Bartošák v Hradci skončil, vedení klubu s gólmanem ukončilo po vzájemné dohodě smlouvu

Vedení hokejistů Hradce Králové ukončilo po vzájemné dohodě smlouvu s gólmanem Patrikem Bartošákem (30) kvůli jeho závažnému porušení smluvních povinností. Východočeši o tom informovali dnes na klubovém webu. Bartošák, jenž patřil po návratu do extraligy k nejlepším brankářům, opakovaně nedorazil bez omluvy na trénink.

Gólman s reprezentačními zkušenostmi se v pátek nedostavil na dopolední přípravu, sraz před utkáním proti Kladnu ani plánovanou schůzku. Mountfield ho následně vyřadil z kádru. "Protože neomluvená absence na tréninku byla opakovaná a jeho jednání vyústilo v neúčast na extraligovém utkání, došlo opětovně k závažnému porušení smluvních povinností ze strany hráče," napsal klub.

Podle deníku Sport měl Bartošák problém s policií, web sport.cz informoval o víkendu o tom, že usedl pod vlivem alkoholu za volant a byl účastníkem autonehody. To dnes vedení Mountfieldu na základě vlastních zjištění popřelo.

"Přestože Patrik patřil dle našich předpokladů k nejlepším brankářům extraligy, tyto prohřešky a s nimi spojené následné spekulace, byť ne všechny se ukázaly jako pravdivé, vrhají bohužel špatné světlo na hráče i klub," uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.

"Samozřejmě je to velká ztráta, protože ať je to, jak je to, pořád je to gólman, který v extralize má čtyři nuly, což pořád nikdo jiný z brankářů nemá, pořád to platí. Musíme jít ale dál a poradit si i bez něj," uvedl po dnešním duelu proti Spartě (2:1) asistent trenéra Tomáš Hamara.

Náhradu klub hledá

Náhradu za Bartošáka nyní Hradec Králové hledá, rád by ji oznámil do konce tohoto týdne. "Určitě budeme muset na tomhle zapracovat a přivést gólmana, stoprocentně ano," potvrdil Hamara.

Třicetiletý Bartošák přišel do Hradce Králové před sezonou z Finska a stal se jedničkou týmu. Odchytal 17 zápasů s úspěšností 91,88 procenta a průměrem dvou inkasovaných branek na utkání. Čtyřikrát udržel čisté konto. I s ohledem na jeho výkony klub na začátku měsíce uvolnil Henriho Kiviaha do Finska, odkud přivedl Jana Lukáše.

Právě on nyní drží tým velmi dobrými výkony nad vodou a proti Spartě vychytal v předehrávce 24. kola třetí výhru ze čtyř startů. Neuspěl spolu s mužstvem jen v derby na ledě prvních Pardubic.

"Jan Lukáš zaslouží za své výkony určitě chválu. Kdo tady byl dneska, viděl. A nebylo to jen dnes, bylo to i minule proti Olomouci, přitom to pro něho byly dva těžké zápasy. V Olomouci chytal několik sezon, byl i na Spartě, takže pro něj to i po téhle stránce byla těžká utkání. On však ukázal, že to zvládne, že jsme s ním určitě nesáhli vedle a že to je pro nás dobrá posila," ocenil Hamara.

Extraligová tabulka. Livesport

K Bartošákově odchodu se vyjádřil i útočník David Šťastný, jenž otevřel skóre utkání. "Co na to říct? Moc se mi to nechce komentovat, ale 'Bart' byl můj kamarád. Je to super gólman a je škoda, že to tak dopadlo... Nedá se nic dělat. Máme ale Honzu, který nás teď podržel, takže se máme o koho opřít. Chci mu poděkovat za dnešní výkon, zachytal super a jsme rádi, že Patrika nahradil," uvedl Šťastný.

Angažmá Bartošáka, jenž chytal na mistrovství světa 2019 a byl součástí reprezentace na olympijských hrách 2018 a 2022, vedení Mountfieldu pečlivě zvažovalo s ohledem na jeho minulost.