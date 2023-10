Týden v NHL: Mrázek jako Hašek, Pastrňákova florbalová paráda a Oilers podle Šmída

Hokejová NHL se znovu rozjela a je za námi první takřka kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíce bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo pravidelného přispěvatele Livesport Zpráv a bývalého ligového obránce Ladislava Šmída? To vše v nové pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Čtveřice hráčů získala během prvního týdne šest bodů. Jake Guentzel a Jevgenij Malkin z Pittsburghu k tomuto počinu potřebovali tři zápasy, Elias Pettersson z Vancouveru a Auston Matthews z Toronta jen dva. Při vší úctě ke švédskému šikulovi to byl lídr Leafs, který byl vidět víc. Všech šest bodů byly totiž góly, Američan dal hattrick nejdříve proti Montrealu (6:5p) a následně i proti Minnesotě (7:4). Stal se pátým hráčem historie NHL, který takto sezonu dokázal odstartovat a teprve druhým od ročníku 1917/18.

Brankář týdne

Adin Hill z Vegas a Jordan Binnington ze St.Louis sice dostali ve dvou zápasech pouze dvě branky a našlo by se víc gólmanů, kteří zářili, ale ocenění tentokrát získá Mackenzie Blackwood ze San Jose. Šestadvacetiletý Kanaďan sice odchytal jen jedno utkání v sobotu proti Coloradu (1:2sn) a navíc ani nevyhrál, jeho výkon byl ale fenomenální. Pochytal totiž 51 střel, tolik jich žádný brankář při svém debutu v novém klubu od ročníku 1955/56 lapit nezvládl.

Čech týdne

David Pastrňák odstartoval prostě perfektně! Pod výhry nad Chicagem (3:1) a Nashvillem (3:2) se podepsal třemi góly a nahrávkou, jako jeden ze dvou Čechů zaznamenal vítězný gól, s deseti střeleckými pokusy byl nejlepší. V sobotu zaujal specifickým zásahem z trestného střílení. "Florbal je v Evropě dost populární sport, slíbil jsem kamarádovi, že tohle zkusím," popisoval svůj zásah, kterým zaskočil Juuseho Sarose v bráně Predators. "Líbilo se mi to, přesně do růžku," chválil po zápase také trenér Jim Montgomery. Pastrňák je mimochodem teprve čtvrtým hráčem v historii Bruins, který vstřelil v kariéře minimálně dva góly z trestného střílení. Lídrem této statistiky je současný kapitán Brad Marchand s šesti zásahy.

Highlight týdne

Velkolepě pojali ve Vegas vyvěšování banneru pro vítěze Stanley Cupu pod strop T-Mobile Areny. Nezapřelo se během něj, že město ze státu Nevada je známé snad všem milovníkům hazardu na světě.

Statistika týdne

Slavné pittsburské trio Sidney Crosby - Kris Letang - Jevgenij Malkin překonalo jeden z rekordů hlavních severoamerických sportů. Trojnásobní vítězové Stanley Cupu totiž pohromadě načali neuvěřitelnou osmnáctou sezonu v řadě a přeskočili trojici baseballistů Yankees Jorge Posada - Mariano Rivera - Derek Jeter.

Ze sociálních sítí

Mrázek? Možná raději pan Hašek. Vtipně okomentoval výtečný výkon českého brankáře Petra Mrázka proti Pittsburghu žurnalista Mark Lazerus. Současný gólman Blackhawks v poslední době na Pens umí, když proti nim nastoupil naposledy - 11. dubna - pochytal 38 střel a pomohl k překvapivé výhře 5:2 a uzavřel tehdy Pittsburghu cestu do play off. Tentokrát pomohl k vítězství 4:2 a přidal ještě zákrok navíc. V obou případech byl zvolen druhou hvězdou zápasu.

Fotografie týdne

Během úvodního hracího dne se proti sobě postavili Sidney Crosby a Connor Bedard. Tedy jeden z nejlepších hráčů historie a muž, který by ho mohl v budoucnu nahradit. Kapitán Pittsburghu v utkání vstřelil branku, poslední jednička draftu přidala nahrávku. Blackhawks vyhráli 4:2.

Bedard s Crosbym na startu soutěže. Profimedia

Pohled Ladislava Šmída

"Edmonton, který jsem před sezonou tipoval na Stanley Cup, prohrál první dva zápasy sezony a oba s Vancouverem. O úvodní porážce 1:8 se snad ani nechci bavit. Nechci být příliš kritický, ale každý viděl, že to vypadalo, jako kdyby se kluci ještě zapomněli někde v létě. Nebylo tam srdce, bojovnost, nic. Ve druhém zápase, který Oilers prohráli 3:4, už to bylo lepší. Edmonton měl víc šancí, ale nenašel cestu k výhře. Vancouver se držel zuby nehty a byl za to odměněn. Snad se Oilers oklepou, tým je složený výborně a rozhodně mu pomůže návrat zraněného beka Mattiase Ekholma. To klub nakopne, je třeba být důraznější kolem vlastní brány. Ale po dvou zápasech není důvod panikařit."