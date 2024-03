Skvělý Dostál v NHL pochytal 52 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu, Gudas se popral

Lukáš Dostál (23) kryl v NHL hokejistům New Jersey 52 střel včetně trestného střílení dvě sekundy před koncem zápasu a dovedl Anaheim k vítězství 4:3. Český gólman byl vyhlášen první hvězdou utkání a jeho spoluhráč Radko Gudas (33) se v patnácté minutě porval. Arizona vyhrála i díky 34 zákrokům Karla Vejmelky (27) na ledě Ottawy 5:3 a zastavila sérii čtrnácti porážek.

Anaheim otevřel skóre ve čtvrté minutě trefou Franka Vatrana. Za stavu 1:0 vystavil Gudas zeď pronikajícímu Jacku Hughesovi a srazil jej k ledu. Za zákrok na lídra New Jersey se na něj okamžitě vrhnul Curtis Lazar. Souboj se obešel bez nějakých větších ran a český obránce povalil po pár sekundách soupeře zápasnickým chvatem na led.

Dostála překonal v 18. minutě z dorážky Timo Meier. Ještě před odchodem do kabin ale vrátil Anaheimu vedení Adam Henrique a v čase 33:47 zvýšil Max Jones na 3:1. O sto sekund později využilo New Jersey přesilovou hru střelou Hughese z levého kruhu. Stále ve druhé třetině odpověděl svou druhou trefou v utkání Vatrano.

Devils zdramatizovali koncovku trefou Tylera Toffoliho, který využil v 58. minutě z dorážky další početní výhodu, a v závěru měli ideální příležitost k vyrovnání. Rozhodčí nařídili trestné střílení za zkrat Vatrana, který úmyslné posunul branku.

"Myslel jsem si, že dostanu dvě minuty. Nevěděl jsem, že můžou odpískat trestné střílení, jinak bych to nedělal," uvedl Vatrano. "Viděl jsem, že je puk na brankové čáře. Když jsem branku odstrčil, už byl za ní. Prostě reakce," doplnil.

Dostál ale přečetl Hughesovi forhendovou kličku, lídr New Jersey ztratil kontrolu nad pukem a ani nezakončil. "Je to vždy padesát na padesát. Ale nájezdy pořád trénujeme. Věřil jsem si, že to chytím," uvedl Dostál, který vytvořil nový klubový rekord v počtu zásahů při výhře. "Zastavovat puky je mojí práce," doplnil český gólman. Dosáhl první výhry od 27. ledna, od té doby si připsal čtyři porážky.

Trenér Anaheimu Greg Cronin prozradil, že Dostál bojoval v průběhu dne s nemocí a ještě během zápasu dostal léky. Kouč se českého brankáře ještě o druhé přestávce ptal, zda zápas může dokončit. Dostalo se mu sebevědomého souhlasu. "Byl to divoký závěr zápasu a Dostál zaslouží uznání. Byl nejlepším hráčem na ledě. Vyhrál nám zápas," ocenil kouč. New Jersey v utkání nezúročilo střeleckou převahu 55:23.

Arizona vedla v šestnácté minutě 3:0 po trefách Michaela Carconeho, J.J. Mosera a Nicka Schmaltze. Ottawa ale vyrovnala. Vejmelku překonali z pravého kruhu Vladimír Tarasenko i Shane Pinto a Drake Batherson se prosadil z dorážky. Zápas rozhodl v přesilové hře Dylan Guenther. Výhru pojistil při risku Ottawy bez gólmana Matias Maccelli, který nasbíral v utkání tři body a stal se první hvězdou zápasu.

Vejmelka vychytal v NHL vítězství po více než dvou měsících, během kterých si připsal osm proher. "Každý z nás už dlouho toužil po výhře," řekl Vejmelka. "Chutná teď mimořádně, prožívám hodně emocí. Jsem za tým šťastný, že jsme konečně vyhráli."

Ve zbývajícím utkání pátečního programu zdolal Washington na svém ledě Philadelphii 5:2, přestože prohrával po úvodní třetině 0:2. Obrat odstartoval gólem Alexandr Ovečkin. Domácí v důležitém vzájemném souboji stáhli ztrátu na Flyers, které drží ve Východní konferenci poslední postupové místo do play off, na rozdíl čtyř bodů.

