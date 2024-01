Východočeské derby ovládly znovu Pardubice, Sparta se výhrou v Liberci udržela v čele

Ve 35. kole Tipsport extraligy pokračoval na dálku souboj Sparty a Pardubic o vedení v tabulce. Dynamo zvládlo i třetí východočeské derby sezony, v Hradce zvítězilo 3:2. Pražané však rovněž o gól vyhráli v Liberci a udrželi se v čele. Důležité body byly ve hře v utkání posledních dvou týmů Mladé Boleslavi a Kladna, po vítězství 4:3 v nájezdech se radovali Bruslaři. Obhájce titulu Třinec uspěl na ledě Karlových Varů, Plzeň si doma poradila s Vítkovicemi, Litvínov v prodloužení přehrál České Budějovice a Brno přetlačilo Olomouc.

V úvodní třetině byla větší aktivita na hokejkách hráčů ze Slezska. V páté minutě při hře čtyř proti čtyřem našel Jeřábek zpoza Frodlovy branky přesnou zadovkou v předbrankovém prostoru volného Růžičku, který přesnou střelou otevřel účet. O chvíli později byl blízko vyrovnání Kangasniemi, ale jeho střela skončila jen na levé tyči hostující branky. Na druhé straně mohl skórovat Pánik, ale Frodl byl na jeho střelu připraven.

Druhá část pokračovala ve stejném duchu jako ta úvodní. Hráči Třince domácí převyšovali ve všech činnostech, o čemž svědčil i počet střel po odehraných čtyřiceti minutách (9:25). Naděje Západočechů držel Frodl, který se vyznamenal zejména při dvou velkých šancích Voženílka v první a závěrečné minutě druhé dvaceminutovky. Další velkou šanci měl aktivní Pánik, ale rovněž jeho bekhendovou stahovačku Frodl výborně vykryl. Domácí si naopak výraznější příležitosti nedokázali vypracovat.

Ve 39. minutě byl vyloučený Bartejs a Oceláři na začátku třetí třetiny přesilovku využili, když se prosadil Voženílek. Energii se ani poté nedařilo vyvinout větší tlak, úřadující mistr se bez problémů ubránil i v oslabení. Nejblíže vstřelené brance za domácí byl v 50. minutě, Kacetlovi ale pomohla tyč. Poslední slovo měl při power play Energie Voženílek, který si připsal 13. gól v sezoně.

Po opatrném úvodu převzali iniciativu lépe kombinující hosté a nekrytý Percy v 8. minutě z levého kruhu pálil těsně vedle. Na druhé straně se po rychlém přečíslení neprosadil z dobré pozice Pour. Vítkovičtí mohli jít do vedení v 15. minutě, jenže při ponechané výhodě střelu Fridricha do odkryté branky na poslední chvíli vyrazil obětavě Piskáček. O dvě minuty později skórovali naopak domácí. Matýsovo nahození od modré čáry totiž mimo dosah gólmana Klimeše tečoval Indrák.

Po pauze uplatnil agilní Matýs důraz na brankovišti a ve 24. minutě dorážkou Söderlundova pokusu zvýšil na 2:0. Vzápětí z podobné situace Rekonen minul odkrytou branku a po zaváhání defenzivy Indiánů ztroskotal Vondráček tváří v tvář Pavlátovi. Plzeňský gólman si poté v první přesilovce utkání poradil s bombou Lakatoše z pravého kruhu, ale ve 32. minutě už ho hosté překonali. Po chybě Dujsíka přihrál Peterek na brankovišti volnému Kriegerovi, který uspěl zakončením mezi betony.

Urputný boj plný osobních soubojů pokračoval i v závěrečné dvacetiminutovce. Šanci Poura zlikvidoval Klimeš a následně hosté promarnili i druhou početní výhodu. Nejblíže vyrovnání byl v 50. minutě Bukarts, nenápadnou střelou však trefil jen levou tyčku. Domácí pasivním pojetím nepouštěli soupeře do gólových příležitostí a přesilovku po vyloučení Poura v 56. minutě pokazil Vítkovicím útočným faulem Lakatoš. Šedesátisekundovou hru bez brankáře Indiáni bez potíží zvládli.

Úvod utkání byla reklamou na hokej. Z první šance udeřili hosté, po chybné rozehrávce Vervy se k puku dostal Harris, který prostřelil Tomka. Jenže pak se Motor ocitl jako na kolotoči, jen 63 vteřin poté už prohrával. Za půlminutu vyrovnal Koblasa ostrou střelou z kruhu. Hned poté Severočeši předvedli parádní kombinaci, na jejímž konci nezištně přihrával od tyčky Kirk zadovkou a Abdul uklízel do odkryté branky. A to nebylo všechno, třetí branku v rozmezí dvou minut a tří vteřin inkasovaly České Budějovice od modré čáry od Zileho.

