl být i český útočník Martin Nečas.

Vancouver draftoval mistra světa z roku 2018 před sedmi lety v prvním kole jako celkově pátého hráče. Doposud Pettersson odehrál v NHL 387 zápasů s bilancí 165 branek a 233 asistencí. Dalších sedm gólů a 11 asistencí přidal v 17 utkáních play off. Momentálně Vancouver, za který hraje i český obránce Filip Hronek, vede tabulku Západní konference a neměl by chybět v letošních bojích o Stanleyův pohár.