Florida nedá kůži lacino. První výhru v sérii jí v prodloužení vystřelil Verhaeghe

ČTK

Hokejisté Floridy porazili doma ve třetím utkání finále play off NHL Vegas 3:2 v prodloužení a snížili stav série na 1:2. V 65. minutě rozhodl Carter Verhaeghe (27), jenž dokonal obrat Panthers. Kromě něj zaznamenali gól a asistenci i jeho spoluhráč Matthew Tkachuk (25) a na opačné straně Jonathan Marchessault a Mark Stone.

Hosté začali aktivně, jako první však v páté minutě skórovali Panthers. Tkachuk bekhendem přihrál od hrazení Montourovi, který střelou pod horní tyč překonal Hilla. Kanadský bek sedmým gólem v tomto play off stylově oslavil nedělní narození syna. Vedení Floridy málem navýšil Lundell, jenže po Lombergově nahrávce z rohu kluziště trefil zblízka tyč.

Golden Knights vyrovnali v 17. minutě v početní výhodě, když kapitán Stone tečoval Marchessaultovu střílenou přihrávku. Marchessault tak bodoval v osmém zápase po sobě.

Celek z Nevady si ve druhé třetině vypracoval několik šancí, dlouho ale nedokázal vyzrát na Bobrovského. V 35. minutě se však dočkal, a to opět z přesilovky. Eichel přihrál Marchessaultovi a ten pohotovou ranou z kruhu dokonal obrat.

Dvaatřicetiletý Kanaďan zaznamenal v tomto play off 13. branku a v čele tabulky střelců dorovnal Draisaitla z Edmontonu. Zároveň se stal teprve třetím hráčem za posledních 35 let, který se zapsal mezi střelce v každém z úvodních tří finálových duelů. Zápis do historie se současně povedl i Vegas – alespoň dva góly v přesilovkách v prvních třech finálových zápasech dali jen New York Islanders v roce 1980.

Ve třetí dvacetiminutovce Bobrovskij vychytal Amadia i Karlssona, Barbašev zase trefil tyč. Místo toho se prosadila Florida v 58. minutě při power play, když Tkachuk dorazil Verhaegheho střelu. Pětadvacetiletý Američan, jenž zmeškal část utkání kvůli hitu od Kolesara, si připsal 24. bod v letošních vyřazovacích bojích a na prvním místě kanadského bodování se dotáhl na Hintze z Dallasu.

"V útoku si hodně věříme. Celou sezonu jsme patřili ke špičce ligy při hře pět na pět. To, že hrajeme finále Stanley Cupu, neznamená, že toho musíme hodně změnit. Rozhodně jsme ale museli pár věcí vyladit, abychom byli úspěšnější než ve Vegas, což se nám povedlo," konstatoval Tkachuk.

Hosté na začátku prodloužení nevyužili další přesilovku, kterou si přenesli z konce třetí části, a tak udeřil Verhaeghe po střele do horního rohu branky. "Normálně takové střely zneškodníme a hrajeme dál. Nebylo to žádné přečíslení středem kluziště, takže mi náš způsob bránění nevadil. Celkově jsme nepodali špatný výkon," prohlásil trenér Vegas Bruce Cassidy.

"Jsme jako kočky, máme několik životů. Dokázali jsme, jak skvělý tým máme. Nikdo z nás nic nevzdává," citovala zámořská média Verhaegheho. "Nikdo netvrdil, že to bude snadné," řekl útočník Vegas Jack Eichel.

Radko Gudas přispěl k první finálové výhře Floridy. Livesport

Florida vyhrála i sedmé prodloužení v letošní vyřazovací části a na sedmý pokus premiérově ve finále zvítězila. V roce 1996 podlehla v závěrečné sérii Coloradu 0:4 na zápasy. Rovněž Golden Knights usilují o první Stanley Cup ve své historii, před pěti lety nestačili ve finále na Washington. V širším kádru nevadského týmu je brankář Jiří Patera, který při debutu v NHL v této sezoně odchytal dva duely a musel by se dostat na zápasovou soupisku ve finále, aby byl zařazen mezi držitele trofeje.

V sestavě domácích nechyběl obránce Radko Gudas, který zkraje minulého zápasu odstoupil po tvrdém zásahu od Barbaševa.

Čtvrté utkání opět na ledě Panthers je na programu v noci ze soboty na neděli od 2:00.