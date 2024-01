Boleslav se odlepila ode dna. Je to super, ale Kladno má tři zápasy k dobru, ví Pavlík

Na oslavy to ještě v žádném případě není, ale hokejistům Mladé Boleslavi už se přece jen dýchá o něco lépe. K povedeným výkonům proti Třinci i Pardubicím a důležitému skalpu Kladna přidali další vítězství v Hradci Králové, po němž přenechali poslední místo extraligové tabulky právě Rytířům.

"Koukáme se zápas od zápasu na to, abychom podali dobrý výkon a sbírali body. Že jsme poskočili o patro výš, je super, na druhou stranu Kladno má na nás zase další zápas k dobru," uvědomoval si obránce Filip Pavlík po vítězství 3:2 v prodloužení na ledě Hradce Králové, k němuž pomohl jednou asistencí.

Bruslaři vzhledem k těžkému průběhu sezony brali výsledek i přesto, že v závěru ztratili dvoubrankové vedení. "Je škoda, že se nám to nepodařilo ukopat za tři body, protože jsme měli zápas parádně rozjetý. I ty dva jsou ale z Hradce super, hrozně si jich vážíme. Pro nás je důležitý každý bod," konstatoval Pavlík.

Mladá Boleslav vyhrála na půdě Mountfieldu pošesté v řadě. V předešlých pěti zápasech stál Filip Pavlík na straně poražených, teď poprvé na straně vítězů. "Těžko říct, čím to je. Asi bych řekl, že na Hradec prostě umíme. Je to pěkná série a řekl bych: Jen tak dál," pousmál se obránce, který se pod Bílou věž vrátil poprvé od chvíle, kdy ho Hradec vyměnil s Boleslaví za Martina Pláňka.

Východočeský klub svou bývalou oporu tradičně přivítal ve velmi pozitivním duchu. Pavlíkovi připravil vzpomínkové video a fanoušci se přidali s choreem odkazujícím na jeho bilanci 362 zápasů, 45 branek a 81 asistencí v královéhradeckém dresu.

"Bylo to od nich hrozně hezké, že si na mě takhle vzpomněli. Byl to specifický zápas, protože jsem tady strávil necelých sedm let jako domácí a teď jsem přijel jako protihráč. Vždycky to má něco do sebe," neskrýval zkušený obránce, který příznivcům poděkoval během krátkého kolečka na ledě.

Středočeši díky vítězné brance Róberta Lantošiho z poslední minuty prodloužení přeskočili v tabulce Kladno, což jim může dodat sebevědomí v boji o záchranu extraligové příslušnosti. Nejde ale jen o samotné body, jde zejména o zlepšený herní projev, který k nim Bruslaře vede.

"Musíme se opřít o dobrou defenzivu, vzadu dělat co nejméně chyb a dát nějaké góly. Máme slušné přesilovky, takže v těch si hodně pomůžeme, teď jsme dali góly i ve hře pět na pět. Soustředíme se sami na sebe, na náš tým, abychom se posouvali kupředu," řekl Pavlík.

"S každým zápasem, ve kterém získáme nějaký bod, si věříme víc a víc," doplnil jednatřicetiletý bek.