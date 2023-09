Příprava NHL: Špaček pomohl asistencí porazit Colorado, Bedard řídil výhru Blackhawks

Obránce David Špaček (20) se v noci na pátek stal jediným českým hráčem, který si připsal kanadský bod v rámci přípravných zápasů NHL. Plzeňský odchovanec si připsal asistenci u poslední branky Minnesoty, která zapsala výhru 4:2 nad Coloradem. Značný podíl na výhře svého týmu měl také gólman Petr Mrázek, jenž v dresu Chicaga odchytal první polovinu utkání proti St. Louis. Na výhře Blackhawks 2:1 v prodloužení se dvěma asistencemi podílel Connor Bedard (18).

Hokejisté Minnesoty vstoupili do utkání nejlepším možným způsobem, když už ve 32. sekundě otevřel skóre utkání Kaprizov. Na začátku 14. minuty už vedl domácí celek o dvě branky – tentokrát se prosadil sváteční střelec Alex Goligoski. Colorado však ještě v první třetině zásluhou Matta Stienburga snížilo na rozdíl jediné branky.

Ve druhé části hry vrátil Wild dvoubrankový náskok další obránce Jonas Brodin. Marco Rossi mohl náskok domácích ještě zvýšit, trestné střílení ale neproměnil.

Ve třetí třetině hosté zásluhou Tufteho dokázali znovu snížit na rozdíl jediné branky, na víc už se však nezmohli. Výhru Minnesoty potvrdil gólem do prázdné brány tento večer dvougólový Kaprizov. Asistenci u této branky si připsal i český mladík David Špaček.

Špaček se objevil v obraně Minnesoty ve druhém utkání po sobě, na rozdíl od předchozího startu nedostal dvacetiletý český bek šanci v přesilové hře ani v oslabení.

Český obránce patřil s osmi body (3+5) ke strůjcům českého stříbra na posledním juniorském MS a bojuje o místo v NHL, kde jeho otec Jaroslav odehrál i s play off téměř tisíc utkání. Perspektivní obránce byl v posledních dvou sezonách produktivní i v juniorské lize, kde v dresu Sherbrooke nasbíral 107 bodů v 115 zápasech.

Zřejmě nejočekávanější duel sehráli hokejisté Chicaga a St. Louis. Všichni byli totiž zvědaví na to, jak si ve svém prvním zápase v dresu Blackhawks povede Connor Bedard, jenž je poslední jedničkou uplynulého draftu a mnohými experty považován za generační talent.

Mladý Kanaďan své fanoušky rozhodně nezklamal. Na ledě strávil téměř 22 minut a na branku soupeře vyslal pět střeleckých pokusů. Přestože on sám se neprosadil, pro své spoluhráče připravil obě dvě branky, díky nimž Chicago slavilo výhru 2:1 v prodloužení.

V dresu Chicaga se na ledě proháněl také Marcel Marcel a první polovinu utkání bezchybně odchytal Petr Mrázek, jenž zneškodnil všech 8 střeleckých pokusů, které na něj mířily.

Další zápasy

Jiří Kulich byl se čtyřmi pokusy nejpilnějším střelcem Buffala, které podlehlo v Pittsburghu 1:3. Další člen úspěšného týmu z posledního MSJ strávil na ledě 12 a půl minuty, z toho čtvrtinu času v přesilové hře, ale nebodoval. O výhře domácích rozhodl ve třetí třetině dvěma trefami Drew O'Connor. Z vítězství se radoval i nejlepší obránce minulé sezony Erik Karlsson, který odehrál první utkání v barvách Penguins po výměně ze San Jose.

Poprvé nastoupil v letošní přípravě Filip Hronek, ale neodvrátil prohru Vancouveru 1:3 na ledě Seattlu. Český obránce strávil na ledě 22 minut, nastupoval v oslabení i přesilových hrách a blýskl se čtyřmi zblokovanými střelami. Připsal si ale také záporný bod do statistiky +/- za účast na ledě u poslední branky utkání. O výhře domácích rozhodl dvěma góly ve třetí třetině Eeli Tolvanen.

Do čtvrtečních přípravných zápasu zasáhl z českých hokejistů ještě Tomáš Nosek, který s New Jersey zvítězil na ledě New Yorku Rangers 3:2. Pardubický rodák vedl třetí útok a zaznamenal jeden kladný bod do statistiky +/-.

Výsledky přípravných zápasů NHL