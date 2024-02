Pardubice se přiblížily triumfu v základní části. Kometa poskočila na čtvrté místo

Pardubice se po 49. kole Tipsport extraligy výrazně přiblížili triumfu v základní části a zisku Poháru Jaroslava Pouzara. Teoreticky předehnat je ještě může Sparta, která v Litvínově rozmetala 8:3 Vervu. Ta neuhájila čtvrtou příčku před Brnem, Kometa totiž doma přejela Plzeň 5:1. Další z adeptů na přímý postup do čtvrtfinále Liberec padl v prodloužení s Vítkovicemi 3:4 a České Budějovice zdolaly na karlovarském ledě Energii 3:0. Už s jistotou startu v baráži porazilo Kladno mistrovský Třinec 5:2. Olomouc vyhrála v Hradci 4:2.

V úvodní bezbrankové dvacetiminutovce si ani jeden ze soupeřů nevytvořil větší brankovou příležitost. Pouze nebezpečná střela Matěje Tomana v 5. minutě a o chvíli později dorážka Ondřeje Kachyni v předbrankovém prostoru zaměstnaly Dominika Frodla. Na druhé straně to byly dva nebezpečné střely z hole v první třetině aktivního Daniela Kružíka.

Druhá třetina už byla v režii Jihočechů, kteří napadali domácí již ve středním pásmu, z čehož vyústily ve 26. minutě i dva krátce po sobě jdoucí fauly Davida Grígera a Ondřeje Dlapy. Po 25 sekundách využil přesilovku pěti proti třem dorážkou v předbrankovém prostoru Jan Ordoš.

O tři minuty později se sám na Frodla řítil Milan Gulaš, ale branku přestřelil. Z karlovarských hráčů si jedinou možnost vytvořila dvojice Jiří Černoch a Ondřej Beránek, jehož střelu včasným přesunem zlikvidoval Strmeň. Ve 37. minutě nabídli Západočeši svým špatným střídání soupeři další přesilovou hru, kterou v druhou branku přetavil opět Ordoš.

Domácí se ve třetí třetině snažili s nepříznivým stavem něco udělat, ale neúspěšně. Příležitost ke snížení měl ve 44. minutě Dalimil Mikyska, ale pozorný Strmeň se střelou z bezprostřední blízkosti nenechal překvapit. Když o minutu později výborně chytající gólman Budějovice zlikvidoval i nepříjemnou střelu Kangasniemiho, bylo jasné, že karlovarští hráči zapíší další ze série proher.

Domácím nepomohlo ani 102 vteřin před koncem základní hrací doby odvolání Frodla, naopak hostující Martin Beránek střelou do prázdné branky dal výsledku konečnou podobu.

Favorit zkraje utkání dostal k dispozici čtyřminutovou přesilovku za Romanův faul vysokou holí na Vondráčka. Radil trefil z první tyčku a Sedlák z dorážky minul odkrytou branku. Pardubice ale nakonec dlouhou početní výhodu v sedmé minutě zužitkovaly.

Čerešňák se ve vlastní třetině ujal puku, na modré se zbavil tří protihráčů a osmým gólem v extraligové sezoně otevřel skóre. V 11. minutě Bruslaři srovnali. Lantoši si od zadního hrazení sjel až mezi kruhy, Vondráček ho nezachytil a domácí útočník se střelou k tyči nemýlil. V ročníku zaznamenal 18. gól.

V polovině zápasu mladoboleslavský obránce Pyrochta napálil tyč. V 37. minutě si Dynamo vzalo vedení zpátky. Dvořák napřáhl od modré čáry po Mandátově přihrávce a Poulíček tečí usměrnil puk za Růžičkova záda. Ten samý hráč se ve 46. minutě prosadil z dorážky po Vondráčkově střele.

Pardubický útočník se zapsal mezi střelce počtrnácté v sezoně. Do prázdné branky při power play domácích pak stanovil konečný výsledek Vála střelou z vlastní třetiny. V extraligovém ročníku se dočkal osmého zásahu.

Svěřenci trenéra Zadiny vytvořili klubový rekord v počtu získaných bodů v základní části. Pardubice zdolaly v extralize Středočechy posedmé v řadě.

Rytíři získali páteční porážkou s Mladou Boleslaví jistotu účasti v baráži, proti Ocelářům ale začali ve velkém stylu. Již po 69 sekundách našel Strnad volného Hejdu, který zakončoval do odkryté branky a Kladno vedlo. Do další šance se vzápětí dostal Frolík.

