Sparta v extraligovém šlágru rozdrtila Pardubice 8:1. Hradec přidal devátou výhru v řadě

Po dvou středečních utkáních se naplno rozběhl program Tipsport extraligy. Vedoucí Pardubice v magnetu 19. kola na ledě Sparty navázaly na porážku 0:4 z prvního vzájemného střetu sezony a v O2 areně utrpěly debakl 1:8. Druhá Mladá Boleslav nestačila na České Budějovice (2:4), třetí Litvínov si poradil s Olomoucí 4:0, poslední Liberec zvítězil na ledě trápícího se Kladna 4:1 a Plzeň po nájezdech uspěla v Brně (3:2). Vítkovice padly doma s Karlovými Vary 2:5 a protáhly sérii porážek na pět, naopak Hradec Králové proti Třinci zapsal deváté vítězství za sebou (2:1).

Pardubičtí, do jejichž sestavy se po takřka dvou měsících vrátil uzdravený kapitán Sedlák, začali sebevědomě a z úvodních tří minut strávili většinu času nastěhováni před Kovářem v obranném pásmu domácích. Jenže pak jim ujel nedávný spoluhráč Hyka, přes Hájka se natlačil do zakončení a v čase 3:01 překonal Willa. Jen chvilku nato byl vyloučený Poulíček, v dobře hrané přesilovce pálil Kemiläinen a Chlapík pohotovou dorážkou zvýšil v šesté minutě na 2:0.

Hosté dostali brzy po zbytečném faulu Lajunena šanci vrátit se do zápasu, jenže Červenka Kováře prostřelit nedokázal. Nechybělo naopak mnoho, aby po odvážném Formanově průniku v oslabení inkasoval potřetí Will. Ve 12. minutě skončil Zbořilův pokus od modré čáry na brankové konstrukci, Kaut vzápětí podkopl Sobotku, ale po kontrole u videa obdržel jen dvouminutový trest. Sparta však další přesilovku nevyužila, stejně si vedli i Pardubičtí.

Jakékoliv myšlenky hlavního favorita na zisk mistrovského titul na obrat vzaly rychle za své hned v nástupu do druhého dějství. Po 51 sekundách fauloval Vála unikajícího Sobotku a Horák nařízené trestné střílení proměnil. O 47 sekund později napřáhl Irving a zvýšil už na 4:0. Ve 29. minutě navíc pokazili Najman s Formanem jedinečnou šanci, když jeli v oslabení ve dvou na osamoceného Willa.

Zmar Dynama dovršila ve 32. minutě další přesilovková trefa Pražanů, když Řepíkovo nahození usměrnil za Willova záda tečující David Musil. O necelé dvě minuty později se navíc rovněž v početní výhodě prosadil podruhé během dnešního večera Irving. Uběhlo 82 sekund a Forman skóroval také v oslabení. To už bylo moc na Willa, jehož nahradil mladý Vondraš.

Na začátku 37. minuty Červenka povedenou ranou v přesilovce snížil a postaral se tak o první gól Pardubic do sítě Sparty v této sezoně. Odpovědět mohl po chvilce Chlapík, na Vondraše ale nevyzrál. Krátce před přestávkou se ještě krátce poprali Mikliš s Kondelíkem.

Třetí třetina už byla za jednoznačného vedení domácích pouze formalitou, ale emoce ani zdaleka nevyprchaly. Nejprve se navzájem osekávali Tomek s Hrádkem, ve 49. minutě si pak ručně vyříkali své názory Forman s Houdkem. Poté, co oba shodili rukavice, si hosté díky svému obránci připsali alespoň dílčí úspěch. Poslední slovo však měli sparťané zásluhou Davida Vitoucha, jenž završil na začátku 56. minuty výsledek na konečných 8:1 a pokazil tak Vondrašovi čistý štít.

Vítkovice po sérii čtyř proher opět nevstoupily do utkání zdárně. Auvitu už ve čtvrté minutě nabídl soupeři početní výhodu, ve které sice nejprve svou šanci promarnil Ilomäki, ale Fin vzápětí křížným pasem oslovil Grígera, který z kruhu bez přípravy už trefil.

Domácí se nemohli dostat do tlaku, a tak první část mnoho zábavy nepřinesla. Do druhé dvacetiminutovky výrazně aktivněji nastoupila Energie a šest minut mačkala domácí před Klimešovou brankou. Vítkovický gólman kryl Salstenův výpad a následně i příležitosti Plutnara a Černocha. Převahu pohyblivějších Západočechů korunoval ve 26. minutě opět v přesilovce Jaks, který se na modré čáře opřel do puku a Klimeš ho přes clonícího Beránka zaregistroval až v síti.

Ostravané se v první polovině zápasu na ledě vůbec neprosazovali. Ale impulz jim dal v 31. minutě Košťálek, který se po podobné situaci jako Jaks trefil ranou od modré čáry, a Vítkovice pookřály.

I domácí se začali dostávat do tlaku a do hry. Ve 34. minutě málem vyrovnali, ale překvapivě odražený puk nedokázal Eberle zblízka umístit do prázdné branky. Zlepšený výkon Vítkovic udusila přestávka, a jestliže začátky prvních dvou třetin měly špatné, do třetí vstoupily katastrofálně.

