Týden v extralize: Bartošák v problémech, rozbité plexi po derby a budějovická paráda

Hokejová extraliga má za sebou další týden, který nenudil. Hlavní postavou dění mimo led byl hradecký gólman Patrik Bartošák, který opět řešil problémy s kázní. Východočeši se bez jeho pomoci museli obejít v nedělním derby proti vedoucím Pardubicím, kterým podlehli i podruhé v ročníku. Výrazný podíl na vítězství Dynama 5:2 měli dvougólový Martin Kaut a brankář Roman WIll. Zatímco na čele tabulky zůstala situace stejná, první čtyřka se přeci jen trochu změnila. Na druhou příčku se posunula Sparta a třetí už je Třinec, který bodoval ve 14 zápasech v řadě.

Nenapravitelný Bartošák

Již několikrát ve své kariéře ukázal, že je výborný brankář. Dlouhodobě se však pere s démony a téměř nad každým jeho angažmá visí varovný vykřičník. A jinak tomu není ani během angažmá v Mountfieldu, kde Bartošák opět řeší kázeňský prohřešek.

Zámořskou kariéru si v roce 2015 uzavřel dříve, než si stihl vybojovat místo v NHL. Los Angeles, do jehož organizace patřil, ukončilo jeho kontrakt kvůli domácímu násilí a cesta za americkým snem byla fuč. V roce 2019 přišel o místo v Třinci kvůli alkoholu za volantem a v létě 2022 se řešil jeho fyzický střet s otcem.

Případ postupně vyšuměl, Bartošák pomohl finskému Lahti ke stříbru v tamní nejvyšší soutěži a po sezoně se přesunul do Hradce. Sezonu na východě Čech načal výborně. Se čtyřmi nulami vládne extraligovým gólmanům, v uplynulém týdnu ale opět ukázal svou odvrácenou stránku.

Kvůli údajné autonehodě nedorazil na trénink ani na sraz před zápase s Kladnem. Celá situace je však obestřena tajemstvím. "Oficiální informace o pátečním dopravním přestupku Patrika Bartošáka klub nemá. Vedení Mountfieldu HK je s Patrikem Bartošákem v kontaktu, hráč je aktuálně postaven mimo kádr A mužstva. Klub i nadále zjišťuje veškeré podrobnosti a po jejich oficiálním obdržení bude situaci řešit a veřejnost i média informovat," uvedl klub v tiskové zprávě.

O Bartošákově budoucnosti by se mělo rozhodnout v nejbližších dnech. Situace je nastavená jednoznačně: pokud by se opakovalo brankářovo alkoholové extempore z Třince, angažmá v Hradci skončí po pár měsících. Pokud se přítomnost alkoholu vyloučí, dostane třicetiletý gólman nejspíš ještě jednu šanci, varovný vykřičník ale bude blikat ještě intenzivněji než na startu sezony.

Nájezdový maraton

Páteční zápas Plzně s Olomoucí patřil brankářům. Domácí Dominik Pavlát a olomoucký Jakub Sedláček za 65 minut hry pustili shodně jediný gól. Svou show ale naplno rozbalili až v nájezdech, které protáhli až do 11. série. V té rozhodl o výhře Olomouce Silvester Kusko.

Klička do bekhendu, forhendový blafák ani střela mezi nohy. Brankáři dlouho vládli závěrečnému rozstřelu. Pátým pokusem přiblížil Plzeň výhře Jakub Lev, olomoucký Karel Plášek ale udržel Moru ve hře. Pak na pět sérií opět převzali otěže dramatu gólmani.

Když se ke svému pokusu v 11. sérii rozjížděl olomoucký Kusko bylo jasné, že rozstřel v Plzni bude jeden ze dvou nejdelších v extraligové historii. Slovenský útočník bez myšlenek na rekord našel mezeru vedle Pavlátova betonu a udělal důležitý krok k výhře Hanáků. Definitivní štempl na ubojované vítězství dal vzápětí gólman Sedláček, který uspěl proti Holešínskému.

"Na obou stranách střelci volili spíš jednodušší varianty, možná chybělo sebevědomí dovolit si víc. Střela není špatně, ale musí tam být i nějaké naznačení," uvažoval plzeňský útočník Jakub Pour, který neuspěl ve čtvrté sérii druhého nejdelšího extraligového rozstřelu. Absolutní rekord nadále drží duel mezi Vítkovicemi a Litvínovem z letošního ledna, v němž se rozhodlo až ve 13. sérii.

Drahá děkovačka

Pardubice v neděli zvládly druhé východočeské derby v sezoně. Výrazný podíl na tom měl Roman Will, jenž zneškodnil 25 střel hradeckého Mountfieldu a inkasoval jen dvě branky. Pardubický gólman si svou třetí domácí výhru proti Hradci Králové vychutnal i při závěrečné děkovačce, kdy byl hlavním aktérem úsměvného momentu.

Poté, co si celý tým užil aplaus zaplněného stadionu, zůstali na ledě už jen Will a náhradní brankář Milan Klouček. Gólmani si roztleskali publikum, rozjeli se vstříc domácímu kotli a skočili na plexisklo. Willův náraz hrazení nevydrželo a vylomilo se do hlediště.

Reprezentant nepříjemný moment ustál s bravurou. Zachoval chladnou hlavu, ještě jednou poděkoval fanouškům a se svým brankářským kolegou spokojeně odjel za spoluhráči do šatny. Dobrá nálada pardubického gólmana byla namístě, Dynamo poprvé od návratu Hradce mezi extraligovou elitu vyhrálo úvodní dva vzájemné zápasy v sezoně a pojistilo si postavení v čele tabulky.