V šesté minutě mohl vyrovnat Růžička, který měl po faulu Vebera na Čacha výhodu trestného střílení. Nejproduktivnější hráč soutěže ale trefil jen tyč. A poté s tichém prostředí ČEZ stadionu děly věci. V osmé minutě posunul domácí do dvoubrankového vedení v přesilovce Ticháček a o dvě minuty později přidal třetí gól pohotově dorážející Klepiš.

Slezané navíc přišli o Voženílka, jenž zasáhl do hlavy Klepiše a s vyšším trestem putoval předčasně do kabin. Kladenskou přesilovku sice zkrátilo vyloučení Tralmakse, ale přesto se Rytíři dočkali dalšího gólu. Prosadil se Procházka. Místo Kacetla následně se následně do třinecké branky postavil Mazanec.

Hosté ještě v první třetině dokázali se štěstím snížit, a dokonce v oslabení. Mitens vyjel za branku pro vyhozený puk přes celé kluziště, který se ale nečekaně odrazil od mantinelu k volnému Čachovi, jenž nezaváhal.

Ve druhé třetině hráli Oceláři hned třikrát přesilovou hru, lotyšského brankáře v kladenských službách ale překonat nedokázali. Hned několikrát byli blízko brance i domácí, Klepišův samostatný nájezd ale Mazanec zastavil, Sideroff a Tralmaks trefili shodně pravou tyčku.

Oceláři byli ale herně i střelecky aktivnější a ve 45. minutě se jim podařilo snížit, když se krátce po buly trefil Adámek. V 52. minutě se ale domácím vydařil rychlý protiútok a Procházka posunul Rytíře k první tříbodové výhře v letošním roce.

Aktivněji vstoupili do utkání hosté a první dobrou šanci měl Roberts Bukarts, Hrenák ale dobře zasáhl. Na druhé straně zase prověřil Klimešovu pozornost Knot. První přesilovku v utkání si zahráli Bílí Tygři a v deváté minutě šli do vedení. Po hezké kombinaci s Flynnem a Birnerem otevřel skóre utkání trefou do odkryté branky Bulíř.

Další branku domácích mohl přidat ze samostatného úniku rychlík Zachar, Klimeš ale jeho bekhendový blafák lapil. V následné přesilovce Severočechů nebezpečně pálil Faško-Rudáš, Klimeš byl na místě. V závěru první třetiny hráli Liberečtí opět v početní výhodě, Ridera se ale tentokrát bez problémů ubránila.

V úvodu druhé části už se ale Bílí Tygři mohli radovat. Rychlovský si vyměnil kotouč s Filippim a poté zblízka překonal Klimeše podruhé. Vítkovice mohli odpovědět v přesilovce, domácí se ale dobře ubránili. Když se utkání překlopilo do druhé poloviny, liberecké hala vybuchla radostí potřetí. Flynn se tentokrát napřáhl hned za modrou čárou a jeho bomba zaskočila Klimeše.

Náskok domácí neukolébal. Jejich tlak pokračoval, aktivního Flynna vybídl zpoza branky Knot, ale Klimeš byl pozorný. O něco později se předvedl nejmladší liberecký hráč, obránce Galvas, který nahrál svému kapitánovi do slotu. Birnerovu ránu ale zlikvidoval skvělým zákrokem Klimeš. Galvas se připomněl ještě o minutu později, ale Klimešovi tentokrát pomohla tyč.

Nástup do třetí třetiny vyšel skvěle hostům. Hned ve 41. minutě nahodil Percy puk na Hrenáka a nikým neobsazený Barinka dopravil puk do branky. Rychlý gól hosty povzbudil a výsledkem zvýšené aktivity byla přesilovka. Když už se zdálo, že se domácí ubrání, tak si puk po několika zablokovaných střelách našel Zdráhal a snížil na rozdíl jediného gólu.

Kontaktní gól dodal Rideře další síly, ale domácí se zdatně bránili. V době, kdy se hosté nadechovali k závěrečnému náporu, přišla jejich chyba a vyloučení. Přesilovku ale hráli domácí velmi špatně. Hosté i ve čtyřech podnikli útočný výpad, Hrenák sice skvěle zakročil, ale nakonec na něj vyzrál Chlán a střelou o jeho záda vyrovnal a poslal zápas do prodloužení. V prodloužení pak dokonal skvělý obrat Rihards Bukarts, který střelou pod horní tyč překonal Hrenáka.

