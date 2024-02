Chceme se zlepšovat a připravit se na play off, řekl Sobotka po kanonádě v Litvínově

Útočník Vladimír Sobotka (36) pomohl dvěma góly k vysokému vítězství Sparty 8:3 na ledě silného Litvínova. Po dnešním utkání 49. kola extraligy si jeho tým zajistil minimálně druhé místo po základní části a účast v Lize mistrů, ale Sobotku víc než umístění zajímají výkony mužstva.

"Sezona proběhla bez větších výpadků, za což jsme rádi. Nemyslím si, že by se někdo teď soustředil na tabulku. Hlavně se chceme výkonnostně zlepšovat a pořádně se připravit na play off," řekl Sobotka po utkání novinářům.

Sparta ještě teoreticky může předstihnout vedoucí Pardubice, ale to by musela zbývající tři utkání vyhrát v základní hrací době a naopak Dynamo by už nesmělo bodovat. Pražský klub ztrácí devět bodů. "Vůbec to nevnímám. Soustředíme se sami na sebe a na play off. Ještě zbývají tři zápasy a budeme se snažit být lepším týmem než dnes,“ uvedl rodák z Třebíče.

Přehled utkání Litvínov – Sparta Praha 3:8

Hráč s bezmála 550 starty v NHL si dominantní výhry v Litvínově cenil. "Domácí mají výborné, bruslivé mužstvo. První třetina to potvrdila. Věděli jsme ale, co budou chtít hrát, a vyšlo nám. Nechtěli jsme z toho dělat exhibici, prostě nám tam napadaly góly,“ konstatoval Sobotka.

Statistiky utkání. Livesport

Osm vstřelených branek je sezonním maximem Sparty. "Šli jsme si za tím díky tomu, že jsme byli před bránou, tečovali jsme, doráželi. A za to jsme byli odměnění,"“ pochvaloval si centr elitního útoku, který dva góly v jednom utkání letos vstřelil podruhé. "Po první třetině jsme si řekli, že víme, že můžeme být ještě lepší. A pak jsme to předvedli."

Ve druhé části hosté nastříleli v rychlém sledu čtyři góly, což zápas před vyprodaným Zimním stadionem Ivana Hlinky rozhodlo. "Domácí vypadali, že byli trošku zaskočení. A moc nevěděli, co dělat. Vyhrávali jsme souboje, byli jsme první na puku, to bylo klíčové," shrnul Sobotka.

První gól sezony dal Stephen Harper, druhý Zach Kassian, oba Kanaďané si navíc připsali asistenci. Sobotka čtvrtý útok vyzdvihl. "Zatím nám chyběl důraz, zaměřujeme se na to. Kluci ho ukázali a odměnou jsou pro ně góly," ocenil je zástupce kapitána.

Tabulka TELH