Litvínovskou smršť se trenéři Jihočechů pokusili zastavit oddechovým časem. Přesto domácí mohli ještě jednou slavit, ovšem Zemanova rána se od jedné tyčky odrazila do druhé. Rozhodčí u videa zjistili, že puk čáru nepřešel. Ve druhé třetině naopak do soupeře bušil Motor. Za aktivitu se dočkal odměny, i on své dvě branky slepil do krátkého časového úseku. Kondelíkovo nahození si nejprve srazil za vlastní záda brankář Tomek, pak mu puk střelou z otočky poslal nad rameno kapitán Gulaš. Za 92 vteřin srovnáno.

Vzápětí si mohli domácí vzít vedení zpátky, ovšem Ondřej Kaše své sólo nezužitkoval, nepodařilo se mu kotouč prostrčit mezi Hrachovinovými betony. Oba celky dostaly ve třetí třetině šanci rozhodnout z jedné přesilové hry, nevyužil ji ani jeden. V prodloužení však České Budějovice vyšla Hovorkova hra vysokou holí draho. Rozhodčí ocenili zásah Ondřej Kašeho do obličeje po shlédnutí videa čtyřminutovým trestem a početní výhodu dorážkou vlastní střely využil Hlava, puk dostal mezi betony brankáře hostů.

První velkou šanci měl v páté minutě v přesilovce domácí Roman, ale Bow zasáhl a poradil si i s Fořtovou dorážkou. V čase 6:54 fauloval Pyrochta v šanci Tralmakse, který z nařízeného trestného střílení otevřel skóre. Při Martenetově trestu Rytíři odolali při závaru po Pyrochtově střele. Třetí přesilovku v utkání po špatném střídání Kladna už domácí využili a 34 sekund před první pauzou vyrovnal Lantoši.

V 25. minutě nabil Pyrochta mezi kruhy Skalickému, který se opřel do puku a otočil stav. Mladá Boleslav se ubránila při Pavlíkově pobytu na trestné lavici, ale v polovině utkání už vyrovnal po Melkově zblokovaném pokusu kladenský kapitán Smoleňák.

V 34. minutě Čechovo nahození tečoval za Bowa Pitule a posila Bruslařského klubu z prvoligového Prostějova si v pátém utkání v novém působišti připsala první trefu. Naposledy Pitule v extralize skóroval 22. října 2021 v dresu Kladna. Při jeho trestu v čase 36:43 vyrovnal střelou z pravého kruhu k protější tyči svým druhým gólem v utkání Tralmaks. Před druhou přestávkou mohl otočit skóre Smoleňák, ale po individuální akci minul branku.

Vrátit Mladé Boleslavi vedení mohli Čech a Malát. Na druhé straně se prodral Ticháček před Růžičku, ale skóre se neměnilo. Oba celky pozorně bránily a duel bez větších šancí dospěl do prodloužení. V něm měli nejdříve šance domácí Rohlík a Skalický, který se prokličkoval před Bowa, ale nezakončil přesně. V nájezdech se za domácí prosadili Lintuniemi, který do hry do té doby nezasáhl, a Fořt, za hosty uspěl pouze Sideroff.

Do moravského derby lépe vstoupila Olomouc, brankář Kavan ale šanci Káni zlikvidoval. Od té doby byla lepší Kometa, která pálila jednu šanci za druhou. V přesilovce střílel nebezpečně Moses, pak Holík. Rychlou akci vymyslel Ďaloga, jenže trefil jen břevno. Hned několik šancí včetně samostatného nájezdu měl Kollár. A prosadili se hosté. Po Kuncově akci otevřel skóre v 15. minutě Řezníček. Domácí nevyužili několik dalších šancí, sedm vteřin před koncem třetiny ale vyrovnali. Cingel střílenou střelou našel hůl tečujícího Zaťoviče a bylo to 1:1.

I ve druhé části se hrál zajímavý hokej plný šancí. Mírně aktivnější byla znovu Kometa, která si vytvářela dobré možnosti, ale opět je nedokázala využívat. Holík podruhé v utkání zůstal sám před Konrádem, ale nedokázal ho překonat. Na druhé straně prověřil pozornost Kavana zkušený Ondrušek, ale lapačka juniorského reprezentanta byla připravena. Přesně ve 32. minutě se domácí dočkali obratu ve skóre. Dlouho dobu obléhali olomouckou obranu, která byla pod velkým tlakem, až se kotouč chopil mezi kruhy Flek a zamířil přesně do horního roku.

Mora ovšem dnes školila z produktivity. Uběhla pouze minuta a 24 vteřin a v těsné blízkosti Kavan zůstal osamocený Navrátil, který vyrovnal. Hosté ožili a Kavan si na nedostatek práce nemohl stěžovat. Potřetí ale neinkasoval. V závěru třetiny hráli Brňané přesilovku a za deset vteřin ji využili. Znovu to byl gól do šatny, v čase 39:50 se prosadil Kollár a připsal si první gól v sezoně.

Kometa se poté soustředila na defenzivu, Olomouc se tlačila za vyrovnáním. V přesilové hře mohl přidat klid na brněnské hokejky po smolném odrazu puku o mantinel Osburn, Konrád se ale neuvěřitelně stihnul vrátit a tygřím skokem schoval puk do lapačky. Po individuální akci se neprosadil ani Flek.

