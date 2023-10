Týden v NHL: Pastrňákův nový ligový rekord, Ovečkin se přiblížil Jágrovi, konec tří veteránů

Hokejová NHL se znovu rozjela a má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Americký centr Jack Hughes v minulé sezoně, své čtvrté v NHL, překonal díky 99 bodům o tři body klubový rekord New Jersey v počtu bodů získaných během jednoho ročníku, který dosud držel Patrik Eliáš a v krasojízdě pokračuje.

V minulém týdnu si držel průměr dva body na zápas (1+7), z toho čtyři proti Montrealu a tři proti Washingtonu. Následně si mohl dovolit jen jeden proti Buffalu a žádný proti Minnesotě. I tak se stal nejproduktivnějším mužem týdne.

Brankář týdne

Tentokrát si pro sebe show ukradl brankář Jonas Johansson. Vysoký Švéd se na startu sezony chopil šance a zaujal v Tampě místo po zraněném Andreji Vasilveském. Muž, který v páté sezoně NHL chytá za čtvrtý klub a ligou se spíš protlouká, nejspíš našel pevný domov. V minulém týdnu se objevil v akci proti San Jose (6:0) a Carolině (3:0), pochytal 55 střel a zapsal druhou a třetí nulu v kariéře.

Čech týdne

Filip Hronek má za sebou další vynikající týden, zářil také Martin Nečas a skvěle chytal Lukáš Dostál, ale je těžké znovu neukázat na Davida Pastrňáka. Česká superstar sice nejprve vyšla poprvé v sezoně bodově naprázdno proti Chicagu, jenže pak zapsala gól a nahrávku proti Anaheimu a dva góly a nahrávku proti Detroitu. K tomu připočtěme 17 střel na branku a druhé proměněné trestné střílení v sezoně.

Díky němu vytvoříl havířovský rodák nový rekord, zvládl dvakrát proměnit nájezd během úvodních osmi zápasů sezony, lépe na tom dosud byl pouze Brian Rolston, který v sezoně 2006/07 proměnil dvě trestná střílení během úvodních dvaceti utkání ročníku.

Highlight týdne

Ani jeden z nich v minulém týdnu do zápasu nezasáhl, ale radost rozdávali na zámořských kluzištích dlouho. Někdejší jednička draftu Joe Thornton, brankářský veterán Craig Anderson a český univerzál Tomáš Plekanec odehráli dohromady v NHL celkem 3424 zápasů základní části a byli oporami svých mužstev. Všichni se rozhodli tento týden dát aktivní kariéře sbohem.

Plekanec v NHL odehrál 1001 utkání z toho 984 za Montreal, což ho v historické klubové tabulce řadí na sedmé místo. Anderson chytal v lize od ročníku 2002/03, tehdy naskočil do pěti utkání, tři prohrál a dvakrát vychytal remízu. Thornton je zase s 1539 body 12. nejproduktivnějším hokejistou historie.

Statistika týdne

Když v úterý Alexandr Ovečkin prostřelil Josepha Wolla a snižoval ve 40. minutě proti Torontu na konečných 1:4, znovu trochu prohrábl historické statistiky. Woll se totiž stal 170. brankářem, kterého ruský útočník během kariéry v základní části prostřelil.

Víc zvládli jen dva jiní útočníci, Patrick Marleau (177) a Jaromír Jágr (178). Gól byl navíc jeho 300. v přesilové hře a 3000. přesilovkový v historii mužstva.

Ze sociálních sítí

Kolem Connora Bedarda se dál motá snad každý zámořský novinář a o superhvězdě je pomalu známé leccos. Druhý nejstarší hráč v kabině, pětatřicetiletý Nick Foligno, který je věkově o sedmnáct let před aktuální jedničkou draftu, například teď zjistil, jaký má mladíček hudební vkus.

A hlavně to, že nezná legendární rockovou kapelu Pearl Jam. "Tak tohle zabolelo," řekl Foligno. Fakt je ten, že tradiční americká kapela je o patnáct let starší než Bedard.

Fotografie týdne

V neděli se na Commonwealth Stadium v Edmontonu konalo utkání pod širým nebem mezi Oilers a rivalem z Calgary. Bitvu, kterou Edmonton vyhrál 5:2, sledovalo přímo na místě více než 55 tisíc diváků. "Každý, kdo se tu na tom podílel, odvedl skvělou práci. Všichni jsme si to moc užili," řekl útočník Leon Draisaitl.

Stuart Skinner zapsal 24 zákroků a první výhru sezony. Profimedia

Pohled Ladislava Šmída

"Minulý týden oznámil konec kariéry Joe Thornton, proti kterému jsem toho nahrál docela dost. Byla to neskutečná osobnost a ikona, znám spoustu hráčů, kteří s ním byli v týmu a nikdo na něj nikdy nedal dopustit. Všichni říkali, že byl strašně zábavný a že byl špičkový lídr na ledě i mimo něj. Nastupovat proti němu bylo hodně náročné, mohl mít k ruce kohokoliv a on z něj udělal ještě o level lepšího hokejistu. Díky tomu, jak byl urostlý, si uměl skvěle pokrýt puk a odstavit obránce. Špičkově nahrával, všechny přesilové hry stály na něm. Doteď si pamatuju na ten šok, když ho Boston v roce 2005 vyměnil do San Jose, takoví hráči se většinou netrejdují. Za mě jde určitě o jednoho z nejlepších hráčů, proti kterým jsem kdy nastoupil. Byla to superhvězda."