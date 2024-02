Týden v NHL: Eriksson Ek na ledě při dvanácti gólech, Ružička zaslouží druhou šanci

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL. Znovu také s atraktivní soutěží.

Je tu nová hra pro fanoušky NHL. Zapojte se do tipovací soutěže Výzva expertů Livesport Zpráv a časopisu xHOCKEY a každý týden budete moci předpovídat výsledky deseti vybraných zápasů či příležitostí. Přidejte se, tipujte a předveďte své znalosti o nejlepší hokejové soutěži světa. Ve hře je spousta skvělých cen pro fanoušky NHL. Více o soutěži zde.

Nejproduktivnější hráč

Udržet si ve čtyřech zápasech bodový průměr na čísle 3, to se jen tak někomu nepodaří. Ruský šikula Kirill Kaprizov z Minnesoty to ale zvládl, a to hlavně díky šesti bodům (3+3) ze zápasu proti Vancouveru. Tím vyrovnal klubový bodový rekord Mariána Gáboríka.

Následně přidal dva body proti Winnipegu, jeden proti Edmontonu a tři proti Seattlu a díky solidní bodové explozi si hlídá s 26 góly a 37 nahrávkami pozici nejproduktivnějšího hráče Wild.

Brankář týdne

Ačkoliv mu začal slušně konkurovat jeho zkušený parťák Jonathan Quick, není pochyb o tom, kdo je u New York Rangers brankářskou jedničkou. Igor Šesťorkin vyhrál všechny tři zápasy do kterých nastoupil, zastavil celkem 119 střel a procentuální úspěšnost vytáhl na 97,5%. Navíc zapsal i jednu gólovou asistenci.

Čech týdne

Hodně spokojení mohou být u Los Angeles s letním podpisem brankáře Davida Ritticha. S platem 875 tisíc dolarů za sezonu si Kings mohli dovolit poslat Čecha na startu sezony na farmu, ale od té doby, co se dostal v polovině prosince do prvního týmu, už do AHL nemusel.

Chytá výtečně a potvrdil to také tentokrát, kdy k výhře na nájezdy proti Anaheimu přidal ještě prohru s Nashvillem, ve které ale inkasoval pouze dvě branky. Celkem tedy zastavil 39 ze 43 střel a přidal solidní průměr 1,95 gólu na zápas.

Highlight týdne

Pondělní bitva mezi Minnesotou a Vancouverem byla gólovou pastvou pro oči, Wild v ní zvítězili 10:7 a k vidění bylo několik zajímavých příběhů. Domácí například poprvé v historii vstřelili v utkání deset gólů, čtyři vstřelené branky během 5 minut a 45 vteřin jsou čtvrtým nejlepším výkonem historie a šest bodů, které nasbírali Joel Eriksson Ek a Kirill Kaprizov je vyrovnání klubového rekordu.

"Když v jedné třetině vstřelíte sedm gólů, jako jsme to dokázali my, hned se pak cítíte lépe," řekl po zápase, ve kterém byly k vidění tři hattricky Kaprizov. Kromě něj a Erikssona Eka třikrát uspěl i hostující J.T. Miller. A třeba Eriksson Ek byl na ledě hned u dvanácti branek!

Statistika týdne

Toronto v posledních týdnech válí, ofenzivní síla kanadského klubu je extrémní a v počtu vstřelených branek je tým čtvrtý v celé NHL. A i když třeba někdy padne, vždy je to minimálně s jedním čestným úspěchem. V týdnu jako první tým po třiceti letech pokořilo hranici 200 zápasů v řadě s aspoň jedním vstřeleným gólem.

Hlavním pomocníkem je Auston Matthews, který zvládl vstřelit 50 branek v 54 zápasech, tak rychle to před ním žádný Američan v historii ještě nesvedl.

Ze sociálních sítí

Na tréninku Edmontonu se krátce objevil syn Coreyho Perryho Griffin. Ten svou šikovností a vzrůstem neunikl pozornosti vtipálků na sociálních sítích. "Chvíli jsem si myslel, že Oilers získali Johnnyho Gaudreaua," připomněl jeden z nich hvězdu Columbusu, která také zrovna moc nevyrostla...

Fotografie týdne

Minulý týden Jágr, tentokrát další legenda devadesátkového hokeje. Chicago ocenilo vyvěšením dresu bývalého kapitána a legendu Chrise Cheliose.

Sedmičku v Chicagu už nikdo nosit nebude. AFP

Pohled Ladislava Šmída

"Zvláštním způsobem se prezentoval Adam Ružička z Arizony, který krátce vystavil na sociální sítě fotografii s bílým práškem a Coyotes s ním obratem rozvázali kontrakt. Určitě si poškodil kariéru, až čas ukáže, do jaké míry. Ale věřím, že člověk si zaslouží druhou šanci. Sám nebudu nikoho soudit ani moralizovat, také jsem v životě udělal plno chyb a myslím, že se dobře ví, čím jsem si prošel.

Pro oko běžného člověka je nejsnazší ho odsoudit, protože to, co udělal, do hokeje nepatří, ale většinou jsou za podobným chováním mnohem hlubší důvody. Z vlastní zkušenosti vím, že se tím zakrývá nějaký větší problém. Je třeba, aby si o pomoc řekl, jestli ji potřebuje a pak už to bude jen na něm. Pak se lépe poznává, co je správné a co je špatné. Snad i on zvolí podobnou cestu, NHL pomocný program pro hráče má..."