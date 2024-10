Užil jsem si skvělou atmosféru, dojímal se po zápasech NHL v Praze Tatar. Palát mu chyběl

Jako velmi povedený mohou hokejisté New Jersey hodnotit "výlet" do Evropy za úvodními zápasy nového ročníku NHL proti Buffalu. Na páteční výhru (4:1) dnes ve druhém souboji Global Series navázali v pražské O2 areně po výsledku 3:1 dalším dvoubodovým ziskem a plní si tak přání úspěšného vstupu do sezony. A jak uvedl na tiskové konferenci slovenský útočník Tomáš Tatar (33), právě dobré výsledky ještě vylepšily dojmy Devils z pobytu v české metropoli.

"Samozřejmě hodnocení celé té cesty do Evropy je hodně odvislé od našich výsledků v zápasech. A po těch dvou výhrách se nám to všechno hodnotí ještě o mnoho lépe. V Praze jsme si užili krásný čas, viděli krásné město, ale museli jsme se soustředit na to, že tady hrajeme zápasy. Včera i dneska jsme to splnili. Strávili jsme cenný čas pospolu a máme čtyři body. Bylo to skvělé," pochvaloval si Tatar.

Forvard si mohl zahrát v Praze díky tomu, že se do klubu z Newarku vrátil poté, co minulou sezonu strávil v Coloradu a Seattlu. Utkání nejlepší ligy světa v Evropě měl možnost zažít poprvé a vnímal ji od začátku jako výjimečnou.

"Bylo to něco úžasného. Celý život pracujete na tom, abyste se dostali do takové ligy a mohli si zahrát podobný zápas v Československu, tedy skoro doma. Moc jsem si tu skvělou atmosféru užil. Bylo to pro mě až dojímavé," uvedl Tatar k vystoupením před zaplněným hledištěm libeňské haly, v němž měl ohromnou podporu.

Devils dosáhli maximálního možného zisku i přesto, že si dnes museli poradit bez jednoho z lídrů – Ondřeje Paláta. Český útočník odehrál ještě páteční utkání, ale kvůli narození druhého potomka spěchal za manželkou Barborou zpátky do zámoří.

"Pally je velmi důležitou součástí tohoto týmu a bylo nám líto, že jsme ho dnes postrádali, ale věděli jsme, že každý musí přiložit ruku k dílu a pomoci mezeru po něm zacelit, když tady s námi nemohl být. Paul Cotter ho skvěle zastoupil. A ukazuje to také na to, že máme kam sáhnout, když někdo ze sestavy vypadne a je potřeba udělat nějaké změny," řekl Tatar.

Statistiky utkání. Livesport

Mužstvo Paláta podporovalo alespoň na dálku. "Určitě to s ním prožíváme. Rodina je v takových momentech prvořadá. Ondra je skvělý otec a spoluhráč, takže jsme všichni chápali, že chce být s rodinou a tým mu vyšel vstříc. Taková kapacita a hráč jako on moc chyběl, určitě to byla ztráta, ale rodina je prostě na prvním místě," zdůraznil Tatar.