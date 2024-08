Gernát, Grman, Liška. Slováci na olympijskou kvalifikaci povolali i kontroverzní hokejisty z KHL

Martin Gernát (vpravo) se vrací do slovenské reprezentace.

Trojice hokejistů působících v Kontinentální lize by se měla představit ve slovenské reprezentaci na nadcházejícím kvalifikačním turnaji pro olympijské hry v Itálii 2026. Trenér Craig Ramsay do nominace zařadil obránce Martina Gernáta, Mária Grmana a útočníka Adama Lišku. Vedení slovenského svazu to oznámilo na dnešní tiskové konferenci a zároveň potvrdilo, že kanadský kouč povede národní tým i v příští sezoně.

Slovenští hokejisté hrající v KHL chyběli v nominaci na poslední dva světové šampionáty. Svaz sice po předloňské invazi Ruska na Ukrajinu, na rozdíl například od vedení českého svazu, hráčům působícím na ruském území nezakázal reprezentovat, nikdo z nich se ale v nominaci neobjevil. Na začátku srpna zástupci svazu oznámili, že hráči z KHL se do týmu mohou vrátit.

"Víme, že lidi mají různé názory. My ale chceme bojovat o úspěch a tohle je naše filozofie. Jsme sportovní organizace a nechceme řešit nic jiného. Nechceme řešit politické otázky," řekl prezident hokejového svazu Miroslav Šatan. "V minulosti výkonný výbor hokejistům nezakázal, aby reprezentovali. Bylo to jen o sportovní výkonnosti, ne o tom, kde hrají. Nic se nezměnilo. Jen se změnilo, že hráči, kteří z různých důvodů účast odmítli, teď tři z KHL přijedou," uvedl bývalý vynikající útočník, který je zároveň generálním manažerem reprezentace.

Aktuálně hraje v ruských klubech osm slovenských hráčů plus útočník Tomáš Jurčo v KHL nastupuje za čínský Kunlun. Ramsay na bratislavskou kvalifikaci povolal tři z nich. V kádru je vedle toho i devět hráčů z české extraligy: brankář Stanislav Škorvánek, obránci Peter Čerešňák, Michal Ivan a útočníci Róbert Lantoši, Lukáš Cingel, Kristián Pospíšil, Miloš Roman, Libor Hudáček a Matúš Sukeľ.

Šatan dnes uvedl, že před zveřejněním nominace mluvil i s útočníkem Martinem Pospíšilem z Calgary, který zvažoval odmítnutí startu na akci s ohledem na plány s hráči z KHL. "Samozřejmě, že nikdo nechce změnit jeho názor. Víme, že společnost je rozdělená a možná i v naší kabině budou jiné názory. Chceme ale předvést, že i přesto dokážeme spolupracovat a společně dokážeme splnit cíl v podobně postupu na olympijské hry," řekl Šatan.

Vzhledem k tomu, že se turnaj koná před začátkem zámořské sezony, mohou se na něm představit i hráči z NHL nebo tamních nižších soutěžích. V nominaci jsou tak například Tomáš Tatar, Pavol Regenda, Martin Pospíšil, Martin Fehérváry nebo Šimon Nemec. Chybí ale hvězdný útočník Juraj Slafkovský.

Kvalifikační turnaj se v Bratislavě uskuteční od 29. srpna do 1. září a vedle Slovenska se na něm představí Maďarsko, Rakousko a Kazachstán. Na minulé olympiádě v Pekingu před dvěma lety vybojovali Slováci bronz. V Číně ale týmy nastoupily bez hráčů z NHL, kteří by se opět měli na hrách v Itálii představit.

Program olympijské kvalifikace