Chtěli jsme zápas brát jako play off, řekl Frolík. Gólem však mizérii Kladna nezlomil

Útočník Michael Frolík (35) oslavil svou první soutěžní branku po návratu do Kladna, ale sérii porážek Rytířů tím nepřetnul. Ti totiž podlehli ve 22. kole doma Mladé Boleslavi 2:3 po samostatných nájezdech a po sedmé prohře za sebou klesli na dno tabulky vinou horšího skóre právě za Bruslařský klub. Oba celky mají stejně jako 12. Vítkovice na kontě shodně po 18 bodech. Rytíři a Ostravané však odehráli o dva zápasy méně než Bruslaři.

"Věděli jsme, že je to souboj o poslední místo. Říkali jsme si v kabině, že k tomu musíme přistoupit jako k zápasu play off. Každý bod je pro nás ohromně důležitý. Škoda, že jsme neurvali další dva na naši stranu. Musíme šlapat dál. Sezona je ještě dlouhá. Poslední výkony nebyly špatné, ale individuálními chybami jsme si to nechali ujet. To musíme odstranit," řekl po utkání novinářům Frolík, který se do mateřského klubu vrátil po 17 letech.

Kladno v utkání dvakrát vedlo, ale nakonec vedení neudrželo. "Bylo to nahoru dolů. Neměli jsme v zápase špatné úseky. Vedli jsme po dvou třetinách 2:1. Řekli jsme si o přestávce, že to musíme uhrát. Bohužel jsme dostali gól. Nahodili puk a propadl až do brány. Dotáhli jsme zápas do prodloužení. Ke konci jsme měli nějaké šance, ale nepadlo nám to tam. Nájezdy už jsou vabank. Zase je to prohra. Chtěli jsme urvat tři body. Nevyšlo to. Musíme se z toho ponaučit a jít dál," uvedl vítěz Stanleyova poháru s Chicagem z roku 2013.

Přehled utkání Kladno – Mladá Boleslav 2:3sn

V polovině zápasu poslal Rytíře do vedení 2:1. Jaromír Pytlík získal puk za brankou, nabil mu na levém kruhu a Frolík střelou k protější tyči překonal Jana Růžičku. Předtím měl na kontě z 15 zápasů jen dvě asistence. Celkově čekal na gól v extralize 18 utkání od 20. března, kdy se prosadil za Liberec ve druhém čtvrtfinále na ledě Hradce Králové při porážce 2:3.

"První branka je vždy taková, že to pak z člověka spadne. V předchozích zápasech jsem měl šance i do poloprázdné brány. Nechtělo to tam spadnout. Tentokrát super, co tam Pytlajs vybojoval za bránou. Hodil mi puk, já do něj plácnul a naštěstí propadl. Pak to z vás spadne, nakopne vám to sebevědomí. Doufejme, že mi to pomůže a budu moct týmu pomáhat dál," podotkl Frolík.

Svou střeleckou smůlu protrhl i před zraky bývalého obránce Tomáše Kaberleho, který přicestoval z Toronta a byl jako 40. člen slavnostně uveden do Síně slávy kladenského hokeje.

"Asi by mohl chodit častěji. Tomáše znám delší dobu. Je super, co se pro něj v Kladně udělalo. Je to legenda kladenského i českého hokeje. Je super, když se dělají takové věci. Jsem rád, že jsem ho mohl vidět. Měl jsem šanci si s ním i zahrát. Byl to výborný obránce, takže mu můžu jen popřát, ať se mu daří v životě," podotkl Frolík, který s Kaberlem hrál za reprezentaci na olympijských hrách v Soči v roce 2014.

Kladno dalo za stavu 2:2 gól 35 sekund před koncem základní hrací doby, když střelu Ondřeje Slováčka tečoval Eduards Tralmaks, ale hru přerušil hvizd pro údajné postavení Jakuba Klepiše v brankovišti. "Úplně jsem to neviděl. Tam rozhodují vteřiny, kdy se trenéři rozhodují, jestli vzít trenérskou výzvu. Když to nevyjde, jdete do oslabení. Teď bude každý chytřejší. Možná se to mohlo zkusit. Nechci rozhodovat za trenéry. Rozhodli takhle a šli jsme si prostě pro bod a chtěli jsme urvat i druhý," uvedl Frolík.

Rytíři dosáhli na první bod po šesti zápasech bez zisku. "Chtěli jsme tři body. Bod je asi taky dobrý. Musí nás to nakopnout. I minulé zápasy, kdy jsme nebodovali, jsme předváděli dobré výkony, byli jsme v zápase. Ke konci nám to uteklo, tentokrát jsme to dotáhli do prodloužení. Ale úkol byl jiný, takže jsme zklamaní. Poslední zápasy nebyly špatné. Musíme jít stále dopředu, makat na tréninku a snažit se to otočit," dodal Frolík.

