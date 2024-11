Doufám, že poslední nebudeme dlouho, prohlásil Flynn po druhém hattricku kariéry

Druhým hattrickem extraligové kariéry zařídil útočník Oscar Flynn (25) vítězství Liberce v Kladně 4:1. V pátečním utkání 19. kola skóre otevřel, pak náskok Bílých Tygrů navýšil a nakonec úspěch zpečetil. V této sezoně tak střeleckou bilanci vylepšil na osm branek.

"Moc hattricků jsem v kariéře nedal, nějaké v mládeži, teď druhý v extralize," zapátral v paměti Flynn při rozhovoru s novináři. Premiérový si připsal letos v lednu v Českých Budějovicích, kde pomohl Bílým Tygrům k dominantnímu triumfu 8:1 i jednou asistencí.

Tentokrát se nejprve prosadil po sólovém nájezdu kličkou do bekhendu, pak při trestném střílení naopak blafákem do forhendu a svůj velký výkon korunoval trefou do prázdné branky při soupeřově power play. "Na hattrick jsem se během utkání neupínal, jen jsem chtěl, abychom ubránili těsné vedení. Gól do prázdné brány byla třešnička na dortu," svěřil se hráč, jehož otec je Brit.

Zakončení při obou úvodních zásazích prý zvolil cíleně. "Schválně jsem to neudělal, ale mám něco naučeného a držel jsem se toho. Gólman Lukeš si asi taky myslel, že půjdu opět do bekhendu. Jsem rád, že jsem ho překvapil,“ potěšilo Flynna.

Na trestné střílení se už chytal faulovaný spoluhráč Martin Ryšavý, ale nakonec se exekuce ujal Flynn. V jednu chvíli byli na ledě oba. "Dostal jsem pokyn od trenéra, že mám penaltu provádět já. Ryšavka chtěl dát gól, tak to má být. Asi už byl rozhodnutý, co udělá. Jen jsem mu řekl, že má jet na střídačku, což bylo takové smutné. Trenér se rozhodl takhle a já byl rád, že jsem splatil důvěru," oddechl si Flynn po svém chladnokrevném zakončení.

Statistiky utkání. Livesport

Asistent libereckého trenéra Jiří Kudrna sázku na křídlo elitní formace vysvětlil. "Oscar nájezdy umí a věřil si. Jsme rádi, že těžkou situaci zvládl. Jeho gól nám hodně pomohl," uvedl.

Nejen Flynnovy tři góly, ale i návraty uzdravených opor Bílým Tygrům pomohly. Do sestavy naskočili kapitán Tomáš Filippi a obránce Radim Šimek. "Každý jsme to cítili, dovedli nás k vítězství. Jsme za to rádi. Doufám, že už se nám zranění vyhnou a budeme už všichni dohromady," zdůraznil hrdina večera. "Dnešní zápas byl odmakaný od prvního muže do posledního, Kváča nám pomohl v bráně. Doufám, že se od toho odpíchneme."

Liberec vyhrál teprve druhé utkání z posledních jedenácti, i proto stále uzavírá tabulku. "My jsme šli do zápasu s tím, že nám soupeři nesmí odskočit víc. Zároveň jsme se na to psychicky neupínali, abychom nebyli v křeči. A semkli jsme se," pochvaloval si Flynn, který má na kontě už 81 extraligových branek. "Není příjemné hrát z posledního místa, nahoře to je jednodušší. Doufám, že tam nebudeme už dlouho," dodal Flynn.