Příprava NHL: Dostál v gólmanském souboji předčil Vejmelku, Frk pálil za Calgary

V přípravném zápase NHL mezi Anaheimem a Utahem došlo na český gólmanský souboj mezi Lukášem Dostálem (24) a Karlem Vejmelkou (28), který nakonec dopadl lépe pro mladšího Dostála, jenž vychytal výhru 5:2. Jednu asistenci si v tomto duelu zapsal i Radko Gudas (34). O místo v sestavě Calgary zabojoval i Martin Frk (30), který vstřelil gól proti Winnipegu, nicméně to stačilo pouze na porážku 2:5.

Pro Dostála, který by měl v úvodu sezonu plnit roli jedničky místo indisponovaného Johna Gibsona, to byl druhý přípravný zápas a na rozdíl od toho předešlého, tento dovedl do vítězného konce. Rodák z Brna v zápase čelil celkem 37 střelám, přičemž jen dvě skončily za jeho zády. Díky tomu se jeho procentuální úspěšnost zákroků vyšplhala na 94,12 %.

Na straně soupeře se mezi tři tyče postavil Vejmelka, který byl taky poměrně zaměsntaný, když na něj mířilo 32 pokusů Ducks, nicméně hned na pět z nich nestačil a po výhře nad Coloradem, tak musel nyní zkousnout i porážku.

Do prvního přípravného utkání sezony zasáhl i Gudas, který na led poprvé vyjel s kapitánským céčkem na dresu. Premiérový zápas v této funkci ozdobil asistencí u druhého gólu Ducks, celkem pak odehrál téměř 22 minut, dvakrát vystřelil a rozdal tři hity.

Velmi dobrý zápas má za sebou Martin Frk, který bojuje o příležitost v Calgary. Zkušený útočník se totiž dokázal prosadit v utkání proti Jets, když na začátku deváté minuty poslal Flames do vedení 1:0. Frk využil nahození od modré čáry a před gólmanem Connorem Hellebuyckem skvěle tečoval puk, který skončil až v jeho síti.

Hosté ale nevedli dlouho a divoká první třetina nakonec skončila výsledkem 2:2. Winnipeg zlomil odpor Calgary až během třetí třetiny, během které nastřílel tři góly a rozhodl o svém vítězství. Na tom se nejvíce podílel švýcarský útočník Nino Niederreiter, jenž se prosadil hned dvakrát. Tři asistence si pak zapsal Gabriel Vilardi.

