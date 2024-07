Vítkovice zahájily finální přípravu, do sezony vstoupí s výrazně odlišným kádrem

Vítkovice zahájily závěrečnou část přípravy na start hokejové extraligy. Ještě do středy se Ostravané budou připravovat mimo led, na ten půjdou poprvé ve čtvrtek. K týmu nového trenéra Davida Bruka se již připojili i hráči, kteří se dosud připravovali individuálně.

"Domluvili jsme se, že ideální způsob, jak se po té dovolené vrátit zase zpátky do tréninkového procesu, je dát si tři dny mimo led na zapracování a až poté přejít na led," uvedl kondiční trenér Tomáš Bystroň na klubovém webu. "Za ty tři dny se budeme snažit pořádně rozpohybovat, otevřít rozsahy, dostat se do specifických pohybových vzorů a rozsahů, které je po nástupu na led čekají, aktivovat svaly, které jsou za to zodpovědné, a taky se trochu rozdýchat."

Vítkovice vstoupí do nejvyšší soutěže s výrazně pozměněným kádrem. V klubu skončili například brankář Matěj Machovský, obránci Mário Grman a Willie Raskob nebo útočníci Dominik Lakatoš, Peter Krieger, Petr Fridrich a Petr Chlán. Na jejich místa přišli Lukáš Pařík, Jan Košťálek, Patrik Demel, Jan Hladonik, Jindřich Abdul, Anthony Nellis nebo Chad Yetman.

Program přípravných zápasů Vítkovic. Livesport

"Aktuálně se s kolegy bavíme o tom, že tým, jak je v tuto chvíli postavený, je kompletní. Ale je samozřejmé, že klub, jakým jsou Vítkovice, mapuje hráčský trh neustále," řekl Bruk. S průběhem první části přípravy byl spokojený. "Přístup hráčů byl naprosto perfektní a nemáme k tomu vůbec žádné výhrady. Naopak jsme velmi spokojení. Máme pocit, že jsme udělali hodně práce," uvedl Bruk.

V přípravě Vítkovice odehrají osm utkání, na úvod tři na turnaji ve Švýcarsku, dalších pět v Česku a na Slovensku. "S počtem zápasů jsme spokojeni. Co se týče výběru soupeřů, tak tam jsme trochu limitováni, a to z toho důvodu, že jedeme daleko do Švýcarska. Cesta je velmi náročná, takže s blížící se extraligou jsme samozřejmě preferovali týmy, které jsou relativně blízko," dodal Bruk.