Slabé vyhození kotouče zachytil mezi kruhy Šír a ve 43. minutě zápěstím zvýšil na 3:1. A Prčíkovo vyloučení už o 80 sekund později potrestal při hře pět na čtyři sedmnáctiletý talent čtvrtým gólem. Malou naději ještě Vítkovicím vrátil Abdul, který v přesilovce po individuální akci snížil na 2:4, ale v power play zpečetil trpký osud Ostravských přesnou trefou přes celé hřiště Jiskra.

Domácím se ideálně vydařil začátek utkání. Již po 25 sekundách otevřel skóre Hlava, který prostřelil brankáře Machovského a připsal si třetí gól v sezoně. Vzápětí z brejku zahrozil Gut a k nebezpečným střelám se dostal uzdravený Čajkovič, jenž se do sestavy vrátil po více než měsíci.

Hanáci se po dvou minutách oklepali a srovnali s Litvínovem krok. Výrazněji ohrozit Zajíčka se jim ale nedařilo. V 15. minutě si vytvořili soustavnější tlak, vyrovnat ale nedokázali. Neujala se ani následná střela Fridricha. Závěr první části ale patřil Vervě. Kapitán Sukeľ ale uzavřel obléhání Machovského branky nepřesným pokusem.

Olomouc poté i zásluhou pozorného Machovského přestála dvě oslabení, na konci Knotkova trestu navíc z brejku zahrozil Anděl. Zajíčka ale nepřekonal. Ve třetí početní výhodě už se ale Severočeši prosadili, Sandberg přesně tečoval střelu Ondřeje Kašeho a připsal si čtvrtý gól v sezoně. Ve 38. minutě byl blízko snížení Kohout, trefil ale jen tyč.

Na začátku třetí části nejprve z dobré pozice nemířil přesně Čajkovič, ve 44. minutě ale již zvýšil vedení domácích svým sedmým gólem v extraligovém ročníku Koblasa. Na jeho vydařené bekhendové zakončení mohl vzápětí navázat Hlava, ale trefil jen tyč.

Ideální šanci navýšit své vedení měli domácí při pětiminutovém vyloučení Orsavy, který zasáhl Havelku hokejkou do slabin, výborně chytající Machovský svůj tým ale držel. Předvést se ale musel i Zajíček, jenž dokázal zlikvidovat dva samostatné nájezdy Kohouta. Poslední slovo měl nakonec David Kaše, který prostřelil Machovského v přesilovce 1,9 sekundy před koncem.

Úvod zápasu zastihl v lepším rozpoložení hosty z Českých Budějovic. Po 73 sekundách hry putoval na trestnou lavici domácí Bernad a hostujícímu celku stačila necelá půlminuta k využití přesilové hry. Puk za brankáře Furcha dostrkal jako poslední Ordoš a oslavil jubilejní 100. branku v extralize.

Mladou Boleslav inkasovaná branka vybudila k aktivitě a tu korunoval v polovině první třetiny Hradec, kterému na druhý gól sezony přihrál precizně Buchtele.

Ve druhé třetině padlo také po jedné brance na každé straně. S tím rozdílem, že do vedení šla tentokrát Mladá Boleslav zásluhou Fořta. České Budějovice odpověděly v 32. minutě, kdy Douderovu střelu ještě před Furchem tečoval Kachyňa.

Domácí si vedení mohli vzít zpět ve třetí třetině, ale slibně rozehraná přesilovka ani Dvořáčkova střela z pravého kruhu třetím gólem za zády dobře chytajícího Kloučka neskončily. Do vedení tak šli na druhé straně hosté, když za Furchem skončil další tečovaný puk tentokrát z hole Cibulky. Dvacetiletý bek se dočkal ve 14. utkání v extralize první trefy.

A nakonec šlo o vítězný gól, protože Boleslav už ve zbytku zápasu recept na brankáře Kloučka nenašla. A to ani ve hře bez gólmana, k níž v závěru domácí sáhli. Výsledkem byl pouze Douderův gól do odkryté branky.

Zápas dvou utrápených týmů, které vyhrály naposledy před měsícem, začal hodně opatrně a zívali brankáři i diváci. Šancí bylo poskrovnu. Ke konci první třetiny se potvrdilo pravidlo nedáš, dostaneš. Domácí Tralmaks puk zvedal u tyčky, ale brankář Kváča se zázračně přesunul a skryl ho do lapačky. Nedlouhé poté domácí chybovali, ztracený kotouč sebral Flynn a sólo zakončil bekhendovým blafákem nad Lukešovu vyrážečku.

Když ve druhé dvacetiminutovce zastavil únik Ryšavého nedovoleně kladenský Hanousek, k trestnému střílení se postavil úspěšný střelec Flynn. Opět zvolil kličku, tentokrát forhendovou, a puk znovu mazácky poslal nad lapačku.

Opaření Středočeši se hledali, pomohla jim až přesilová hra, využitá deset sekund před jejím vypršením. První dorážky Melky zblízka nevyšla, Pietronirova už ano a najednou bylo domácích plné hřiště.

