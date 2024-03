Z kabiny NHL: Mistrovství světa v Česku? Přemýšlím o něm, říká loňská jednička draftu Slafkovský

Před pár týdny na sebe výrazně upozornil, když jako první teenager v bohaté historii hokejistů Montrealu Canadiens zvládl osm zápasů v řadě bodovat. Stále teprve 19letý Slovák Juraj Slafkovský se po nováčkovské sezoně, v níž musel obhajovat prestižní pozici jedničky draftu, usadil pevně v sestavě slavného klubu a nyní je jeho třetím nejproduktivnějším útočníkem. V exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy mluví například o tom, co pro něj znamená posun do elitní formace Canadiens i o tom, jak se staví k účasti na mistrovství světa v Česku.

Osm utkání po sobě alespoň s bodem, to vše ještě před 20. narozeninami. Co pro vás vytvoření tohoto klubového rekordu představuje?

"Určitě je to super. Ovšem zase tak moc pro mě neznamená. Důležitější jsou týmová vítězství, na ně myslím daleko víc."

Provázejí vás nyní menší očekávání než v předchozí sezoně, kdy jste byl jako jednička draftu v centru pozornosti?

"Trochu ano. Možná je to i tím, že se mi začalo víc dařit. Nicméně se snažím ten tlak nevnímat, spíš se soustředím na sebe a neřeším, co si lidi kolem myslí."

Jak vnímáte fakt, že se vám víc daří na ledě soupeřů než doma?

"Zaznamenal jsem to, je to zajímavé. Myslím si však, že už se to pomalu zlepšuje i v Bell Centre." (usmívá se)

Rozhovor s Jurajem Slafkovským

Rozhovor s Jurajem Slafkovským. Livesport

V čem byste se herně v této sezoně rád zlepšil?

"Asi celkově ve všem. Samozřejmě bych asi chtěl střílet víc, potom jde všechno snáz."

Jak vás ovlivnil nedávný trejd vašeho parťáka Seana Monahana, který odešel do Winnipegu?

"Byl jsem pochopitelně smutný. Ale nemůžu to ovlivnit, takže mi zbylo jedině pokračovat v mé práci. Věřím, že se mu daří. Jsme pořád v kontaktu, je to super kluk, jsem rád, že tu ten rok a půl byl se mnou."

Jeho trejd vás paradoxně posunul do první pětky ke Caufieldovi a Suzukimu…

"Oba jsou to rozdíloví hráči, hraje se mi s nimi super. Myslím, že i projev celé naší trojice se výrazně zlepšuje. Doufám, že to takhle půjde dál a že spolu zůstaneme dlouho."

Jak dlouho bude Montrealu trvat, než se opět dočká play off, v němž se naposledy objevil před třemi lety?

"Řekl bych, že už je to za rohem. Umíme hrát proti silným soupeřům, většinou jim podlehneme o gól, maximálně o dva. Je to na dobré cestě, už se jen musíme naučit, jak ta těsná utkání překlopit na naši stranu.

Proti kterému z vašich krajanů se vám v NHL hraje nejhůř?

"Nejtvrdší je Erik Černák (obránce Tampy Bay – pozn. aut.), to je jasné. Mně se ovšem hraje proti každému Slovákovi dobře, můžu si slovensky zanadávat, zakřičet si na ně… To je super." (usmívá se)

Máte v hlavě mistrovství světa v Česku?

"Jasně, přemýšlel jsem o tom. Uvidíme, jak to bude po sezoně, jestli budu zdravý a jestli mě klub uvolní…"