Hráči týdne

Martin Kaut (Pardubice)

Čekalo se, jak se doma po příchodu ze zámoří adaptuje. Návrat mu zkomplikovalo zranění a do sezony vstoupil až v devátém kole, od té doby ale ukazuje, že může být jedním z hlavních pardubických trumfů v bojích o titul. V uplynulém týdnu nasázel tři branky a vylepšil si svou bilanci na 12 bodů ve 14 zápasech.

V neděli Kaut dvěma góly sestřelil hradecký Mountfield a přesvědčil pardubické fanoušky, že střetnutí s rivaly mu svědčí. Svých dosavadních šest gólů nasázel téměř výhradně ve vypjatých zápasech s dalšími kandidáty na nejvyšší příčky. Ve dvou duelech s Hradcem se prosadil třikrát, jeden gól dal Spartě a jednou se trefil proti brněnské Kometě.

"Je to možná trochu sladší dát gól v derby, ale sezona je dlouhá," řekl čtyřiadvacetiletý útočník po nedělním duelu. "Poslední dva zápasy jsme ztratili v posledních minutách. Dávali jsme si pozor, aby se nám to neopakovalo," dodal forvard, který v NHL oblékal dresy Colorada a San Jose.

V prvním domácím derby sezony se poprvé prosadil ve 26. minutě Kousal. V přesilové hře dostal nabito od Lukáše Radila a přesnou střelou vrátil Pardubicím vedení. V úvodu třetí části se Hradec hnal za vyrovnáním. Tlak hostů však přerušil trest Giorgia Estephana, který po 14 sekundách potrestal Kaut svým druhým gólem.

"Vlítli na nás, obránci tam byli dlouho a nemohli vystřídat. V těžkých chvílích nás ale podržel Roman Will. Pak jsme dostali přesilovku a využili ji. To možná rozhodlo zápas, jinak by nás mohli dál tlačit," popsal rozhodující moment zápasu Kaut.

Pardubický útočník vstřelil poprvé po návratu ze zámoří dvě branky v jednom zápase a se šesti přesnými trefami je čtvrtým nejlepším střelcem týmu. Svou bilanci může vylepšit již v úterý proti Mladé Boleslavi.

Dominik Hrachovina (České Budějovice)

České Budějovice v týdnu odehrály tři zápasy a dvakrát se radovaly z výhry. V obou případech v brance Motoru naskočil Hrachovina. Devětadvacetiletý gólman v pátek přispěl k vítězství 5:2 nad Libercem a v neděli proti Litvínovu se blýskl druhým čistým kontem v sezoně.

Hrachovina se před víkendem vrátil na led po třech zápasech, v nichž dostal přednost Jan Strmeň a naznačil trenérům, že s pozicí dvojky se nespokojí. Dvojboj proti rozjetému Liberci a třetímu Litvínovu zvládl na výbornou. Proti dvěma soupeřům ze severu Čech inkasoval pouhé dvě branky z 50 střel, vylepšil svou sezonní úspěšnost zákroků na 91,13 procenta a posunul se mezi 10 nejlepších brankářů ligy.

Na nulu proti Litvínovu Hrachovinovi stačilo pouze 20 zákroků. Ten nejdůležitější si gólman, jenž si dvakrát vyzkoušel reprezentační dres, schoval do závěru třetí třetiny. Obránce Jan Štencl minutu po gólu na 1:0 zlomil při střele hůl a do samostatného úniku se dostal Ondřej Kaše. Hrachovina jeho zakončení přečetl a pečetil českobudějovickou výhru.

"Naštěstí tam byl Hrášek, který byl hlavním stavebním kamenem dnešního vítězství. Chytal fantasticky a dal nám šanci na tři body. Byl to moment, který tým od gólmana potřebuje, když chce být úspěšný," chválil Hrachovinu střelec jediné branky zápasu Ordoš.

Andrej Nestrašil (Třinec)

Hokejisté Třince v uplynulém týdnu urvali dvě výhry. Na obou se podílel útočník Andrej Nestrašil, jenž v pátek asistoval u vítězství 3:2 po samostatných nájezdech nad Mladou Boleslaví a v neděli dvěma góly řídil skalp Karlových Varů. Oceláři i díky jeho příspěvku natáhli bodovou sérii na 14 zápasů a posunuli se před Litvínov na třetí příčku ligové tabulky.

"Jdeme zápas od zápasu a jsme rádi za každý bod. V kabině jsme naší bodovou sérii brali rozšířenou i o zápasy Ligy mistrů, ale tam jsme bohužel prohráli se Skellefteou a vypadli jsme. Jsme ale rádi, že se v extralize stále držíme," řekl k plodnému období Nestrašil.

Útočník se zkušenostmi z NHL v neděli poprvé v sezoně vstřelil dva góly v jednom zápase a měl výrazný podíl na otočce z 0:1 na 3:1. I ze zápasu se západočeským celkem mohl Nestrašil odejít pouze s jednou trefou, protože jeho první gól rozhodčí nejprve přiřkli sedmnáctiletému Petru Sikorovi.

Sám zkušený forvard svému o 15 let mladšímu spoluhráči první extraligový gól přál. "Moc jsme doufali, že to byl Sikiho gól. Ukazoval jsem na něj, když se rozhodčí ptal, kdo ho dal. Ale ze záběru bylo evidentní, že to jeho gól nebyl," líčil Nestrašil, jenž je s 17 body třetím nejproduktivnějším hráčem Slezanů.