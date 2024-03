Čtvrtfinále nabídne vyrovnané série, věří kapitán Brna Zaťovič. Kometa má sílu v souhře, říká

Dlouhou čtvrtfinálovou sérii s Litvínovem očekává kapitán Komety Brno Martin Zaťovič (39). Podle trojnásobného extraligového šampiona to nebude jediná vyrovnaná partie mezi osmi týmy v play off, překvapit v dalších čtvrtfinále mohou i mužstva z nižších příček tabulky po základní části. Zkušený útočník to uvedl na setkání s novináři.

V základní části dominovaly především Pardubice a Sparta, na třetí příčce skončil Třinec. Bývalý reprezentant Zaťovič je ale za jasné favority neoznačil. "Pořád čtu nějaké predikce a pak se každý diví, jak to dopadne. Ve čtvrtfinále je osm týmů, je to jiná soutěž a uvidí se, kdo postoupí," řekl zatím poslední člen Klubu ligových kanonýrů deníku Sport.

Svoji 250. branku v součtu ligy a reprezentace dal v 51. kole v Liberci. "Jsem rád, že už mám to čekání za sebou. Já jsem se na tuto metu ale nijak neupínal, teď před námi stojí jiné mety," uvedl odchovanec Přerova.

Sezonu začínal až ve čtvrté formaci, postupně se vracel do bývalé formy a závěr dlouhodobé části už odehrál v prvním útoku vedle reprezentantů Jakuba Fleka a Lukáše Cingela.

"Náš tým se stabilizoval. Důležité je, že se v něm vytvořily sehrané dvojice a trojice, které už jsou na sebe hodně zvyklé. Na hře je to znát a v play off to může být důležitý faktor," konstatoval Zaťovič.

Brněnský tým si na rozdíl od Litvínova užil dvoutýdenní volno bez zápasů. "Mám dvě děti, tak s nimi to byl jinej fofr. Ale byl to pěkný odpočinek od zápasů," uvedl s úsměvem. Na litvínovské duely v předkole play off se nedíval, nemívá to ve zvyku. "Sledoval jsem jen výsledky. Bude to těžký soupeř, ale tím by byl ve vyrovnané lize každý. Očekávám dlouhou sérii. Neřeknu nic nového, jen to, že půjdeme krok po kroku, zápas od zápasu. Nabrali jsme síly, tým je kompletní a jdeme na to," uvedl Zaťovič.

Čtvrtfinálová série mezi Brnem a Litvínovem začne v neděli v jihomoravské metropoli, kde se bude hrát i v pondělí.