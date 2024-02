Týden v NHL: Konec dlouhé série, punk rock v Anaheimu a Markström dohánějící Turka

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL. Znovu také s atraktivní soutěží.

Nejproduktivnější hráč

Hned třináct hokejistů v týdnu získalo pět bodů, například také Alexandr Ovečkin či obránce Torey Krug, který to dokázal v jediném zápase. Vítězem je ale šestibodový kanadský útočník Nick Suzuki. Kapitán Montrealu zazářil hlavně střelbou, ze šesti pokusů uspěl hned čtyřikrát a k tomu přidal ještě dvě nahrávky.

Bohužel jeho produktivita mužstvu moc nepomohla, Canadiens ze tří utkání vyhráli jediné a na poslední postupové místo do play off aktuálně ztrácí deset bodů.

Brankář týdne

Calgary by mělo před přestupovou uzávěrkou (8. března) prodávat, aspoň to tvrdí média. A důkazem byl i nedávný trejd Eliase Lindholma do Vancouveru. Jenže Flames se podle všeho nevzdávají, všechny tři zápasy v týdnu klub vyhrál a Jacob Markström během nich zářil. Z 99 střel inkasoval jen šest branek a měl úspěšnost zákroků 93,9%.

A čísla mohl mít ještě lepší, v sobotu proti NY Islanders se pokusil trefit v závěru odkrytou klec a místo toho jeho tým inkasoval. Ve stejném zápase také zapsal asistenci, už čtvrtou v sezoně. Víc (5) jich v barvách Calgary v jednom ročníku získal jen Roman Turek před dvaadvaceti lety.

Čech týdne

Ve 330. utkání v NHL dosáhl na první hattrick kariéry útočník Martin Nečas, ve čtvrtek jím pomohl porazit Colorado 5:2. Od startu utkání stačilo hvězdičce Caroliny ke třem brankám jen 16 minut a 51 vteřin, takhle brzo to před ním ještě žádný Čech nedokázal. Šlo také o druhý nejrychlejší třígólový zápis v historii Hurricanes.

Celkově Nečas ve třech utkáních sesbíral čtyři body (3+1), nahrávka přišla v prodloužení nedělního utkání, které Canes vyhráli nad New Jersey 1:0.

Highlight týdne

Když na přelomu ledna a února dorazila očekávaná pauza pro Utkání hvězd, v Edmontonu se to moc nelíbilo. Kanadský klub byl v laufu, s šestnácti výhrami v řadě mu chyběla jediná k vyrovnání rekordu celé NHL v počtu vítězství za sebou. A taky na něj nedošlo, po exhibičním zápase jeli Oilers na led aktuálních vítězů z Vegas a tam úctyhodnou sadu porážkou 1:3 uzavřeli.

I tak je třeba před hráči smeknout, neprohráli 51 dní, 11 různých hokejistů vstřelilo vítězný gól a tým se v tabulce posunul o 16 pozic. A našli se i tací, kterým prohra udělala radost, třeba současný trenér Vancouveru Rick Tocchet, který byl v roce 1993 jako hráč u rekordní sedmnáctizápasové série Pittsburghu. "Nemám rád, když lidi říkají, že chtějí, aby někdo překonal jejich rekord. Já to rozhodně nechtěl," řekl s úsměvem.

Statistika týdne

Od doby, kdy přišel do Minnesoty, bylo vidět, že v ní ruský útočník Kirill Kaprizov asi zanechá pořádnou stopu. V sezoně 2020/21 získal 51 bodů v 55 zápasech a stal se nováčkem roku, v dalším ročníku už překonal stobodovou hranici a aktuálně se stal prvním hráčem v historii Wild, jenž čtyřikrát v řadě překonal hranici dvaceti gólu v sezoně. Co na tom, že na draftu v roce 2015 byl zvolen až ze 135. pozice...

Ze sociálních sítí

Napadlo vás někdy, jak vypadá výměna plexiskla hned u střídačky? No, v Pittsburghu zhruba takhle.

Fotografie týdne

Why Don´t You Get a Job, Hammerhead, Pretty Fly a mnoho dalších. Populární kalifornská punk rocková kapela Offspring zavítala na utkání mezi Anaheimem a Edmontonem a dokonce se dočkala slavnostního vhazování. Mezi Radka Gudase a Connora McDavida vhodili puk Dexter Holland a spol. ve speciálních dresech připomínajících symbol kapely.

Offspring během slavnostního vhazování. @AnaheimDucks

Pohled Ladislava Šmída

"Mezi Torontem a Ottawou to bylo v sobotu divoké, a to když Ridly Greig šest vteřin před koncem uzavřel skóre utkání tak, že golfákem napálil prázdnou bránu Leafs. Obratem to naprosto správně schytal od Morgana Riellyho, jen ho teda Rielly neměl trefit krosčekem na obličej, to samozřejmě nebylo dobře. Ale okamžitá odezva se mi líbila, tohle chování do hokeje nepatří. Greig se zachoval naprosto bez respektu, ale bohužel podobné věci se na ledě stávají stále častěji.

Nechci samozřejmě házet všechny do jednoho pytle, ale je vidět, že mladší generace ztrácejí respekt. Nevím, čím to přesně je. Že by výchovou? Jedna věc je hrát tvrdě a na ledě nechat všechno, ale pak jsou na ledě také nepsaná pravidla, která je třeba dodržovat a zároveň respektovat soupeře."