Domácím už zase scházel kapitán Sukeľ, který se přitom do sestavy vrátil kolo předtím po čtyřměsíční pauze. Čestné buly vhodili herci Marek Taclík a Jakub Kohák jako patroni charitativního Vlasatého zápasu, který se ve speciálních dresech hrál ve prospěch spolku Nové háro.

Před vyprodaným stadionem se ujala vedení Sparta. Bez potíží přežila první oslabení a hned po něm udeřila. Chlapíkova zadovka zpoza branky našla u tyčky Davida Vitoucha, který prostřelil gólmana Tomka. Ani ne po minutě mohl domácí David Kaše po přihrávce svého bratra Ondřeje srovnat, jenže jeho pokus zastavila tyčka. A Severočeši ještě v první třetině manko smazali. Hlava dostal puk k tyčce a bekhendem ho zvedl mimo Kovářův dosah. Na ledě se jiskřilo, hrálo se ve vysokém tempu, diváci se bavili.

Druhou třetinu ovládla dravá Sparta, v rozmezí devíti minut nasázela čtyři góly. Smršť odstartoval Kassian, který dorázil puk z čáry po zakončení Lajunena zpoza branky nataženou hokejkou. Brzy nato kapitán Řepík nachytal Tomka střelou z křídla na bližší tyč a slovenského brankáře pak donutil střídat Sobotka, který dostal od Formana ideální pas k druhé tyčce.

I náhradník Zajíček brzy kapituloval, to když Harper tečoval střelu od modré čáry. Kanadská posila z Nitry dala svůj první gól za Spartu. Opařený Litvínov se dlouho na nic nezmohl, pomohla mu až přesilová hra. Kanonýr Koblasa ji nekompromisní ránou z kruhu po přenesení hry využil za pouhých 13 vteřin.

Třetí třetina už scénář zápasu nezměnila. Nejdříve sudí neuznali Spartě gól, protože už předtím pískli. Litvínov pak dvakrát orazítkoval tyčku díky Kirkovi a Zilemu. V závěru přišla další smršť Pražanů, dali tři góly během necelé dvou a půl minuty. Kapitán Řepík po výjezdu zpoza branky, Najman poté, co brankář Zajíček ztratil hokejku, a pak Sobotka po ideálním uvolnění od Formana. Až čtyři vteřiny před koncem domácí zkorigovali skóre po ráně Baránka.

Domácí "vosy" se na soupeře pustily ve velkém tempu a po sedmi minutách šly do vedení, když Okuliar zakončil přečíslení s Kevinem Klímou bezchybnou kličkou do bekhendu. Vedle Klímovy aktivity vyčnívala v první třetině i ta Blainova. Hradecký zadák nejvíc zaujal sebevědomým průnikem před branku, který hasili hosté faulem.

Po přestávce ale stačilo pár střídání a dobrá nálada na hradeckém stadionu vzala za své: Hanáci už do 22. minuty skóre otočili. Ač mají v soutěži nejhorší úspěšnost přesilových her, Chmielewski tu první olomouckou využil už po pěti sekundách. V protiútoku potom Plášek narýsoval prudký pas na Musila, jenž tečoval kotouč k bližší tyčce.

K vyrovnání měl nejblíž Tamáši, po jehož teči puk Sedláčkovi propadl, ale za brankovou čáru se nedokutálel. Jinak spíš nutila Olomouc soupeře k chybám než naopak a gólman Pařík se musel vytáhnout proti samostatným únikům Chmielewského a Bambuly.

Poté, co Hradečtí ve třetí části přestáli obrovskou šanci Řezníčka, mohli vyrovnat ve čtyřminutové přesilovce po Ondruškově faulu. Jedinou vyloženou možnost si ale vypracoval Pavlík a Hanáci po dalších minelách domácích rozhodli. Kunc děkoval za krásnou nabídku před prázdnou branku Andělovi a svůj překvapivý únik dokončil střelou z velkého úhlu právě zadák Ondrušek.

Porážku Mountfieldu v závěru už jen zmírnil střelou od modré čáry Pláněk. Hradec Králové tak potvrdil špatnou bilanci před svými diváky, v tomto ohledu je čtvrtým nejhorším týmem extraligy.

