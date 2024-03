Čeká nás měsíc a půl těžké práce, uvedl trenér Pardubic Zadina. Soupeře v play off nerozlišuje

Pardubice si musely až do úterního večera počkat na jméno soupeře, proti němuž vstoupí do vyřazovacích bojů o titul, po kterém tak prahnou. Na vítěze základní části a hlavního favorita na zlato připadl nakonec největší rival – Hradec Králové. Jméno soupeře ale není pro trenéra Marka Zadinu (52) až tak důležité. Jak uvedl během středečního setkání s novináři, ve čtvrtfinále si nelze vybírat. Podstatné je, jak bude po všech stránkách nachystaný jeho tým.

"V play off jsou jen těžcí soupeři. Každý z těch osmi mančaftů ve čtvrtfinále má svoji kvalitu a nikoho nečeká nic jednoduchého, Každý chce postoupit a každý chce vyhrát. Tým na to musí být dobře nachystaný, nechat tam všechno a být připravený se pro úspěch obětovat," prohlásil Zadina.

Vývoj sérií předkola ale se svými kolegy pečlivě sledoval. "Připravovali jsme se na dva týmy: Hradec Králové a Olomouc. Vyšel na nás Hradec, vyhlížíme první zápas a s respektem se připravujeme. Soustředíme se ale hlavně sami na sebe," řekl Zadina.

Dobře ví, že derby nenechá nikoho v regionu chladným. Půjde o sportovní svátek. "Divácky je to samozřejmě hodně zajímavý souboj. To téma můžou probírat chlapi v práci a na pivu. Bude to mít náboj tím, že to bude tady ve východních Čechách. Divácká kulisa bude určitě výborná, máme se na co těšit. A také se těšíme. Je to svátek hokeje a všichni tím budou žít," uvedl.

"My v kabině ale neřešíme, že jde o Hradec. Pro nás je to do jisté míry soupeř jako kterýkoliv jiný. Říkali jsme, že se soustředíme sami na sebe, abychom my byli výborně nachystaní. Teď nás zajímá jen první páteční zápas a od toho se chceme odrazit," dodal Zadina.

Program od konce základní části nabídl Dynamu takřka dvoutýdenní pauzu. "Kluci měli už od února daný program, aby věděli, co je čeká, mohli si případně naplánovat nějaký oddech, pak už jsme se začali intenzivně připravovat. Na co jsme kladli důraz především? Víme, co bychom chtěli hrát. A na to jsme se v těch trénincích soustředili," nechtěl Zadina zabíhat do detailů.

A podobně se vyjádřil také na adresu soupeře. "Vyrovnaný tým s určitým systémem. Takový hokej už hrají dlouhodobě. Víme, jak se prezentují. Podstatný je pro nás vstup do série. Uvidíme, s čím na nás přijde Hradec," řekl Zadina.

Konkrétní nechtěl být ani v otázce gólmanů, zda dostane na úvod přednost Roman Will, nebo Dominik Pavlát. "Tam je to nějak nastavené po konzultaci s trenérem gólmanů. Já jsem udělal nějaké rozhodnutí, máme to nastavené a kluci vědí, co je čeká. Ale víc prozrazovat určitě nebudeme," uvedl.

Okolní tlak na úspěch, který umocnila skvěle odehraná dlouhodobá fáze, neřeší. "Těší nás, jak nám vyšla základní část. Bereme ale s respektem, co se v ní odehrálo. Teď je před námi další část sezony – měsíc a půl tvrdé práce," zdůraznil Zadina. Stejně tak se nechce ohlížet ani za loňským play off, v němž Dynamu těsně utekl postup do finále. "Koukáme se před sebe, co je před námi a co nás čeká," řekl Zadina.

Může se s koučem královéhradeckého týmu Tomášem Martincem vůbec něčím překvapit? "To se uvidí, až se to rozběhne," pousmál se Zadina, jehož svěřenci vyhráli v základní části všechny čtyři vzájemné souboje. "To byla ale základní část, teď začíná play off. Na to se opravdu nedá koukat, před námi jsou úplně jiné zápasy," podotkl.

Poslední vzájemné zápasy. Livesport

Dvaapadesátiletého bývalého útočníka, jenž v rozehrané sezoně nahradil odvolaného Václava Varaďu, čeká první extraligové play off v roli hlavního kouče. Osobní ambice jdou stranou. "Já to takhle vůbec neberu. Soustředím se na tým a svoji práci, abychom byli co nejlépe připravení. Nad osobní stránkou vůbec nepřemýšlím," řekl Zadina.