Ve třetí třetině útočil Flynn na hattrick, jenže nejdříve trefil jen tyčku branky, která byla zrovna odkrytá. Kladenská snaha narážela na pozorného gólmana Kváču, a tak Bílí Tygři pečetili dvěma zásahy při hře domácích bez brankáře. Nejprve se trefil Lantoši a po něm Flynn, který se tak třetího gólu dočkal.

V úvodu zápasu bylo znát, že Plzeň má po reprezentační přestávce za sebou už vítězný duel na Kladně. Hosté lépe bruslili a častěji se dostávali před brněnskou branku hájenou Postavou. V první větší příležitosti jej zblízka nepřekonal Rohlík.

Kometa se rozjížděla pomalu, jejím kombinacím chyběla přesnost i nápaditost, přesto mohla jít do vedení, když Zohorna vyslal do nájezdu Zaťoviče, ale brněnský kapitán na Malíka v plzeňské brance nevyzrál.

V 18. minutě mohli Západočeši zúročit svoji převahu a jít do vedení. Po odražené střele se před Postavou ocitl samotný Matýs, udělal brněnskému gólmanovi blafák, ale před zcela odkrytou brankou poslal puk pouze do Postavovy lapačky.

Po první přestávce nabrala hra poněkud větší spád, oba týmy se střídaly v ofenzivních snahách, ale ke gólovým koncovkám měly jejich akce stále daleko, což platilo jak o střelách hostujícího Šaldy, tak domácího Zohorny.

K vedení pomohla hostím notná dávka štěstí. Při nájezdu první útočné formace hledal Matýs před brankou lépe postaveného spoluhráče, jenž lehce nahozený puk srazil Ščotka do protipohybu Postavy, který už nestihl zareagovat.

Krátce poté zlikvidoval Malík ve vlastním oslabení nájezd Ďalogy, plzeňský gólman pochytal i pokusy Beaudina a Pospíšila. Místo vyrovnání ale přišla chyba v brněnské defenzívě, Holešinský vystihl rozehrávku Komety, jeho střela byla zblokovaná a Klepiš měl před odkrytou brankou cestu ke druhému gólu celkem snadnou. Třetí gól měl na své holi Strnad, ale byl stejně neefektivní jako domácí Zohorna, Mueller nebo Pospíšil.

Kometu povzbudil a vrátil do hry o body úvod třetího dějství. Šestnáct vteřin stačilo prvnímu útoku k tomu, aby po kombinaci prostřelil Malíka Zbořil, který tak zaznamenal desátou trefu v sezoně.

Brňané výrazně ožili, zlepšili pohyb i kombinaci a druhý gól visel ve vzduchu hlavně po střelách Zaťoviče, Davidsona a Okála.

Plzeň nadále čelila tlaku domácích, přestála i oslabení, v němž naopak Lalancette neproměnil nájezd a neoslavil tak 200. start v extralize gólem. Vyrovnání přišlo tři a půl minuty před koncem, kdy Marcinko uplatnil své fyzické předpoklady a zblízka doslova dotlačil puk do sítě, čímž zařídil prodloužení.

V něm neproměnil sólo Rohlík, Brno přežilo i dvouminutové oslabení při vyloučení Beaudina a dotáhlo duel k samostatným nájezdům. První dva proměnili Matýs a Holešinský, za domácí uspěl ve čtvrté sérii jen Cingel a tak Plzeň vyhrála v Brně poprvé od ledna 2021.

Hradec Králové šel v oboustranně atraktivním úvodu zápasu rychle do vedení, už po 181 sekundách se z dorážky prosadil Jergl. U branky mu asistoval Pilař, jenž hrál své první utkání po návratu do extraligy z Prostějova.

Možná i pod dojmem gólu se Mountfield postupně stáhl a Oceláři převzali aktivitu, ale v nepříliš vyložených pozicích naráželi na brankáře Škorvánka.

Ve druhé třetině domácí několikrát sahali po zvýšení náskoku. Pavlík neměl před Mazancem čas na přesnější zakončení a Pavelka nevyřešil dobře přečíslení tři na jednoho. Mezi nejaktivnější hráče Třince patřila staronová opora Ondřej Kovařčík, do projevu jeho týmu se však viditelně promítal fakt, že dosud čekal na své první venkovní vítězství.

Dlouho to platilo i ve třetí části, v jejíž polovině vedli Hradečtí na střely 10:0, ale nepodařilo se jim vstřelit klíčový druhý gól. Místo toho vzápětí fauloval Bunnaman a Třinec nepohrdnul ojedinělou příležitostí k vyrovnání skóre. Přesilovou hru využil v 54. minutě tvrdou přízemí ranou Teplý.

Hradec ale reagoval zvýšenou aktivitou a vítězství přece jen strhnul na svou stranu. Pavlík se v 57. minutě vytočil zpoza branky a střelou na bližší tyč překvapil všechny včetně Mazance. Dočkal se tak padesátého gólu v extralize a prodloužil venkovní trápení Třince, který ze hřišť soupeřů stále nepřivezl ani jednu výhru.

