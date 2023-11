Týden v NHL: Ligová superstar jezdící metrem a první gól někdejší extraligové opory

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Ještě v sobotu to vypadalo, že osmibodového Kyla Connora z Winnipegu nikdo nepřeskočí, jenže v neděli zaválel Sam Reinhart. Útočník Floridy a druhý hráč draftu z roku 2014 pomohl porazit Chicago dvěma góly a dvěma nahrávkami a v týdnu během čtyř utkání zapsal celkem 10 bodů (3+7). Ve středu proti Washingtonu navíc skóroval v prodloužení. Čtyřbodový zápas zaznamenal potřetí v kariéře.

Brankář týdne

Mít během čtyř utkání průměr branek na zápas 3,01 a úspěšnost zákroků jen 88,8% není zrovna žádná sláva, jenže ruský gólman Sergej Bobrovskij je všechny dovedl k výhře. Panthers postupně v prodloužení porazili Columbus a Washington a následně v základní hrací době silnou Carolinu a nevyzpytatelné Chicago. Celkem lapil 95 střel. S osmi výhrami je v ročníku 2023/24 nejlepší.

Čech týdne

Střelba mu tentokrát zase tak moc nešla, ze 14 pokusů ve třech zápasech uspěl David Pastrňák jen jednou, ale šlo o vítězný zásah proti New York Islanders. Jenže bostonská hvězda zároveň stihla čtyři další góly připravit a s průměrem 1,67 bodu na utkání se stala s Filipem Hronkem nejproduktivnějším Čechem týdne.

Hodně zaujalo Pastrňákovo čtvrteční gesto v zápase proti Islanders, v 59. minutě servíroval puk před prázdnou bránu Charlie Coyleovi a Američan v 798. zápase v NHL vstřelil první hattrick v kariéře. "Snažil jsem se mu ukázat, ať střílí, ale on mi puk poslal. Nakonec jsem rád, že jsem mu to zvládl dát zpátky a vyšlo to," popsal Pastrňák po zápase.

Highlight týdne

Tak tenhle blockbuster Calgary nevyšel. Když v červenci 2022 Flames poslali na Floridu útočníka Matthewa Tkachuka za jiného forvarda Jonathana Huberdeaua, zíral snad každý hokejový fanoušek. Šlo o dva stobodové hráče. O druhého a osmého nejproduktivnějšího hokejistu sezony. Jenže zatímco Tkachuk na své tažení navázal dalším stobodovým ročníkem, Huberdeau už v minulé sezoně spadl o celých 64 bodů (ze 115 na 51).

A nejde mu to ani ve druhém ročníku v dresu kanadského klubu. V úterý proti Nashvillu ho trenér Ryan Huska nechal celou třetí třetinu jen na střídačce, což odraží jeho aktuální bilanci. Ve třinácti zápasech dal jen dvě branky a statistika minus 13 patří mezi nejhorší v lize. A to je celkem problém. Nejlepší nováček roku 2013 je právě v prvním roce gigantické osmileté smlouvy na 84 milionů dolarů...

Statistika týdne

Celkový počet branek není jedinou statistkou, ve které Alexandr Ovečkin nahání Wayna Gretzkyho. Další je například počet gólů vstřelených do prázdné brány během závěrečné power play, ve které už ho ruský kanonýr v soboru vyrovnal. Skóroval proti NY Islanders a šlo o zásah číslo 56. Příští podobná trefa bude rekordní.

Proti Islanders se Ovečkin trefil celkem dvakrát a šlo o jeho 168. dvougólový večer v lize. Více jich má taky jen Gretzky, a to 189.

Ze sociálních sítí

Aktuálně patří William Nylander mezi nejlepší hráče bodování NHL, ale velká gesta od něj nečekejte. Hvězda Toronta v týdnu ukázala, že zůstává řadovým občanem a na zápasy v kanadském velkoměstě jezdí v klidu metrem. "Nesnáším stát v zácpě a nechtěl jsem někde sedět 45 minut v autě," vysvětlil v rozhovoru pro TSN.

Fotografie týdne

Dva roky odehrál v Litvínově, následně se v sezoně 2022/23 stal už jako opora Liberce s pětatřiceti body nejproduktivnějším obráncem extraligy a rázem se mu otevřely dveře do slavné NHL. Lotyšský bek Uvis Janis Balinskis se je rozhodl otevřít, podepsal roční dvoucestný kontrakt a hned se probojoval do prvního týmu. V pátek, ve svém jedenáctém zápase v lize, pak přidal první bod a gól.

Proti Carolině se dostal společně s hlavní hvězdou mužstva Matthewem Tkachukem do přečíslení a perfektní přihrávku zužitkoval. Gólmana Caroliny Anttiho Raantu s klidem prostřelil. "Je to splněný sen pro mě i celou mojí rodinu. Úžasný pocit," rozplýval se po zápase v rozhovoru pro NHL.com.

Pohled Ladislava Šmída

"V Pittsburghu ohlásili, že vyvěsí pod strop haly dres Jaromíra Jágra a za mě to je rozhodně zasloužené. Vedle Maria Lemieuxe je jednou z největších legend týmu a odváděl pro Pens výbornou práci. Navíc s nimi vyhrál dva Stanley Cupy. Ale hodně toho neudělal jen pro Pittsburgh, ale pro celé Česko, opravdu nás proslavil, je druhý v bodování NHL, vypracovat se z takové malé země tak vysoko, to je neskutečné. Pamatuji se, že když jsme vyrůstali, jak jsme všichni četli jeho knížku a sledovali, jak makal a dřel na sobě a byl inspirací pro řadu generací. Baví mě taky, jaký má neustále drive. Neumím si představit, že bych v jeho věku ještě někde bruslil, já už jsem byl unavený ve 36 letech... Klobouk dolů před tím, co udělal a pořád dělá pro hokej v České republice."