Pojistka ale přece jen přišla. Kos v přečíslení dva na jednoho trefil beka, od kterého se ale puk odrazil k Flekovi, jenž našel Kollára, který svou druhou brankou v utkání potěšil více než šest tisíc fanoušků v hledišti. Olomouc ale dokázala zápas zdramatizovat. Při přesilovce pět na tři odvolala brankáře a v šesti se snažila snížit, což se hostům podařilo, když se prosadil Kunc. Vyrovnat ale již hosté nedokázali.

Dynamo mělo dominantní vstup do zápasu, soupeř v prvních 10 minutách na jeho vysoké tempo vůbec nestačil. Favorit z toho vytěžil rychlou branku obránce Čerešňáka od modré čáry a poté i využitou přesilovku, ve které si 16. gól v sezoně připsal Radil. Hned vzápětí navíc trefil břevno Cienciala. Tím však náporu Pardubic odzvonilo. Mountfield už našel protihru a rivala dostal pod ještě větší tlak, než jakému předtím čelil sám. Brankáře Willa však z několika možností do přestávky překonal pouze táhlou střelou Šťastný.

Hradec během pokračující aktivity vyrobil jen jednu větší chybu, která byla ve 30. minutě hned fatální. Gólman Lukáš stál mimo pozici, když ho střelou k bližší tyčce nachytal Kaut. První kanadský bod po návratu do české extraligy si díky druhé asistenci připsal obránce Hájek. Za necelé dvě minuty ale přispěchal s odpovědí znovu Šťastný, podruhé z přesilové hry.

Postupem zápasu už hosté hru vyrovnali a na velké šance se čekalo. Nejblíž byl v početní výhodě Kaut, jehož schovaný pokus zastavila tyč. Těsný stav i benevolentní metr rozhodčích zažehly celou řadu konfliktů, žádný však nevybočil z mezí vypjatého derby. Opravdu horko bylo pardubickým hokejistům jen v 56. minutě, kdy Jergl z dálky napálil horní tyč. Ostatní situace už Will a jeho spoluhráči vyřešili bez chyby. Domácí si prodloužení nedokázali vynutit ani v závěrečné power play.

Lepší vstup do utkání měli hosté a úvodní šanci měla nejnovější posila Sparty, Harper ale v dobré pozici Krále nepřekonal. Poté nebezpečně pálil Krejčík, Král byl opět připraven. Na opačné straně zase zahrozil Ivan, také Kovář byl na místě. Skóre utkání se poprvé měnilo v 11. minutě, kdy šli do vedení Pražané. Kempného střelu doklepl za bezmocného Krále pohotový Řepík. Liberečtí ale měli připravenou bleskovou odpověď a po 32 vteřinách vyrovnal Hawryluk.

Tygři následně přestáli první oslabení a poté se v premiérové přesilové hře sami prosadili. Po hezké kombinaci s Bulířem je poslal do vedení Flynn. Ani radost domácích ale netrvala příliš dlouho. Sobotka si na buly prohodil kotouč skrze Filippiho a trefil přesně mezi Královy betony. Do druhého dějství vstupovali Severočeši v přesilové hře a do vedení je mohl poslat Melancon, mířil ale těsně vedle. Domácí se však z vedoucího gólu radovali o chvíli později, když Kovářovi prošla mezi rukou a tělem tvrdá rána Vlacha.

Sparťané mohli vyrovnat v početní výhodě, domácí defenziva v čele s Králem ale odolala. Ve 34. minutě utkání pak liberecká aréna ztichla, když se po Vlachově dělovce a zásahu do oblasti krku skácel k ledu Kovář. Hostující gólman nakonec za bouřlivého potlesku opustil ledovou plochu na nosítkách, do branky tak putoval Kořenář. Ten se v závěru druhé třetiny blýsknul výborným zákrokem proti Hawrylukovi. Ihned z protiútoku navíc Pražané vyrovnali, když Najman obral o puk Flynna a krásnou přihrávkou vybídnul ke skórování do odkryté branky Horáka.

Na začátku třetí části se domácím naskytla ideální příležitost ke skórování, když měli k dispozici dlouhou přesilovku pět na tři. Filippiho křižnou přihrávku ale vystihnul hostující Horák a samostatný únik ve vlastním oslabení zakončil blafákem mezi Královy betony.

Liberec mohl v pokračující přesilovce hned vyrovnat, Kořenář ale s vypětím všech sil odolal. S přibývajícím časem se museli Bílí Tygři stále více tlačit dopředu, naráželi ale na zformovanou obranu Sparty. V přesilovce měl dobrou palebnou pozici Filippi, Kořenářovi ale při jeho střele pomohla pravá tyč. Možný závěrečný tlak domácích pak ukončila chyba při střídání a následná hra v oslabení. Sparta tak i podruhé v sezoně vyhrála v Liberci.

