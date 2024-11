Hlava si vyčistil hlavu a ukončil čekání na gól. Trápil jsem se, přiznal po skalpu Olomouce

Útočník Nicolas Hlava (30) rychlým gólem v čase 0:35 nasměroval Litvínov k výhře nad Olomoucí a posunu týmu na druhé místo extraligové tabulky. V rozhovoru s novináři přiznal, že je rád, že ukončil šestitýdenní čekání na vstřelení gólu. Klíčem k výhře nad Hanáky byl ale podle jeho slov spolehlivý výkon brankáře Šimona Zajíčka (23), jenž zlikvidoval všech 22 střel soupeře a připsal si druhé čisté konto v sezoně.

"Po reprezentační přestávce jsme se už na zápas těšili. Samozřejmě, že radši hrajeme než máme pauzy. Připravovali jsme se na to, že to bude těžké utkání a jsem moc rád, že jsme ho zvládli," řekl Hlava po výhře 4:0.

"Olomouc nás taky párkrát zavřela, ale Šimon opět chytal výborně a nějaké střely jsme pochytali i my. Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát, ale dnes to stálo hlavně na Šimonovi. Nebylo to jednoznačné, ale všichni jsme si za tím šli. Důležité vítězství," podotkl.

Rychlý první gól Hlava nepřeceňoval a nepovažoval za klíčový. "Samozřejmě, že se začíná lépe, když to tam hned na začátku spadne. Pak jsme ale měli menší výpadek, kdy nás Olomouc chvíli přehrávala a bylo důležité, že jsme neinkasovali. Pak nám tam zase něco spadlo. Nemyslím si, že by první gól rozhodl zápas," řekl Hlava.

Člen nejúdernější formace Vervy, kterou společně s ním tvoří bratři Ondřej a David Kašovi, se střelecky prosadil poprvé od sedmého kola. Skóroval tak po šesti týdnech. "Určitě jsem rád, trápil jsem se. Měl jsem šance a poslední zápasy už jsem trošičku myslel na to, že mi to tam nepadá. O pauze jsem si trošku vyčistil hlavu a chtěl jsem do toho dobře vstoupit. A zaplaťpánbůh se to povedlo," oddechl si Hlava.

Statistiky utkání. Livesport

Hanákům se v aktuální sezoně venku nedaří, na kluzištích soupeřů prohráli sedm z osmi zápasů, podle Hlavy to ale Litvínov nebral v potaz. "Nekoukali jsme na to. Věděli jsme, že Olomouc je nepříjemný soupeř, mají v týmu velké kluky, bruslí, dohrávají souboje, na to jsme se připravovali. Nějaké série jsme neřešili, spíše koukáme na sebe, abychom hráli dobře a sbírali body," řekl odchovanec Chomutova.

Litvínov se po dnešní výhře v 19. kole posunul na druhé místo tabulky před Mladou Boleslav. "My ani nechceme na tabulku koukat. Jde spíše o to, abychom vyhrávali zápasy a získávali body. Extraliga je ohromně vyrovnaná, každý může porazit každého. Tabulka pro nás není tak důležitá, i když se na ni podíváme," dodal Hlava.