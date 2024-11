Červenka po debaklu těžko hledal slova: Ostuda, všechno špatně. Snad se poučíme, věří

Nejvyšší porážku s tradičním sokem od ledna 2013, kdy rovněž v metropoli prohráli 2:9, museli vstřebat hráči Pardubic, když led pražské Sparty opouštěli po výsledku 1:8. Zkušený útočník Roman Červenka (38) po utkání jen těžko hledal slova. Hlavní důvod debaklu viděl v příliš velkém počtu chyb. Za důležité považuje, jak na takový výprask Dynamo zareaguje.

"Dneska všechno špatně. Dělali jsme hrozně moc chyb, které Sparta samozřejmě potrestala," uvedl Červenka v rozhovoru s novináři. "Určitě nepomohlo, jak dlouho jsme nehráli, Sparta je navíc zvyklá na to úzké hřiště. To však není žádná výmluva, dělali jsme strašně moc chyb," dodal.

Pro kapitána mistrů světa z letošního května šlo o hodně hořký návrat do O2 areny. "Hrozný, no... Já k tomu nemám moc co říct. Chceš, aby se třetí třetina vůbec nehrála. Bohužel. Musíme to přijmout, poučit se a zareagovat. Uvidíme, jak se nám to podaří," podotkl Červenka.

"Aspoň víme, že nás čeká dlouhá cesta a hodně práce. Jestli se to má posouvat a dopadnout, jak chceme, tak abychom hráli se Spartou vyrovnaný zápas, tak musíme hrát o hodně lépe," přiznal forvard, který se ve druhé třetině postaral v přesilovce o jediný zásah Pardubic, když snížil na 1:7.

Pardubice mají po dnešku se Spartou skóre 1:12, přenechali jí všech šest bodů. "Fakt nevím, co říct. Je to ostuda, nechcete tam sedět, stát... Chceš jet pryč a zítra si to rozebrat, protože se z toho musíme nějak ponaučit. Musíme si na ty chyby ukázat, abychom se někam posunuli. Čeká nás další zápas v neděli, pak zase skoro týden volno. Těch zápasů není moc, takže se musíme připravit na neděli. Já bych nejraději hrál zase zítra," prohlásil Červenka.

Statistiky utkání. Livesport

Dnešní výprask navíc nebyl v arénách soupeřů první od začátku sezony. Východočeši prohráli v Českých Budějovicích zkraje sezony 1:6, krátce před přestávkou podlehli vysoko 1:5 i v Mladé Boleslavi. "Co za tím je? Nevím," odvětil Červenka.

Dynamu přitom patřil úvod utkání, jenže po třech minutách bylo všechno jinak. "Na začátku jsme nehráli špatně, ale... Hyčmen (Tomáš Hyka) tam pak jede jen z boku a dá gól. Hráli prostě jednoduše na tom malém hřišti. Vyhazovali puky nahoru, najednou si je našli a dostávali se k nám do pásma poměrně v rychlosti. My jsme na tom forčekinku byli daleko od sebe. Přijde mi, že jakoukoliv šanci oni proměnili, tak jsme jim darovali my. Hráli dobře, ale my jsme jim k tomu strašně pomohli," přiznal Červenka.

Do třetí třetiny šel jeho tým za hrozivého stavu 1:7, ale nechtěl ji odevzdat. "Chtěli jsme ukázat charakter a hlavně se připravit na neděli. Je to těžké, když jste 14 dní nehráli. Musíte se dostat do zápasového rytmu, já ty pauzy nesnáším. Musíte se do toho rychle vrátit. Nebylo to snadné a nedopadlo to dobře. Chtěli jsme předvést víc, navíc v takovém utkání. Těšili jsme se na to. Bohužel to šlo od začátku všechno špatně," štvalo Červenku.

Premiéru, na kterou nebude rád vzpomínat, prožil dnes na pardubické střídačce v roli asistenta hlavního kouče Václava Baďoučka Jan Ludvig, jehož příchod potvrdil klub ve čtvrtek. "Myslím, že to je určité uklidnění, že je v tomto ohledu jasno. Realizační tým i parta je tady dobrá. Je furt čas, i když se to, co dneska, ve venkovních zápase stalo už vícekrát. Budeme muset pracovat, nic jiného nás nečeká než práce," řekl Červenka.